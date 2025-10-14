SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Fondo de pensiones A sigue liderando los traspasos y el E anota las mayores salidas

En agosto se registraron 71.800 traspasos lo que representó un retroceso de 25,8% comparado con igual mes de 2024.

Por 
Patricia San Juan
Fondo de pensiones A sigue liderando los traspasos y el E anota las mayores salidas Andres Perez

Los traspasos de los de fondos de pensiones continuaron bajando en agosto. Según informó la consultora Ciedess, el total de traspasos en el mes fue de 71.800, equivalentes a 1,2% del total de cotizantes y 0,6% del total de afiliados a dicho mes.

La cifra representó un retroceso de 5,2% respecto a julio y un descenso de 25,8% comparado con agosto del año anterior.

Del total de traspasos, el 39% correspondió a cambios en la misma AFP, mientras que el restante 61% fueron movimientos hacia otra entidad. A su vez, en lo que va de 2025 (enero-agosto) se registra un promedio mensual de 83.787 traspasos, cayendo 1,8% respecto a igual período de 2024 (85.320 traspasos promedio).

Entra en vigencia la nueva Reforma de Pensiones: Estos son los principales cambios al sistema previsional.

Montos traspasados

Los montos traspasados en agosto de 2025 ascendieron a $1.688.017 millones, equivalentes al 0,8% de los fondos de pensiones administrados en dicho mes.

Los afiliados que se traspasaron en agosto de 2025 se caracterizan por poseer una edad promedio de 40 años, una remuneración imponible promedio de $1.517.530 y un saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual de $23.509.990.

Existen diferencias según el tipo de traspaso, ya que quienes se cambian a otra AFP son más jóvenes que aquellos que se traspasan en la misma AFP (solo traspaso de fondos), poseen una renta imponible menor y tienen un saldo acumulado inferior.

Movimientos por tipo de fondo

Según detalló Ciedess, el fondo con mayor cantidad de traspasos netos (incorporaciones menos retiros) en agosto fue el tipo A, con 11.873 incorporaciones netas; mientras que el fondo tipo E registró el caso inverso, con una salida neta de 8.733.

Por su parte, los resultados de los fondos tipos B, C y D fueron de salidas netas por 761, 552 y 1.827 respectivamente.

A su vez, el panorama durante 2025 (enero-agosto) muestra que el fondo con la mayor cantidad de traspasos netos fue el tipo A, con 25.740 incorporaciones netas; mientras que el fondo tipo B registra el caso inverso, con una salida neta de 29.031.

Movimientos por AFP

Los resultados de los fondos tipos C y D son incorporaciones netas de 9.047 y 1.165 respectivamente, mientras que el E tiene salidas de 6.921.

En cuanto a las administradoras, la consultora dijo que en agosto la AFP que anotó el mayor número de traspasos netos (diferencia entre incorporaciones y retiros por traspasos) fue Provida, con 7.321 afiliados netos. Al respecto, Ciedess señaló que dicha AFP ha expuesto un proceso de migración de datos, alterando las cifras desde mayo de 2025. En el caso inverso las mayores salidas las tuvo Planvital, con 1.308.

Por su parte, el panorama durante 2025 (enero-agosto) muestra que Uno es la AFP con el mejor saldo, con 9.013 traspasos netos; mientras que Planvital y Capital registran el escenario inverso, con -5.797 y -5.191 traspasos netos respectivamente.

Más sobre:PensionesFondos de pensionesFondo AFondo E

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Enade 2025: contralora Dorothy Pérez es ovacionada tras exposición con cita a Gabriela Mistral y crítica a “permisología”

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento

Condenan a ocho integrantes del “Tren de Aragua” por secuestro ocurrido en Los Vilos

Camión del Ejército sufre accidente en el Maule: nueve ocupantes quedaron lesionados

Bachelet recibe elogios de canciller de China en medio de despliegue internacional por Secretaría General de la ONU

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Condenan a ocho integrantes del “Tren de Aragua” por secuestro ocurrido en Los Vilos
Chile

Condenan a ocho integrantes del “Tren de Aragua” por secuestro ocurrido en Los Vilos

Camión del Ejército sufre accidente en el Maule: nueve ocupantes quedaron lesionados

Bachelet recibe elogios de canciller de China en medio de despliegue internacional por Secretaría General de la ONU

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025
Negocios

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025

Australis Seafoods amplía por tercera vez querella por administración desleal

El favorable momento de Chile: mientras el cobre está en zona de máximos históricos, el petróleo está cerca de mínimos del año

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora
Tendencias

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

Remontada histórica: Japón vence a Brasil por primera vez en un partidazo y Carlo Ancelotti se llena de críticas
El Deportivo

Remontada histórica: Japón vence a Brasil por primera vez en un partidazo y Carlo Ancelotti se llena de críticas

La emotiva reflexión de Humberto Suazo tras su retorno a las canchas con San Luis: “He jugado más de la cuenta”

El sentido llamado del Presidente Boric a los empresarios en Enade para apoyar económicamente a los Cóndores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”
Cultura y entretención

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

El cantante australiano Ruel se suma al festival Lollapalooza Chile 2026

Jorge Drexler vuelve a Chile con concierto estelar en 2026

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento
Mundo

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento

Falta de combustible y bloqueo de transportes golpean a Bolivia de cara a balotaje del domingo

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad
Paula

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes