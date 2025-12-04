Expertos proyectan moderado IPC en noviembre e inflación anual se mantendrá por debajo del 4%

La inflación tuvo un registro sorpresivo en octubre al anotar una nula variación y con ello, el IPC anual se redujo a 3,4%. Sin embargo, para noviembre las expectativas de los expertos apuntan a una aceleración, pero leve.

La mayoría de los economistas consultados esperan que el IPC fluctúe entre 0,2% a 0,3%. De concretarse, la inflación anual se mantendría en 3,4% o subiría a 3,5%.

Jorge Hermann, de Hermann Consultores, prevé un alza de 0,2%, donde el IPC de servicio está siendo el componente inflacionario, principal. De concretarse, el IPC en 12 meses llegaría a 3,4% a noviembre.

Para Hermann, “la inflación de servicios está empujando el IPC, ubicándose en 4,3% anual a diciembre del 2025 y la inflación de bienes sin alimentos va en sentido contrario con un 1,1% anual a diciembre de este año. La energía será deflacionaria en los dos últimos meses del año, pero terminará en un 6,0% anual a diciembre del 2025”. Así, prevé que el 2025, el IPC anual cerrará en 3,7% a diciembre.

ipc

Misma proyección tiene Alejandro Fernández, economista de Gemines, que espera un aumento de 0,2%. “No vemos productos específicos subiendo de manera especial, pero estimamos que vestuario y calzado, equipamiento y mantención del hogar, recreación y bienes y servicios diversos serían las divisiones con mayores alzas”.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP prevé un registro de 0,2% y 3,4% anual. “Los principales productos que explicarían el alza serían vestuario y calzado, así como información y comunicación. En tanto, la reducción del precio de los combustibles de consumo vehicular tendría una incidencia a la baja en medio de la apreciación mensual del tipo de cambio nominal. Para el cierre del año estimados una inflación del 3,8%”.

Entre 0,2% a 0,3% se ubica la proyección de Pablo Pérez, economista del Instituto Libertad, quien argumenta que “lo que vemos es una inflación que sigue desacelerándose de manera estructural, pero que hacia fin de año enfrenta pequeñas presiones estacionales: mayor demanda en alimentos, algunos ajustes en servicios y una recomposición de precios que suele darse antes del peak de consumo navideño. En ese contexto, lo más probable es que volvamos a cifras positivas, aunque acotadas, coherentes con un proceso de normalización inflacionaria”.

Ya en la parte más alta de las previsiones se sitúa Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, que espera un aumento de 0,3% y con ello, la inflación anual subiría a 3,5%

¿Qué productos impulsarán al alza la inflación? Para Alarcón, espera “un rebote generalizado de los productos que fueron rebajados en el cybermonday de octubre, a lo que se sumaría alzas importantes en transporte aéreo internacional y paquete turístico internacional”. Así y todo, el año terminará en 3,7%.

Patricio Ramírez, coordinador Observatorio Económico Social Universidad de La Frontera, tiene como escenario base un alza de 0,3% y estaríamos llegando a una inflación anual de 3,5%. “Creo que los alimentos seguirán registrando variaciones mayores que el IPC general empujando el dato agregado, de igual forma las divisiones de equipamiento y mantención del hogar, junto a restaurantes y alojamiento debieran mostrar incidencias positivas relevantes”, indica.

Martín Gutiérrez, analista económico de BTG Pactual indica que “nuestra proyección para la inflación de noviembre es de 0,4%, la que estará impulsada principalmente por las divisiones de alimentos y bebidas, y también transporte. En esta última, destaca el alza estacional en pasajes aéreos producto del inicio de la temporada alta. Con esto, el IPC tendría una variación de 3,6% respecto de noviembre 2024 y esperamos que cierre el año también en 3,6%”.