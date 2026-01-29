SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025

    La expansión se debió, en parte, a un menor reconocimiento de gastos por impuestos, debido a ajustes contables que trasladan parte de esos impuestos hacia períodos futuros.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025.

    Los bancos y cooperativas que operan en el país acumularon ganancias por US$5.994 millones en 2025, cifra que representó un aumento de 2,56% frente a 2026, y en la cual el sistema bancario explicó el 98,02% del total.

    La Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) detalló en su informe mensual que el resultado de diciembre de 2025 se incrementó un 33,56 % en el mes, principalmente, por un mayor margen de intereses y reajustes y un mayor ingreso neto por comisiones, ambos, del sector bancario.

    Agregó que en términos acumulados, la expansión se debió a un menor reconocimiento de gastos por impuestos, debido a ajustes contables que trasladan parte de esos impuestos hacia períodos futuros (impuestos diferidos), junto con un incremento tanto en el resultado financiero neto como en el ingreso neto por comisiones, los que compensan las caídas registradas en el margen de intereses y reajustes.

    Sin embargo, los indicadores de rentabilidad promedio mostraron un efecto dispar respecto de doce meses atrás: el de rentabilidad sobre Activos Promedio (ROAA) creció a 1,32%, mientras que el de rentabilidad sobre Patrimonio Promedio (ROAE) cayó a 15,02%.

    Andres Perez

    Colocaciones

    Al cierre de diciembre 2025 las colocaciones efectivas en el sistema acentuaron la caída registrada el mes anterior, cayendo a una tasa de 1,03% real en doce meses.

    “Dicho comportamiento está asociado principalmente a la caída registrada en la cartera comercial. Por otro lado, consumo crece por octavo mes consecutivo y vivienda presenta un incremento leve, algo inferior al de noviembre”, señala el informe.

    Respecto de noviembre, a nivel agregado los indicadores de riesgo de crédito en su mayoría tuvieron un incremento; el de cartera con morosidad de 90 días o más alcanzó a 2,42% (2,37% nov’25) y el de cartera deteriorada un 6,10% (6,02% nov’25), en tanto, el de provisiones se redujo a un 2,58% (2,59% nov’25).

    Por carteras, se observó un comportamiento dispar: en consumo y vivienda crecieron los indicadores, excepto el de provisiones en ambas carteras, el cual se redujo. Por otro lado, en comercial hubo un comportamiento mixto, creció el de cartera deteriorada, se contrajeron las provisiones y el de morosidad de 90 días o más mantuvo su valor previo.

    Respecto de doce meses atrás, se observó un comportamiento mixto: crecen todos los indicadores en vivienda, en consumo predominan los incrementos y en comercial imperan los descensos.

    En cuanto a la cobertura de provisiones, esta se redujo en el mes, pero registró un crecimiento respecto de doce meses atrás.

    Más sobre:BancosCMF

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Manipularon cámaras de seguridad antes de huir: banda irrumpe en edificio y maniata a conserjes para atacar departamento

    Fiscal confirma como punto de interés radier en casa de Julia Chuñil y evalúan pedir más plazo para diligencias

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Presidente de la Comisión de Educación acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad política” tras enredo de proyecto de sala cuna

    Detienen a sujeto que vendía licencias de conducir falsas a metros de la municipalidad de Lo Prado

    Presidente Boric destaca baja del desempleo de mujeres: cifra se ubica en el 8,5%

    Lo más leído

    1.
    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    2.
    Cómo se gobierna el estudio de abogados que aportará un ministro (¿y un subsecretario?) a Kast

    Cómo se gobierna el estudio de abogados que aportará un ministro (¿y un subsecretario?) a Kast

    3.
    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    4.
    El dólar se desploma a nuevos mínimos en más de dos años en medio de nuevo máximo histórico del cobre

    El dólar se desploma a nuevos mínimos en más de dos años en medio de nuevo máximo histórico del cobre

    5.
    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Manipularon cámaras de seguridad antes de huir: banda irrumpe en edificio y maniata a conserjes para atacar departamento
    Chile

    Manipularon cámaras de seguridad antes de huir: banda irrumpe en edificio y maniata a conserjes para atacar departamento

    Fiscal confirma como punto de interés radier en casa de Julia Chuñil y evalúan pedir más plazo para diligencias

    Presidente de la Comisión de Educación acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad política” tras enredo de proyecto de sala cuna

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine
    Negocios

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025

    Estado demanda a Minera Montecarlo por “grave daño ambiental” en Puchuncaví

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Con carta al ministro del Interior: la petición del presidente de Limache para recibir hinchada visitante ante Colo Colo
    El Deportivo

    Con carta al ministro del Interior: la petición del presidente de Limache para recibir hinchada visitante ante Colo Colo

    Sabalenka confirma su reinado en Melbourne y se enfrentará a Yelena Rybakina en la final del Abierto de Australia

    Paqui Meneghini define la formación de la U para el debut ante Audax Italiano en la Liga de Primera

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción
    Cultura y entretención

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    El libertino y la Cenicienta: las claves del intenso retorno de Bridgerton

    La misteriosa mirada del flamenco se estrena en marzo en los cines chilenos

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales
    Mundo

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó