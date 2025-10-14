Fondo de pensiones A sigue liderando los traspasos y el E anota las mayores salidas

Los traspasos de los de fondos de pensiones continuaron bajando en agosto. Según informó la consultora Ciedess, el total de traspasos en el mes fue de 71.800, equivalentes a 1,2% del total de cotizantes y 0,6% del total de afiliados a dicho mes.

La cifra representó un retroceso de 5,2% respecto a julio y un descenso de 25,8% comparado con agosto del año anterior.

Del total de traspasos, el 39% correspondió a cambios en la misma AFP, mientras que el restante 61% fueron movimientos hacia otra entidad. A su vez, en lo que va de 2025 (enero-agosto) se registra un promedio mensual de 83.787 traspasos, cayendo 1,8% respecto a igual período de 2024 (85.320 traspasos promedio).

Montos traspasados

Los montos traspasados en agosto de 2025 ascendieron a $1.688.017 millones, equivalentes al 0,8% de los fondos de pensiones administrados en dicho mes.

Los afiliados que se traspasaron en agosto de 2025 se caracterizan por poseer una edad promedio de 40 años, una remuneración imponible promedio de $1.517.530 y un saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual de $23.509.990.

Existen diferencias según el tipo de traspaso, ya que quienes se cambian a otra AFP son más jóvenes que aquellos que se traspasan en la misma AFP (solo traspaso de fondos), poseen una renta imponible menor y tienen un saldo acumulado inferior.

Movimientos por tipo de fondo

Según detalló Ciedess, el fondo con mayor cantidad de traspasos netos (incorporaciones menos retiros) en agosto fue el tipo A, con 11.873 incorporaciones netas; mientras que el fondo tipo E registró el caso inverso, con una salida neta de 8.733.

Por su parte, los resultados de los fondos tipos B, C y D fueron de salidas netas por 761, 552 y 1.827 respectivamente.

A su vez, el panorama durante 2025 (enero-agosto) muestra que el fondo con la mayor cantidad de traspasos netos fue el tipo A, con 25.740 incorporaciones netas; mientras que el fondo tipo B registra el caso inverso, con una salida neta de 29.031.

Movimientos por AFP

Los resultados de los fondos tipos C y D son incorporaciones netas de 9.047 y 1.165 respectivamente, mientras que el E tiene salidas de 6.921.

En cuanto a las administradoras, la consultora dijo que en agosto la AFP que anotó el mayor número de traspasos netos (diferencia entre incorporaciones y retiros por traspasos) fue Provida, con 7.321 afiliados netos. Al respecto, Ciedess señaló que dicha AFP ha expuesto un proceso de migración de datos, alterando las cifras desde mayo de 2025. En el caso inverso las mayores salidas las tuvo Planvital, con 1.308.

Por su parte, el panorama durante 2025 (enero-agosto) muestra que Uno es la AFP con el mejor saldo, con 9.013 traspasos netos; mientras que Planvital y Capital registran el escenario inverso, con -5.797 y -5.191 traspasos netos respectivamente.