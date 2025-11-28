BLACK SALE $990
    Gobierno celebra datos de empleo y expertos analizan las últimas cifras laborales

    "Continúa la recuperación del mercado laboral chileno", dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en medio de las cifras de creación de puestos de trabajo y desempleo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    El gobierno del Presidente Gabriel Boric celebró las últimas cifras de empleo que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). "Continúa la recuperación del mercado laboral chileno", dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

    Sobre el desempleo, que llegó a 8,4% en el trimestre agosto - octubre de 2025, lo que significó una baja de 0,2 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, el ministro Grau destacó el contexto para el empleo femenino.

    “Si nos enfocamos ahora en las mujeres, lo que se observa es que el desempleo llegó a estar en más de un 10% a mediados de este año y ahora llega a estar a un 8,8%. Sigue siendo un número desafiante, pero vamos a seguir trabajando para que podamos continuar la reducción del desempleo femenino”, comentó el ministro Grau.

    Mientras que, sobre la creación de empleo, el secretario de Estado comentó que “si hacemos un zoom en eso, podemos ver que en los asalariados privados el aumento es de 2,5% y, en cambio, en los empleos públicos se ve una reducción, tanto en los empleos públicos como en la cuenta propia”.

    “Lo que se está generando son empleos principalmente del sector privado y empleos formales, empleos de calidad. Seguiremos trabajando como Ejecutivo para acelerar la creación de empleos con más inversión y más crecimiento”, dijo.

    Expertos y las cifras laborales

    Esteban Viani, economista y académico de la U. Autónoma, valoró las cifras, pero llamó a la cautela. Esteban Viani, economista y académico de la U. Autónoma. Viani apuntó que las cifras se sostienen en el comercio y consumo.

    “El desafío ineludible del país es transformar este impulso basado en el consumo en un crecimiento cimentado en la inversión. Solo generando condiciones realmente atractivas y estables para los inversionistas podremos asegurar que este optimismo puntual se convierta en una tendencia consolidada de recuperación económica estructural”, dijo.

    En desarrollo

