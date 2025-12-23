SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno confirma envío de proyecto de negociación ramal: incluirá salarios y medidas para pymes

    “En todos los países del mundo donde existe negociación multinivel una de las materias que se discute son los salarios”, dijo el ministro del Trabajo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué hará el gobierno con negociación ramal

    “Es parte de los compromisos que asumió el presidente”. Con estas palabras, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, confirmó hoy que el gobierno enviará en enero el proyecto de ley de Negociación Colectiva Multinivel, mejor conocido como negociación ramal, tal como lo adelantó Pulso en su edición de este martes.

    En conversación con radio Duna, el secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo quiere “cumplir” con ese compromiso y abrir un debate más amplio a la luz de esa iniciativa.

    “Creemos que es una buena oportunidad no solamente para discutir sobre cómo trabajadores y empleadores acuerdan condiciones, ciertos pisos laborales, sino que también es una buena oportunidad para discutir sobre productividad, algo que como sabemos ha estado estancado desde hace más de una década”, afirmó la autoridad.

    Uno de los temas más controvertidos de esta iniciativa -que fue parte de la promesa de campaña de Gabriel Boric- está relacionada a los salarios, específicamente si se incluye la negociación de estos a nivel sectorial. De hecho, el propio exministro de Hacienda, Mario Marcel, rechazaba incluir este ítem dentro de este tipo de negociación.

    Qué dijo el gobierno sobre negociación ramal. En la imagen, el ministro Giorgio Boccardo. Andres Perez

    Y en esta materia, el ministro Boccardo no mostró dudas.

    En todos los países del mundo donde existe negociación multinivel una de las materias que se discute son los salarios”, dijo el ministro del Trabajo, confirmando que este punto “siempre ha estado” sobre la mesa de las conversaciones.

    La CPC y los efectos en el empleo

    Consultado sobre la participación de los empresarios en este debate, particularmente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Boccardo recordó que inicialmente sí fueron parte de las conversaciones pero que luego se restó de participar en el proceso de diálogo.

    “Por lo tanto, imagino yo que sus posiciones las irá a dar en el Congreso cuando se inicie el periodo de audiencia”, dijo Boccardo.

    Desde la perspectiva del gobierno, el proyecto de negociación ramal permitiría al país avanzar desde un sistema de negociación fragmentado hacia un modelo de negociación colectiva multinivel, “donde trabajadores y empleadores dialoguen en igualdad de condiciones sobre salarios, condiciones laborales, productividad y desafíos del mercado del trabajo”.

    Qué hará el gobierno con negociación ramal. En la imagen, Susana Jiménez, titular de la CPC. Diego Martin

    Desde el mundo privado, en cambio, existen aprensiones por los efectos que tendría en el empleo -especialmente en las pequeñas y medianas empresas- justo en un periodo complejo para el mercado laboral que no se ha recuperado del mismo modo en que lo ha hecho la economía.

    Boccardo no respondió puntualmente sobre esas aprensiones, pero aseguró que este tipo de iniciativas siempre incorporan medidas en favor de las pymes.

    “Evidentemente, cuando presentemos el proyecto tendremos la oportunidad de discutirlo en extenso, pero esto ha sido una preocupación permanente. Pero señalar también que la evidencia comparada muestra distintos efectos de este tipo de proyectos y al menos nosotros estamos convencidos que es un proyecto robusto”, sentenció.

    Lee también:

    Más sobre:Mercado laboralNegociación ramalGiorgio Boccardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes
    Chile

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan
    Negocios

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques
    Tendencias

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Qué se sabe de la muerte de Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena
    El Deportivo

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena

    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    “Franja en el pecho, pelota al pie”: el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    De Candelabro a Cristóbal Briceño: así viene la edición 2026 de VAM, el gran encuentro de la industria musical

    Libro de conversaciones musicales con Jorge González se lanza en San Miguel

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela
    Mundo

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Maduro emplaza a Trump a atender “los temas de su país”: “Le iría mejor”

    Detienen a Greta Thunberg en Londres por apoyo a grupo clasificado como terrorista

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida