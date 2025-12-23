SUSCRÍBETE POR $1100
    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    Aunque siguen sin recuperar su nivel previo a los retiros de AFP (80%), este año los activos de los fondos de pensiones han aumentado poco más de 5 puntos del PIB, y ya registran un incremento de 10 puntos desde el mínimo que tocaron en 2023.

    Mariana Marusic
    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    Aún los fondos de pensiones no han logrado volver al nivel que tenían previo a los tres retiros de AFP como porcentaje del PIB.

    Fue el 30 de julio de 2020 cuando empezó a regir la reforma constitucional que autorizó el primer retiro excepcional de fondos desde las AFP. Al cierre de ese mes, dichas instituciones administraban recursos por US$217 mil millones. Este año los fondos de pensiones superaron en términos absolutos ese monto, ya que en septiembre acumulaban un total de US$234 mil millones.

    En todo caso, la economista y académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, menciona que no son cifras comparables, dado que esto coindice con un periodo en que todas las monedas se desvalorizaron, por lo que asegura que el monto que hay hoy en los fondos de pensiones en realidad vale menos en términos de dólares reales versus los de 2020.

    Por otra parte, esto significa que el valor actual de los fondos de pensiones, al tercer trimestre de este año, equivale al 65,5% del PIB, según las últimas cifras disponibles en el sitio web del Banco Central, aún lejos del 83,86% que representaban justo antes de los retiros de AFP al cierre del primer semestre de 2020.

    En todo caso, el nivel al que cerraron a septiembre recién pasado implica su mayor nivel desde el primer trimestre de 2021, cuando estaban en 73,4%. Además, significa que este año han subido poco más de 5 puntos del PIB. Asimismo, se traduce en un incremento de 10 puntos desde el mínimo que tocaron en el tercer trimestre de 2023, cuando estuvieron en 55,64%, su menor nivel desde que el BC inició la serie en 2010.

    Según Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, esta subida que han registrado este año los fondos de pensiones como porcentaje del PIB, básicamente se explica por tres factores. Primero, porque “la recaudación de las AFP ha continuado en ausencia de nuevos retiros”. Segundo, por “la rentabilidad de los fondos de pensiones, la que en particular este año ha sido bastante buena”. Y tercero, “el crecimiento PIB ha sido acotado”.

    El investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Gabriel Ugarte, comenta que “el aumento de los fondos de pensiones como porcentaje del PIB responde en buena medida a una recuperación significativa en la valorización de los activos financieros. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Pensiones, la rentabilidad real de los fondos en los últimos doce meses ha sido considerablemente superior a sus promedios históricos”.

    En ese sentido, lo ejemplifica así: “El Fondo A registra una rentabilidad real de 12,7% en los últimos doce meses (dic24-nov25), muy por sobre el promedio de 8,7% observado al considerar una ventana de tres años y de 3,3% si se amplía el horizonte a cinco años. Este mejor desempeño se explica, en parte, por la recuperación de los mercados tras los resultados negativos observados en 2022, proceso que comienza a hacerse visible desde el mínimo alcanzado en el tercer trimestre de 2023″.

    En todo caso, Ugarte puntualiza que “este aumento no refleja aún un efecto relevante de la reforma de pensiones sobre la capitalización individual. En la práctica, solo una fracción muy menor de los nuevos recursos está comenzando a ingresar a las cuentas individuales, mientras que la mayor parte de los flujos asociados a la reforma se está destinando al fondo social”.

    Coincide con este análisis Cifuentes. “Son tres razones, y creo que la más importante es el retorno que tuvieron los fondos de pensiones este año, dado que los mercados estuvieron en Chile y en el mundo boyantes, y eso genera un aumento del valor de los activos. Esa es la principal razón”, afirma.

    Agrega que “la otra razón, es un leve aumento en el ingreso imponible promedio de los cotizantes, que eso es algo que se ha registrado este año, pero es muy poco significativo. Y por otra parte, el número de cotizantes está prácticamente estancado, así que no viene por ahí”.

    En paralelo, explica que “del aumento en la tasa de cotización, solo un 0,1% está yendo a las cuentas de capitalización individual, entonces ese elemento tampoco debe ser relevante en la explicación. Creo que el más relevante es rentabilidad”.

