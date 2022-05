Fintech chilena promete ordenar las finanzas de las startups y pymes para potenciar su crecimiento

En momentos en que se diseñan distintas políticas públicas para favorecer el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, la empresa chilena Smart CFO, experta en gestión financiera, tributaria y administrativa para pymes, lanza comercialmente Pepper, que nace con el objetivo de ser el partner tecnológico de los emprendedores para ayudarlos en la gestión diaria de sus negocios.

A través de www.Pepper.cl las pymes podrán contratar este SaaS -que cuenta con una versión de prueba gratuita por 30 días- el cual se integra al SII con la cuenta bancaria para luego entregar un flujo de caja proyectado. Con esto podrán acceder a realizar la conciliación bancaria, pago de proveedores entre muchas otras funciones de manera más rápida, logrando responder preguntas como: ¿podré pagar los sueldos? ¿llego a fin de mes?

Pero, ¿cuál es la principal diferencia con el resto de productos que están en el mercado? De acuerdo a los fundadores, “es altamente accesible, cuesta sólo 1 UF al mes y entrega la mejor solución tecnológica precio/calidad para quienes hoy no pueden acceder a este tipo de productos.

La plataforma permite gestionar gran parte de las tareas diarias que requiere llevar un negocio, teniendo el flujo de caja como eje central y todos sus quehaceres relacionados, desde la conciliación bancaria hasta el pago de proveedores, entre otros.

Felipe Ibáñez, CEO de Pepper comenta que “si bien contamos con negocios que tienen una venta mensual bien variada, nos queremos enfocar en pymes que vendan desde $5 hasta $150 millones mensuales, y que hayan experimentado el beneficio de subirse al carro de la digitalización y el uso de herramientas tecnológicas”.

Asimismo, enfatiza que, pese a no haber hecho un lanzamiento comercial formal, Pepper ya cuenta con un Product Market Fit con más de 70 clientes, que van desde empresas B2C como Good Meal, HelloWine, Velóboutique, Brokers Digitales, a empresas B2B como Asech, Elite Perfumes, I am Not Plastic, Wholemeaning por nombrar algunas.

Para 2022, Ibáñez dice que “tenemos un plan con una fuerte inversión en tecnología y desarrollo por lo que buscamos finalizar el año con 400 clientes”.

¿Por qué para las pymes? Ibáñez afirma que, “en Chile, tres de cada cuatro pymes quiebran por no acceder a financiamiento o una mala administración. Bajo ese contexto, vimos una clara oportunidad en el mercado para que Pepper pudiera entregar a las pymes el orden financiero necesario y así acceder a mejores condiciones de financiamiento”.

En ese sentido, sostiene que “parte importante de la solución es tener una propuesta de valor diferenciadora, por lo que apostamos por desarrollar un producto muy robusto tecnológicamente hablando y a su vez muy accesible. Pese a que las pymes se han ido digitalizando e incorporando tecnología en su negocio, tienen un horizonte de vida poco proyectable en el tiempo y contratar un software muchas veces es una opción que se pospone”.

Felipe Ibáñez sostiene que “dado que Chile es un mercado con alta competitividad y con un alto PIB per cápita, éste será nuestro mercado piloto, pero el negocio está diseñado para tener una cobertura regional en Latam, focalizándose en México, Colombia y Perú”. Por ello, para “2023 ya estamos trabajando para estar con un pie en México y finalizaremos el año con 4.000 clientes y ventas 800 mil dólares” y la expectativa para 2024 es lograr 10.000 clientes con ventas de US$ 3 millones”.