Ganancias de Colbún se desploman 25% y alcanzan mínimo desde 2020

La noche de este martes la generadora del Grupo Matte, Colbún, reportó entre enero y diciembre de 2025 una ganancia de US$187 millones . La cifra alcanzada se compara negativamente con el ejercicio del 2024, cuando notificaron utilidades por US$252 millones. Representó una caída de 25%, la mayor desde 2020, cuando la empresa registró ganancias por US$162 millones.

La compañía explicó que el resultado se debió a un “menor Ebitda y una mayor depreciación, y al menor resultado fuera de la operación registrado en el periodo mencionado anteriormente, parcialmente compensado por menores gastos por impuestos”.

La generadora informó ingresos por US$1.595 millones, representando un alza de 1% comparado con el 2024. Aquí influyeron más ventas físicas a clientes regulados en Chile y Perú, y mejores ingresos por parte de clientes libres. Aunque se compensó con ventas físicas menores en el mercado spot por una menor generación de energía en ambos países.

En tanto, Colbún presentó una caída en su Ebitda de 5% respecto del año previo al reporte. Durante 2025 la empresa registró en este resultado US$609 millones, mientras que en 2024 se totalizaron US$642 millones.

Dentro de las razones que explican la caída del Ebitda se encuentra el alza en los costos asociados a compras de energía y potencia a causa de menor generación de energía propia en tanto a nivel local como en Perú. La firma también percibió un alza en sus gastos por beneficios a trabajadores.

Las ventas físicas a diciembre de 2025 registraron 11.029 GWh, una disminución de 8% comparado con los 12.049 GWh de 2024. La baja se relaciona a menores ventas en el mercado spot por una disminución en la generación hidráulica y térmica en base a carbón.

Algunos de los hitos de Colbún en 2025 fue la inauguración de su planta industrial de hidrógeno verde (H2V) en el complejo termoeléctrico Nehuenco. Con una inversión de US$1,6 millones, la planta cuenta con la capacidad de abastecer energéticamente a unas 570 mil viviendas.

También, durante el año Colbún dio el puntapié inicial a la operación comercial de su proyecto Horizonte, cuya capacidad instalada alcanza los 816 MW con un total de 140 aerogeneradores. La inversión de este proyecto totalizó los US$900 millones.