SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Gobierno argentino interviene el mercado cambiario tras fuerte alza del dólar

El dólar oficial bajó 10 pesos argentinos a 1375 pesos vendedor en el Banco Nación, tras haber subido 25 pesos en la jornada anterior.

Por 
Patricia San Juan
Agustin Marcarian

Luego que el precio del dólar alcanzara un récord en la sesión anterior, en medio de la incertidumbre ante las próximas elecciones parlamentarias en Argentina, la administración de Javier Milei resolvió intervenir el mercado cambiario antes de que la moneda tocara el techo de la banda de flotación acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril.

Poco después de iniciadas las operaciones el ministro de Finanzas argentino, Pablo Quirno, informó, mediante su cuenta de X, la decisión del Tesoro de intervenir. “El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, indicó.

Las operaciones se realizarán a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA) o el Banco Nación a cuenta y orden del Tesoro.

Efecto en el mercado

Con las ventas de dólares, que se realizaron a través del banco central, el tipo de cambio en el mercado mayorista bajó 0,8% a 1361 pesos argentinos por dólar, quedando a 105 pesos de distancia del techo de la banda de flotación que rige para hoy, mientras el dólar oficial descendió 10 pesos a 1375 vendedor en el Banco Nación, tras haber subido 25 pesos en la jornada anterior.

En la sesión se transaron US$611 millones en el mercado spot, de los cuales unos US$100 millones habrían correspondido a oferta por parte del Tesoro, según publicaron medios argentinos. El banco central argentino confirmó que vendió dólares, pero no dio a conocer el monto.

En abril el gobierno decidió eliminar el cepo cambiario y establecer un sistema de flotación con una banda que tenía como piso 1.000 pesos argentinos y como techo 1.400 pesos argentinos, rango se va ajustando y que tiene para la jornada de este martes un techo de 1.466,04 pesos argentinos.

Este domingo se realizarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, mientras que el 28 de octubre serán los comicios nacionales.

Más sobre:ArgentinaDólarJavier MileiPeso argentino

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025

Latam cita a junta de accionistas para votar la cancelación del 5% de sus acciones

Cordero dice que tomará en cuenta antecedentes entregados por el alcalde de Independencia para desarrollo de Supercopa 2025

Trump asegura que ataque de Estados Unidos fue contra barco del Tren de Aragua e informa de 11 muertos en la operación

Pdte. de la Cámara reprocha gestiones de la ministra Lobos tras rechazo a multa: “El gobierno no fue capaz de contener a sus diputados”

Cámara despacha proyecto de voto obligatorio pero sin multas por no sufragar

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

4.
Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”

Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”

5.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

Servicios

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista de septiembre: revisa los precios y artistas confirmados

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista de septiembre: revisa los precios y artistas confirmados

Cordero dice que tomará en cuenta antecedentes entregados por el alcalde de Independencia para desarrollo de Supercopa 2025
Chile

Cordero dice que tomará en cuenta antecedentes entregados por el alcalde de Independencia para desarrollo de Supercopa 2025

Pdte. de la Cámara reprocha gestiones de la ministra Lobos tras rechazo a multa: “El gobierno no fue capaz de contener a sus diputados”

Cámara despacha proyecto de voto obligatorio pero sin multas por no sufragar

Latam cita a junta de accionistas para votar la cancelación del 5% de sus acciones
Negocios

Latam cita a junta de accionistas para votar la cancelación del 5% de sus acciones

Gobierno argentino interviene el mercado cambiario tras fuerte alza del dólar

Ventas de autos nuevos rompen racha de cinco meses consecutivos de alzas

Cencosud y Cenco Malls serán protagonistas del EtMday 2025
Tendencias

Cencosud y Cenco Malls serán protagonistas del EtMday 2025

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

Preocupación en el Boca Juniors de Carlos Palacios: Miguel Ángel Russo es internado en hospital de Buenos Aires
El Deportivo

Preocupación en el Boca Juniors de Carlos Palacios: Miguel Ángel Russo es internado en hospital de Buenos Aires

Gobierno de Buenos Aires prohíbe ingreso a sus estadios a hinchas de la U hasta 2028

Córdova le responde a Zavala por criticar la nómina de la Roja ante ausencias de Coquimbo: “Quedó afuera por rendimiento”

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025
Cultura y entretención

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max

La Misteriosa Mirada del Flamenco: de qué trata y cuáles son las fortalezas de la cinta chilena elegida para los Oscar

Trump asegura que ataque de Estados Unidos fue contra barco del Tren de Aragua e informa de 11 muertos en la operación
Mundo

Trump asegura que ataque de Estados Unidos fue contra barco del Tren de Aragua e informa de 11 muertos en la operación

Diez años después de Aylan Kurdi: la foto del niño sirio que sacudió a Europa

EE.UU. anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que habría partido de Venezuela y Trump informa muerte de 11 “terroristas”

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo