Escondida ingresa a evaluación ambiental megaproyecto de optimización por US$1.300 millones

Este viernes, Escondida -la productora de cobre más grande del mundo controlada por la australiana BHP- ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un nuevo proyecto millonario en la comuna y región de Antofagasta para fortalecer su producción.

El ingreso corresponde al segundo megaproyecto del plan de inversiones anunciado por la compañía en 2024, cuando informó que invertiría US$10.800 millones en los próximos diez años.

La iniciativa alcanza una inversión de US$1.300 millones y tiene el objetivo de optimizar las condiciones operacionales de la mina, y mantener la producción del proceso de lixiviación de sulfuros, según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la firma.

Además de la construcción de infraestructura auxiliar, BHP contempla construir y ampliar infraestructura eléctrica para potenciar el sistema energético de Escondida.

También, Escondida prepara a 2026 el ingreso a evaluación ambiental de un proyecto para construir una nueva planta concentradora. Esta iniciativa, que estima una inversión de US$5.000 millones, reemplazaría la planta Los Colorados.