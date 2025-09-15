Ganancias y aporte al fisco de Escondida suben cerca de 60% el primer semestre

El mayor precio del cobre y el aumento en las producción beneficiaron los resultados de Minera Escondida, el mayor yacimiento de cobre a nivel mundial. La compañía, operada por BHP, registró ganancias netas por US$2.644 millones el primer semestre, superiores en 59% a las anotadas en igual período de 2024.

Los ingresos ordinarios asociados a ventas sumaron US$7.349 millones, lo que representó un aumento de un 32% en comparación al mismo periodo del año 2024.

Los costos (excluidos costos financieros netos) fueron de US$2.830 millones, un 5% más que en el mismo periodo del año 2024. Esto principalmente debido a inflación y mayor producción, precisó la minera.

El resultado por actividades de la operación fue un ingreso de US$4.519 millones, con un alza interanual de 56%, debido principalmente al mayor precio del cobre y a una mayor cantidad vendida.

Aporte al fisco

En enero - junio Minera Escondida contabilizó impuestos a la renta y royalty a la minería (componente sobre el margen minero) por un total de US$1.782 millones, un 59% más que en igual periodo de 2024.

“Este aumento se explicó principalmente por el incrementos de los resultados operacionales de la compañía. Cabe destacar que el componente ad valorem del royalty a la minería por US$66 millones está registrado como parte de los costos operacionales de la compañía”, dijo BHP.

A ello se añade el pago de US$153 millones en impuestos por distribución de dividendos.

Producción

Tal como se había anunciado previamente la producción de cobre de Escondida en el periodo enero-junio de 2025 alcanzó un total de 661 mil toneladas, compuestas por 567 mil toneladas de cobre pagable en concentrados y 94 mil toneladas de cátodos de cobre.

La cifra es un 11% superior a la del mismo período del año 2024, cuando la producción fue de 597 mil toneladas, debido principalmente a una mayor producción de concentrado de cobre por un aumento esperado en la ley de mineral y mayor cantidad de mineral alimentado a las plantas concentradoras.