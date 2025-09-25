Europa abre investigación antimonopolio contra el gigante alemán SAP

La Comisión Europea (CE) abrió una investigación antimonopolio contra el gigante alemán del software SAP ante las preocupaciones que generan las prácticas de la compañía en servicios de soporte de software.

El Ejecutivo comunitario evaluará si “SAP puede haber distorsionado la competencia en el mercado de posventa de servicios de mantenimiento y soporte relacionados con un tipo de software local, licenciado por SAP, utilizado para la gestión de las operaciones comerciales de las empresas”.

La investigación preliminar de la Comisión cuestiona las cuatro prácticas siguientes implementadas por SAP en el mercado de posventa del EEE para los servicios de mantenimiento y soporte del software ERP local de SAP, en las que la Comisión considera preliminarmente que SAP ocupa una posición dominante:

SAP exige a sus clientes (i) que soliciten servicios de mantenimiento y soporte de SAP para todo su software ERP local, y (ii) que elijan el mismo tipo de mantenimiento y soporte con las mismas condiciones de precio para todo su software ERP local. Esto puede impedir que los clientes combinen servicios de mantenimiento y soporte de diferentes proveedores con diferentes precios y niveles de soporte, a pesar de que les resulte más conveniente.

SAP impide a los clientes cancelar los servicios de mantenimiento y soporte de licencias de software no utilizadas, lo que puede dar lugar a que los clientes de SAP paguen por servicios no deseados;

SAP amplía sistemáticamente la duración del plazo inicial de las licencias ERP locales, durante el cual no es posible la terminación de los servicios de mantenimiento y soporte;

SAP cobra tarifas de reincorporación y mantenimiento retroactivo a los clientes que se suscriben al servicio de mantenimiento y soporte de SAP tras un periodo de ausencia. En algunos casos, estas tarifas corresponden al importe que los clientes habrían pagado si hubieran permanecido con SAP desde el principio.

A la Comisión le preocupa que SAP pueda haber restringido la competencia de proveedores externos de servicios de mantenimiento y soporte de su software ERP local en el EEE.

También le preocupa que las prácticas implementadas por SAP constituyan una conducta explotadora frente a sus clientes, que podría calificarse de condiciones comerciales desleales.

SAP es una de las empresas más valiosas de Europa, con una capitalización de mercado de unos US$ 330 mil millones, cifra equivalente al PIB de Chile.

Las acciones de la firma cayeron el jueves, perdiendo un 1,4%.