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    FNE da luz verde a toma de control de Clínica Las Condes por parte de Euroamerica

    El ente antimonopolios indagó posibles afectaciones al mercado de los seguros, dado que CLC posee una filial de este rubro. Sin embargo, la fiscalía descartó tales riesgos.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    La cirugía administrativa de CLC: despidos, médicos de vuelta y una nueva hoja de ruta. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En menos de dos semanas, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) resolvió aprobar la toma de control de la Clínica Las Condes (CLC) por parte de Euroamerica, luego de que este grupo financiero suscribiera un aumento de capital que lo dejó con casi un 30% de participación accionaria.

    Euroamerica había ingresado a la propiedad de CLC el pasado 10 de enero de 2025 al comprar, junto con el Grupo Indisa, el 55,74% de las acciones que poseía la anterior controladora del centro sanitario, la también accionista de Falabella Cecilia Karlezi.

    Aunque en esa oportunidad ambos inversionistas compraron el paquete accionario en partes iguales, en marzo los accionistas de CLC aprobaron un aumento de capital por $45 mil millones, que se completó en agosto del año pasado y que tras la suscripción, dejó a Euroamerica con un 28,66% y a Indisa con el 27,87% como principales accionistas.

    Posteriormente, el pasado 30 de enero de 2026, la junta de CLC aprobó un nuevo aumento de capital, que también fue suscrito por Euroamerica. Hoy el grupo financiero posee un 29,79% e Indisa, un 28,78%, según el último dato de la CMF, por lo que son los únicos titulares con más del 5% de la propiedad de la clínica.

    De acuerdo a la normativa, el artículo 99 letra b) de la Ley n.° 18.045, se considera controlador a quien “su porcentaje controlado sea superior a la suma de las participaciones de los demás socios o accionistas con más de un 5% del capital”. Y como el único accionista que tiene más del 5% es Indisa y su porcentaje no supera al de Euroamerica, entonces el grupo financiero es el único controlador, dado que no poseen un pacto de actuación conjunta.

    El pasado 1 de junio de 2026, Euroamerica notificó a la FNE de una operación de concentración para la eventual toma de control de CLC. La fiscalía resolvió iniciar una investigación dos días después.

    La FNE se dedicó a evaluar los riesgos de concentración horizontal o vertical, debido a la oferta de seguros que tanto Euroamerica como CLC, a través de su filial Seguros CLC, pudiesen existir. EuroAmerica comercializa seguros de vida, seguros de salud y seguros de accidentes personales, todos colectivos, mientras que CLC ofrece prestaciones de salud y comercializa seguros de salud individuales, seguros de salud masivos y de accidentes escolares.

    Y en sólo 14 días, estableció finalmente que los umbrales de concentración no superarían los límites adecuados, por lo que no resulta riesgoso de que puedan limitar la competencia en sus respectivos mercados.

    De este modo, decidió aprobar la operación de concentración de Euroamerica sobre CLC.

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