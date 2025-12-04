VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Expertos proyectan moderado IPC en noviembre e inflación anual se mantendrá por debajo del 4%

    Los economistas afirman que el registro que este viernes publicará el INE será acotado y que por lo mismo, la inflación anual subiría a 3,5% en el peor escenario.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    La inflación tuvo un registro sorpresivo en octubre al anotar una nula variación y con ello, el IPC anual se redujo a 3,4%. Sin embargo, para noviembre las expectativas de los expertos apuntan a una aceleración, pero leve.

    La mayoría de los economistas consultados esperan que el IPC fluctúe entre 0,2% a 0,3%. De concretarse, la inflación anual se mantendría en 3,4% o subiría a 3,5%.

    Jorge Hermann, de Hermann Consultores, prevé un alza de 0,2%, donde el IPC de servicio está siendo el componente inflacionario, principal. De concretarse, el IPC en 12 meses llegaría a 3,4% a noviembre.

    Para Hermann, “la inflación de servicios está empujando el IPC, ubicándose en 4,3% anual a diciembre del 2025 y la inflación de bienes sin alimentos va en sentido contrario con un 1,1% anual a diciembre de este año. La energía será deflacionaria en los dos últimos meses del año, pero terminará en un 6,0% anual a diciembre del 2025”. Así, prevé que el 2025, el IPC anual cerrará en 3,7% a diciembre.

    ipc

    Misma proyección tiene Alejandro Fernández, economista de Gemines, que espera un aumento de 0,2%. “No vemos productos específicos subiendo de manera especial, pero estimamos que vestuario y calzado, equipamiento y mantención del hogar, recreación y bienes y servicios diversos serían las divisiones con mayores alzas”.

    Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP prevé un registro de 0,2% y 3,4% anual. “Los principales productos que explicarían el alza serían vestuario y calzado, así como información y comunicación. En tanto, la reducción del precio de los combustibles de consumo vehicular tendría una incidencia a la baja en medio de la apreciación mensual del tipo de cambio nominal. Para el cierre del año estimados una inflación del 3,8%”.

    Entre 0,2% a 0,3% se ubica la proyección de Pablo Pérez, economista del Instituto Libertad, quien argumenta que “lo que vemos es una inflación que sigue desacelerándose de manera estructural, pero que hacia fin de año enfrenta pequeñas presiones estacionales: mayor demanda en alimentos, algunos ajustes en servicios y una recomposición de precios que suele darse antes del peak de consumo navideño. En ese contexto, lo más probable es que volvamos a cifras positivas, aunque acotadas, coherentes con un proceso de normalización inflacionaria”.

    Ya en la parte más alta de las previsiones se sitúa Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, que espera un aumento de 0,3% y con ello, la inflación anual subiría a 3,5%

    ¿Qué productos impulsarán al alza la inflación? Para Alarcón, espera “un rebote generalizado de los productos que fueron rebajados en el cybermonday de octubre, a lo que se sumaría alzas importantes en transporte aéreo internacional y paquete turístico internacional”. Así y todo, el año terminará en 3,7%.

    Patricio Ramírez, coordinador Observatorio Económico Social Universidad de La Frontera, tiene como escenario base un alza de 0,3% y estaríamos llegando a una inflación anual de 3,5%. “Creo que los alimentos seguirán registrando variaciones mayores que el IPC general empujando el dato agregado, de igual forma las divisiones de equipamiento y mantención del hogar, junto a restaurantes y alojamiento debieran mostrar incidencias positivas relevantes”, indica.

    Martín Gutiérrez, analista económico de BTG Pactual indica que “nuestra proyección para la inflación de noviembre es de 0,4%, la que estará impulsada principalmente por las divisiones de alimentos y bebidas, y también transporte. En esta última, destaca el alza estacional en pasajes aéreos producto del inicio de la temporada alta. Con esto, el IPC tendría una variación de 3,6% respecto de noviembre 2024 y esperamos que cierre el año también en 3,6%”.

    Más sobre:IPCInflaciónDOLAR

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Ha demorado demasiado en salir”: Dorothy Pérez llama al Congreso a agilizar proyecto de ley sobre integridad municipal

    El efecto positivo del subsidio a la tasa de interés en los resultados de las empresas constructoras

    Delegado presidencial y expropiación de hectáreas de megatoma de San Antonio: “Es una solución responsable, una solución integral”

    Boric reconoce que falta avanzar en seguridad, pero defiende que sí “se puede” salir a la calle: “Que no nos digan que no”

    “Recuperar la seguridad es lo más importante”: las definiciones de Roberto Angelini ad portas de la segunda vuelta

    Segmento de renta corta crece en el último año en Chile: tarifa promedio es de US$80 por noche

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    5.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Rating del miércoles 3 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 3 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo ver la Superluna de diciembre? La última luna llena del año

    ¿Cuándo ver la Superluna de diciembre? La última luna llena del año

    “Ha demorado demasiado en salir”: Dorothy Pérez llama al Congreso a agilizar proyecto de ley sobre integridad municipal
    Chile

    “Ha demorado demasiado en salir”: Dorothy Pérez llama al Congreso a agilizar proyecto de ley sobre integridad municipal

    Delegado presidencial y expropiación de hectáreas de megatoma de San Antonio: “Es una solución responsable, una solución integral”

    Boric reconoce que falta avanzar en seguridad, pero defiende que sí “se puede” salir a la calle: “Que no nos digan que no”

    El efecto positivo del subsidio a la tasa de interés en los resultados de las empresas constructoras
    Negocios

    El efecto positivo del subsidio a la tasa de interés en los resultados de las empresas constructoras

    Sala cuna y pymes

    “Recuperar la seguridad es lo más importante”: las definiciones de Roberto Angelini ad portas de la segunda vuelta

    Estos son los memes de 2025, según Google
    Tendencias

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Exdelantero de la Roja arremete contra Nicolás Córdova: “Ha tenido oportunidades y no da el ancho”
    El Deportivo

    Exdelantero de la Roja arremete contra Nicolás Córdova: “Ha tenido oportunidades y no da el ancho”

    El dardo de Diego ‘Mono’ Sánchez sobre su futuro en Coquimbo Unido: “Parece que no quieren renovación”

    El milagro de Neymar: triplete para sacar al Santos del descenso en el Brasileirao tras desobedecer a los médicos

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    La Lux de Rosalía llega a Chile: presentará dos shows en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    La Lux de Rosalía llega a Chile: presentará dos shows en el Movistar Arena

    Halestorm vuelve a Chile para presentar su placa “Everest”

    La beatlemanía del terror: la locura total del viaje de The Beatles a Filipinas bajo el régimen de Marcos

    Bruselas incluye a Bolivia en la lista negra de blanqueo de capitales de la UE
    Mundo

    Bruselas incluye a Bolivia en la lista negra de blanqueo de capitales de la UE

    Macron habría advertido a los líderes europeos contra una posible “traición” de Estados Unidos a Ucrania

    EE.UU. “no descarta” redadas y detenciones antiinmigración durante el Mundial de fútbol de 2026

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”