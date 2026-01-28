Fed mantiene la tasa de interés y destaca sólido crecimiento económico de Estados Unidos

Tal como era ampliamente esperado por los mercados la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió mantener las tasas de interés en el rango actual de 3,5%-3,75%, dejando de lado una vez más las insistentes presiones del presidente Donald Trump por aplicar una fuerte reducción.

De este modo el banco central estadounidense decidió tomarse una pausa, luego de aplicar tres recortes consecutivos en las últimas reuniones de política monetaria.

La decisión de mantener las tasa fue respaldada por 10 de los 12 miembros del comité de la Fed, mientras que Stephen Miran y Christopher Waller, ambos aliados de Trump, se inclinaron por un recorte de 25 puntos a 3,25%-3,5%. Waller es uno de los candidatos de Trump para reemplazar al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuando éste termine su mandato en mayo.

Mejora en perspectivas de crecimiento

En su comunicado la entidad señaló que “los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. El crecimiento del empleo se ha mantenido bajo y la tasa de desempleo ha mostrado indicios de estabilización. La inflación se mantiene algo elevada”.

En sus reuniones previas de política monetaria la Fed había calificado el desempeño económico de la mayor economía mundial como de un ritmo moderado.

Y en la conferencia de prensa posterior al envío del comunicado el presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó que “si se observan los datos recibidos desde la última reunión, se observa una clara mejora en las perspectivas de crecimiento”.

En cuanto a la inflación indicó que se ha comportado prácticamente como se esperaba.

La Fed busca alcanzar un máximo de inflación de 2% a largo plazo. El comunicado añade que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo elevada y su comité está atento a los riesgos para ambas partes de su doble mandato (empleo e inflación).

Asimismo sostiene que al considerar el alcance y el momento oportuno de los ajustes adicionales al rango objetivo de la tasa de interés, evaluará cuidadosamente los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos.

En este sentido precisó que se considerará una amplia gama de información, incluyendo datos sobre las condiciones del mercado laboral, las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación, así como la evolución financiera e internacional.

La conferencia de prensa de Powell, se dio en medio de la polémica por la investigación penal que inició a comienzos de enero la fiscalía estadounidense en su contra asociada a la renovación de los edificios de la entidad.