SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

García pide a los candidatos asesorarse mejor sobre la reducción del gasto fiscal y acusa falta de realismo

"Los que proponen cambios radicales e inmediatos solo dan cuenta de que no conocen la administración pública", dijo el ministro de Economía, Álvaro García, sobre la discusión de reducción del gasto público.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El ministro de Economía, Álvaro García, resaltó el mensaje de la importancia de la responsabilidad fiscal de cara a los últimos meses del gobierno del Presidente Gabriel Boric y para la elaboración del Presupuesto 2026, que dejará definido esta administración y que tendrá que cumplir el próximo gobierno. Ante esto, el secretario de Estado mostró sus reparos al ser consultado por las propuestas de ajustes fiscales, como las de Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

"Es necesario avanzar en esa dirección (de reducir el déficit presupuestario). El ritmo al que algunos candidatos lo están proponiendo, me parece imposible de lograr. Fue interesante ver en la prensa del domingo pasado varios exdirectores de presupuesto o exministros de Hacienda, de todos los colores políticos, coincidían que avanzar al ritmo que algunos candidatos proponen es imposible", dijo en entrevista con radio Pauta.

Ante esto, el secretario de Estado sugirió revisar las propuestas de ajustes fiscales que aseguran éxito en el corto plazo. “Creo que en esta materia sería conveniente que todos recurran a personas que han tenido la experiencia de hacer esto”, comentó.

“Eliminar programas ineficientes y reducir el gasto fiscal ha estado en la agenda pública por muchos años y ha sido difícil el avance, porque es complejo. El 85% del gasto fiscal está determinado por leyes. Por lo tanto, si se quiere reducir, hay que cambiar las leyes y eso significa todo un trámite parlamentario, que sin duda no va a ocurrir en los primeros meses de un gobierno”, añadió.

El ministro García valoró que las candidaturas planten la necesidad de reducirlo o hacer más eficiente el gasto fiscal, pero dijo que “los que proponen cambios radicales e inmediatos solo dan cuenta de que no conocen la administración pública”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“El peligro es que van a fortalecer la desconfianza ciudadana porque hacen una promesa que no es posible de cumplir”, añadió.

A la hora de entrar en analizar propuestas de candidaturas en detalle, García declinó referirse a alguna en particular, pero comentó que “mientras más radicales son las propuestas de reducción del gasto fiscal de manera inmediata, más inadecuadas o con falta de criterios son”.

La tarea de su gestión

El ministro García enfatizó la tarea de mejorar las condiciones de la economía tras asumir en la cartera la semana pasada, pero moderó los impactos que puede lograr en los seis meses que quedan de gobierno. Esto en el contexto de aumentar la inversión y generar más empleos.

“No va a haber cambios radicales en los próximos seis meses, son imposibles de lograr. Pero lo que sí se puede lograr es generar una ruta de progreso que mantenga, ojalá, el próximo gobierno”, añadió.

Así, el secretario de Estado resaltó la importancia de la colaboración público-privada.

En economía no hay magia. Si queremos crecer, se debe invertir. Y, por lo tanto, allí está nuestro foco”, añadió.

Más sobre:EconomíaGasto fiscalÁlvaro García

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidenta del Frente Amplio defiende a Marcel y manifiesta que no comparte las críticas de Carmona a su gestión

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“Son muy parciales y mentirosos”: Por qué Trump quiere revocar las licencias de ABC y NBC News

La ONU pide que la investigación de Israel a raíz del ataque contra un hospital en Gaza genere “resultados”

Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré

Cordero y ataque en Victoria: “Aquí hay un crimen alevoso que debe ser investigado con oportunidad y que tiene que obtener resultados”

Lo más leído

1.
Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

Oposición venezolana advierte de que EE.UU. no desplegó buques de guerra en el Caribe para “ver delfines”

2.
El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

3.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

4.
Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

Exbrigadier José Zara sale de Punta Peuco tras cumplir condena por asesinato del general Prats y su esposa

5.
Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Empresarios abren la billetera con Matthei: Juan José Santa Cruz suma $15 millones y Sebastián Piñera Morel otros $11M

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

Quién es José Zara Holger, el exbrigadier que salió de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato de Carlos Prats y su esposa

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

“Lluvias y nieve podrían regresar”: el pronóstico para los próximos días en Santiago

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

El portazo de 5 universidades privadas al Mineduc tras caso Marcela Cubillos: declinaron informar sus sueldos

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Servicios

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 26 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Presidenta del Frente Amplio defiende a Marcel y manifiesta que no comparte las críticas de Carmona a su gestión
Chile

Presidenta del Frente Amplio defiende a Marcel y manifiesta que no comparte las críticas de Carmona a su gestión

Abren postulaciones a ofertas de trabajo para Fiestas Patrias con sueldos desde $630 mil

Cordero y ataque en Victoria: “Aquí hay un crimen alevoso que debe ser investigado con oportunidad y que tiene que obtener resultados”

García pide a los candidatos asesorarse mejor sobre la reducción del gasto fiscal y acusa falta de realismo
Negocios

García pide a los candidatos asesorarse mejor sobre la reducción del gasto fiscal y acusa falta de realismo

Trump y las tierras raras amenazan la precaria tregua comercial entre China y EE.UU.

Lenovo dice que vive un “momento espectacular” en Chile y que se ve favorecida por compras de los argentinos

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo
Tendencias

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Los crudos testimonios de lo que ocurrió en Evin, la cuestionada prisión de Irán que fue atacada por Israel

Trump desea ganar el Premio Nobel de la Paz, pero el comité se opone

Matías Dituro no se olvida de la UC: el sentido mensaje del portero por la inauguración del Claro Arena
El Deportivo

Matías Dituro no se olvida de la UC: el sentido mensaje del portero por la inauguración del Claro Arena

El enigmático mensaje de Marcelo Ríos en sus redes sociales: “Ayuda”

Presidente de Alianza Lima carga contra la U: “Si le otorgan los puntos sería un precedente terrible”

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré
Cultura y entretención

Muere a los 88 años Manuel de la Calva, una de las mitades del Dúo Dinámico, los hombres del hit Resistiré

Presentan libro del escritor Gonzalo León sobre César Aira

Eros Ramazzotti regresa a Chile en 2026

“Son muy parciales y mentirosos”: Por qué Trump quiere revocar las licencias de ABC y NBC News
Mundo

“Son muy parciales y mentirosos”: Por qué Trump quiere revocar las licencias de ABC y NBC News

La ONU pide que la investigación de Israel a raíz del ataque contra un hospital en Gaza genere “resultados”

Vehículo cayó al canal San Carlos en La Florida

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo