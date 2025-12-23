Gobierno confirma envío de proyecto de negociación ramal: incluirá salarios y medidas para pymes

“Es parte de los compromisos que asumió el presidente” . Con estas palabras, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, confirmó hoy que el gobierno enviará en enero el proyecto de ley de Negociación Colectiva Multinivel, mejor conocido como negociación ramal, tal como lo adelantó Pulso en su edición de este martes.

En conversación con radio Duna, el secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo quiere “cumplir” con ese compromiso y abrir un debate más amplio a la luz de esa iniciativa.

“Creemos que es una buena oportunidad no solamente para discutir sobre cómo trabajadores y empleadores acuerdan condiciones, ciertos pisos laborales, sino que también es una buena oportunidad para discutir sobre productividad , algo que como sabemos ha estado estancado desde hace más de una década”, afirmó la autoridad.

Uno de los temas más controvertidos de esta iniciativa -que fue parte de la promesa de campaña de Gabriel Boric- está relacionada a los salarios, específicamente si se incluye la negociación de estos a nivel sectorial. De hecho, el propio exministro de Hacienda, Mario Marcel, rechazaba incluir este ítem dentro de este tipo de negociación.

Qué dijo el gobierno sobre negociación ramal. En la imagen, el ministro Giorgio Boccardo. Andres Perez

Y en esta materia, el ministro Boccardo no mostró dudas.

“ En todos los países del mundo donde existe negociación multinivel una de las materias que se discute son los salarios ”, dijo el ministro del Trabajo, confirmando que este punto “siempre ha estado” sobre la mesa de las conversaciones.

La CPC y los efectos en el empleo

Consultado sobre la participación de los empresarios en este debate, particularmente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Boccardo recordó que inicialmente sí fueron parte de las conversaciones pero que luego se restó de participar en el proceso de diálogo.

“Por lo tanto, imagino yo que sus posiciones las irá a dar en el Congreso cuando se inicie el periodo de audiencia”, dijo Boccardo.

Desde la perspectiva del gobierno, el proyecto de negociación ramal permitiría al país avanzar desde un sistema de negociación fragmentado hacia un modelo de negociación colectiva multinivel, “donde trabajadores y empleadores dialoguen en igualdad de condiciones sobre salarios, condiciones laborales, productividad y desafíos del mercado del trabajo”.

Qué hará el gobierno con negociación ramal. En la imagen, Susana Jiménez, titular de la CPC. Diego Martin

Desde el mundo privado, en cambio, existen aprensiones por los efectos que tendría en el empleo -especialmente en las pequeñas y medianas empresas- justo en un periodo complejo para el mercado laboral que no se ha recuperado del mismo modo en que lo ha hecho la economía.

Boccardo no respondió puntualmente sobre esas aprensiones, pero aseguró que este tipo de iniciativas siempre incorporan medidas en favor de las pymes.

“Evidentemente, cuando presentemos el proyecto tendremos la oportunidad de discutirlo en extenso, pero esto ha sido una preocupación permanente. Pero señalar también que la evidencia comparada muestra distintos efectos de este tipo de proyectos y al menos nosotros estamos convencidos que es un proyecto robusto”, sentenció.