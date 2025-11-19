Ganancias de SQM subieron a US$ 178 millones en el tercer trimestre y registra el mayor volumen de ventas de litio de su historia

SQM registró ganancias por US$ 404 millones entre enero y septiembre, lo que se comara favorablemente con las pérdidas por US$ 524,4 millones que anotó en el mismo periodo del año pasado gracias a la mejora en los precios del litio y un volumen de venta histórico. .

De acuerdo a sus estados de resultados enviados a la CMF, las utilidades registradas solo en el tercer trimestre ascendieron a US$ 178,4 millones, cifra superior a los US$ 131,4 millones correspondientes al mismo lapso de 2024.

Los ingresos de la minera no metálica ascendieron a US$ 1.173 millones, esto es un aumento de 9% frente a los US% 1.076 millones del tercer trimestre del año anterior.

Los ingresos de litio y derivados totalizaron US$1.551,8 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2025, una disminución de 9,2% comparado con los US$1.709,3 millones registrados para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.

Los ingresos de litio y derivados del tercer trimestre de 2025 totalizaron US$603,7 millones, un aumento del 21,4% en comparación a los US$497,2 millones registrados en el tercer trimestre de 2024.

Volumen histórico en venta de litio

En su análisis razonado, SQM dijo que durante el tercer trimestre, “vimos el mayor volumen de ventas de litio en nuestra historia” , impulsado principalmente por un crecimiento de la demanda más fuerte de lo anticipado.

Este crecimiento mayor al esperado en la demanda de litio provino no solo de la industria de vehículos eléctricos, sino también de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, que ya representan más del 20% de la demanda global de litio.

Cuánto ganó SQM y cuánto litio vendió. En la imagen, el salar de Atacama. eJORGEVILLEGAS

Asimismo, se registraron menores niveles de inventario en toda la cadena de suministro, lo que, junto con algunas interrupciones en el abastecimiento durante los últimos meses, contribuyó a un cambio positivo en la tendencia general de precios

“ El precio promedio realizado en nuestras operaciones del Salar de Atacama fue cercano a US$ 8,8 U/K g, lo que representa un aumento del 3,5% en comparación con el trimestre anterior. Aunque el incremento fue modesto, señaliza un cambio en la tendencia de precios en un mercado volátil”, dijo la empresa.

En ese mismo documento, SQM precisó que en Australia también alcanzaron volúmenes récord de ventas y anticiparon una actividad comercial similar en el cuarto trimestre, principalmente en concentrado de espodumeno.

“La refinería de Kwinana continúa avanzando en su proceso de aumento de producción, y esperamos que opere cerca de su capacidad nominal hacia fines de 2026. Al igual que en el mercado de carbonato de litio, hemos identificado también un cambio en la tendencia que nos lleva a proyectar precios más altos en el cuarto trimestre respecto a los reportados en el tercero”, dijo.