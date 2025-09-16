Fondo de pensiones A lidera los traspasos y el E anota las mayores salidas

Los fondos de pensiones registraron traspasos por 75.741 en julio, equivalentes a 1,3% del total de cotizantes y 0,6% del total de afiliados a dicho mes. La cifra representó una caída de 12,7% respecto al mes previo y un descenso de 4,1% comparado con el mismo mes del año anterior.

Según el boletín de Ciedess del total de traspasos, el 39% correspondió a cambios en la misma AFP, mientras que el restante 61% fueron movimientos hacia otra entidad.

A su vez, en lo que va de 2025 (enero-julio) se registra un promedio mensual de 85.499 traspasos, creciendo un 2,2% respecto a igual período de 2024 (83.676 traspasos promedio).

Montos

Los montos traspasados en julio de 2025 ascendieron a $1.794.056 millones, equivalentes al 0,9% de los fondos de pensiones administrados en dicho mes.

Los afiliados que se traspasaron en julio de 2025 se caracterizan por poseer una edad promedio de 40 años, una remuneración imponible promedio de $1.483.883 y un saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual de $23.686.726.

El informe de Ciedess señala que existen diferencias según el tipo de traspaso, ya que quienes se cambian a otra AFP son más jóvenes que aquellos que se traspasan en la misma AFP (solo traspaso de fondos), poseen una renta imponible menor y tienen un saldo acumulado inferior.

Fondos con mayores movimientos

El fondo con mayor cantidad de traspasos netos (incorporaciones menos retiros) en julio fue el tipo A, con 12.134 incorporaciones netas; mientras que el fondo tipo E registró el caso inverso, con una salida de 12.143 movimientos.

Por su parte, los resultados de los fondos tipos B, C y D fueron de 135, 1.399 traspasos y 1.525 salidas netas respectivamente.

A su vez, el panorama durante 2025 (enero-julio) muestra que el fondo con la mayor cantidad de traspasos netos fue el Tipo A, con 13.867 incorporaciones netas; mientras que el fondo Tipo B registra el caso inverso, con una salida de 28.270 movimientos. A su vez, los resultados de los fondos tipos C, D y E son de 9.599, 2.992 y 1.812 traspasos netos respectivamente.

Traspasos por AFP

En cuanto a las administradoras, la consultora dijo que en julio la AFP que tuvo el mayor número de traspasos netos (diferencia entre incorporaciones y retiros por traspasos) fue Provida, con 2.535 afiliados netos. Sin embargo, Ciedess precisód que dicha AFP ha expuesto un proceso de migración de datos, alterando las cifras desde mayo de 2025. En tanto las mayores salidas las tuvo Planvital, con 1.130.

Por su parte, en enero-julio Uno es la AFP con el mejor saldo, con 6.968 traspasos netos; mientras que Capital registra el escenario inverso, con una salida de 5.497 traspasos netos.

Traspasos de fondos: En julio el Fondo E anotó su mayor cambio de afiliados desde abril de 2024, registrando -12.143 salidas netas. El Fondo A lideró con 12.134 incorporaciones netas