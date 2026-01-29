Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025.

Los bancos y cooperativas que operan en el país acumularon ganancias por US$5.994 millones en 2025, cifra que representó un aumento de 2,56% frente a 2026, y en la cual el sistema bancario explicó el 98,02% del total.

La Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) detalló en su informe mensual que el resultado de diciembre de 2025 se incrementó un 33,56 % en el mes, principalmente, por un mayor margen de intereses y reajustes y un mayor ingreso neto por comisiones, ambos, del sector bancario.

Agregó que en términos acumulados, la expansión se debió a un menor reconocimiento de gastos por impuestos, debido a ajustes contables que trasladan parte de esos impuestos hacia períodos futuros (impuestos diferidos), junto con un incremento tanto en el resultado financiero neto como en el ingreso neto por comisiones, los que compensan las caídas registradas en el margen de intereses y reajustes.

Sin embargo, los indicadores de rentabilidad promedio mostraron un efecto dispar respecto de doce meses atrás: el de rentabilidad sobre Activos Promedio (ROAA) creció a 1,32%, mientras que el de rentabilidad sobre Patrimonio Promedio (ROAE) cayó a 15,02%.

Andres Perez

Colocaciones

Al cierre de diciembre 2025 las colocaciones efectivas en el sistema acentuaron la caída registrada el mes anterior, cayendo a una tasa de 1,03% real en doce meses.

“Dicho comportamiento está asociado principalmente a la caída registrada en la cartera comercial. Por otro lado, consumo crece por octavo mes consecutivo y vivienda presenta un incremento leve, algo inferior al de noviembre”, señala el informe.

Respecto de noviembre, a nivel agregado los indicadores de riesgo de crédito en su mayoría tuvieron un incremento; el de cartera con morosidad de 90 días o más alcanzó a 2,42% (2,37% nov’25) y el de cartera deteriorada un 6,10% (6,02% nov’25), en tanto, el de provisiones se redujo a un 2,58% (2,59% nov’25).

Por carteras, se observó un comportamiento dispar: en consumo y vivienda crecieron los indicadores, excepto el de provisiones en ambas carteras, el cual se redujo. Por otro lado, en comercial hubo un comportamiento mixto, creció el de cartera deteriorada, se contrajeron las provisiones y el de morosidad de 90 días o más mantuvo su valor previo.

Respecto de doce meses atrás, se observó un comportamiento mixto: crecen todos los indicadores en vivienda, en consumo predominan los incrementos y en comercial imperan los descensos.

En cuanto a la cobertura de provisiones, esta se redujo en el mes, pero registró un crecimiento respecto de doce meses atrás.