Fondos de pensiones registraron su mejor desempeño en 6 años el 2025 liderados por el A.

Todos los fondos de pensiones cerraron el 2025 con una rentabilidad positiva que los llevó a alcanzar su mejor desempeño en 6 años, y con lo que a diciembre los ahorros previsionales de los casi 12 millones de personas afiliadas al sistema totalizaron activos por 5.488,70 millones de UF, cifra equivalente a US$239.310,25 millones.

Según el reporte de la Superintendencia de Pensiones (SP), el año pasado los fondos tipo A y B lideraron el buen rendimiento en materia de inversiones, tras obtener rentabilidades reales anuales de 14,89% y 13,14%, respectivamente.

En total, mientras el primero cerró el ejercicio con activos administrados por US$41.901,11 millones, el segundo lo hizo con US$ 53.399,77 millones.

A lo anterior se sumó el desempeño positivo del fondo tipo C, que cerró 2025 con una rentabilidad real anual de 12,18% y activos administrados por US$78.702,74 millones. Este es el fondo que más activos previsionales administra, lo que se debe principalmente a que en él tienen sus ahorros la mayoría de las personas afiliadas al sistema.

“Entre los factores que explican los resultados antes descritos destaca el positivo comportamiento que tuvieron durante 2025 los mercados bursátiles internacionales, fenómeno principalmente relacionado al auge de las empresas tecnológicas y la adopción de la inteligencia artificial, siendo un motor clave en el desarrollo de las economías de Estados Unidos, Asia y mercados emergentes”, señaló la SP.

Agregó que otro factor importante fue la política monetaria expansiva por parte de los principales bancos centrales del mundo, a lo que se sumaron datos económicos más sólidos de lo esperado en algunos países y sectores productivos, variables que ayudaron a sostener y reforzar la confianza de los inversionistas de los principales mercados internacionales.

Fondos D y E

Los fondos de pensiones tipo D y E también alcanzaron el mejor rendimiento de los últimos seis años, tras cerrar 2025 con rentabilidades reales de 10,47% y 8,06%, respectivamente.

El primero, con activos administrados por US$39.791,49 millones y el segundo, por US$25.515,13 millones. Ambos fondos concentran principalmente a las personas afiliadas que están cerca de la edad legal de pensión como a quienes ya se encuentran pensionadas o en trámite para hacerlo.

En los resultados obtenidos por los fondos tipo D y E fue principalmente determinante el desempeño de los instrumentos de renta fija nacional, ya que durante 2025 se observó una caída en las tasas de interés de los títulos de deuda local, generando un aporte positivo a la rentabilidad de esos fondos de pensiones por la vía de las ganancias de capital.

“Todo esto, como resultado del control de la inflación por parte del Banco Central que permitió continuar el programa de reducción de la tasa de política monetaria y anticipar por parte del mercado más recortes a futuro”, afirmó la SP.

RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Detalles del periodo enero-diciembre

De acuerdo con el reporte de la SP, el buen desempeño que mostraron los cinco fondos de pensiones el año pasado estuvo principalmente marcado por los retornos positivos que obtuvieron las inversiones en instrumentos extranjeros, acciones nacionales y títulos de deuda local.

En 2025 el índice MSCI mundial alcanzó una rentabilidad de 11,03%, mientras que el retorno mensual de los títulos accionarios locales medido por el Ipsa aumentó un 56,21%.

Asimismo, si bien la mayoría de los principales mercados internacionales tuvo resultados positivos que favorecieron la inversión de los fondos de pensiones en instrumentos financieros en el extranjero, eso fue parcialmente contrarrestado por la apreciación del peso chileno respecto de las principales monedas extranjeras y su impacto negativo sobre las posiciones sin cobertura cambiaria.

En relación con lo anterior, durante 2025 las bolsas de Brasil, Alemania y Hong Kong registraron alzas medidas en pesos de 36,68%, 27,43% y 18,30%, respectivamente, mientras que en el caso de las principales plazas de Japón, China y Estados Unidos los incrementos fueron de 17,15%, 11,34% y 7,22%, respectivamente. Sin embargo, los activos de renta fija internacionales perdieron 0,62% en pesos (medidos a través del índice Legatruu que incluye bonos soberanos y corporativos grado de inversión) y el peso chileno se apreció un 8,16% frente al dólar estadounidense.

Respecto de las posiciones en instrumentos de renta fija nacional, dado que el año pasado se observó una caída en las tasas de interés de los títulos de deuda local, esto se tradujo en un aporte positivo a la rentabilidad de las inversiones de esos fondos por la vía de las ganancias de capital.

Rentabilidad de diciembre

En diciembre los fondos tipo A y B fueron los únicos que cerraron con cifras positivas, al anotar rentabilidades reales de 0,18% y 0,08%, respectivamente.

En ambos casos, el retorno positivo se explicó por las inversiones en acciones nacionales, aun cuando fue contrarrestado por las pérdidas anotadas por de las inversiones en instrumentos extranjeros.

Como referencia, durante el mes los títulos accionarios locales medido por el IPSA subieron 4%. Respecto de los fondos tipo C, D y E, en diciembre terminaron con retrocesos reales de 0,15%, 0,30% y 0,62%, respectivamente.

Esto se explica por los retornos negativos de las inversiones en instrumentos extranjeros, los que fueron parcialmente compensados por las ganancias de las inversiones en acciones nacionales y títulos de deuda local.

Pese a que en diciembre 2025 se observaron resultados positivos en los mercados internacionales, las inversiones en el extranjero se vieron impactadas por la apreciación del peso chileno respecto de las principales monedas extranjeras, lo que castigó a las posiciones sin cobertura cambiaria, señaló la SP.

Por un lado, las principales bolsas de Estados Unidos, Japón, Hong Kong y Brasil tuvieron caídas medidas en pesos de 0,73%, 1,35%, 2,21% y 4,36%, respectivamente, mientras que China y Alemania tuvieron alzas medida en pesos de 2,08% y 2,41%, respectivamente.

Todo esto, mientras los activos de renta fija internacionales presentaron una caída de 1,56% en pesos (medidos a través del índice Legatruu que incluye bonos soberanos y corporativos grado de inversión) y el peso chileno una apreciación de 1,93% frente al dólar estadounidense.