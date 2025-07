Gobierno recibe informe de Comisión asesora y publicará resultados de Casen 2024 en enero del próximo año

El gobierno finalmente recibió el informe de la Comisión experta sobre la medición de la pobreza, la instancia creada en la administración Boric para analizar la metodología de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) y entregar propuestas para su actualización.

En el marco de una actividad formal en La Moneda, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, junto a la subsecretaría de Evaluación Social, Paula Poblete, valoraron el trabajo realizado por a Comisión y anunciaron que los resultados de la Encuesta Casen 2024 se publicarán en enero del próximo año.

Esta decisión se debe a que buscarán integrar las recomendaciones que hizo esta comisión para perfeccionar la medición.

En ese sentido, Poblete, detalló que el trabajo que viene ahora es tomar este informe, revisar todas esas recomendaciones y, junto al INE, a CEPAL y a PNUD, ver cuáles van a aceptar y materializar.

Ministra del Desarrollo Social, Javiera Toro.

“Ese trabajo de revisión se va a hacer entre julio y septiembre. Luego, entre septiembre y diciembre, vamos a implementar la nueva metodología”, afirmó.

Poblete especificó que ello supone hacer todas las correcciones en los códigos con los cuales se programan estos cálculos y hacer también la construcción de la serie.

“Vamos a tratar de llegar evidentemente lo más atrás posible. La comisión anterior, que los resultados se dieron en la Casen 2013, logró llegar yendo hacia atrás hasta la Casen 2006″, cerró la funcionaria.

El presidente de la comisión, Osvaldo Larrañaga, hizo una descripción general de las propuestas para aplicar cambios y adelantó también que los resultados de la Casen 2024 se conocerán después de las elecciones, en enero de 2026.

“Como esto es un trabajo que toma tiempo, la publicación de los resultados va a estar, entiendo yo, hacia principios de 2026, cuando los datos estén disponibles, y este fue el mismo tiempo que se tomó la Comisión de 2013 para implementar después la medición en la Casen”, dijo el experto en palacio.

Este jueves me reuní con la Comisión experta para la actualización de la Medición de la Pobreza en Chile, ente autónomo y transversal que tras un año y medio de trabajo nos entregó su propuesta que nos permitirá generar mejores políticas públicas y llegar con mejores soluciones a… pic.twitter.com/3sC6K7AlBq — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 3, 2025

El presidente Gabriel Boric agradeció la batería de propuestas que evacuó la Comisión, la que permitirá a las autoridades “generar mejores políticas públicas y llegar con mejores soluciones a los hogares de Chile”

“Nuestro país ha tenido grandes avances en la lucha contra la pobreza durante las últimas décadas y es vital contar con instrumentos actualizados y más exigentes, que den cuenta de manera efectiva de los desafíos que enfrentamos en la actualidad”; afirmó el mandatario en su cuenta de X.

28/07/2023 PAULA POBLETE, SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Las recomendaciones principales

Una de las recomendaciones es que habrá una distinción entre quien es propietario de una vivienda y quien es arrendatario, modificando el concepto actual de alquiler imputado. En la metodología vigente dicho concepto se aplica a los hogares propietarios de su vivienda, quienes, al no pagar un arriendo, disponen de esos recursos adicionales para cubrir otras necesidades.

Para comparar su bienestar con el de los arrendatarios, los encuestadores preguntan cuánto se paga por el alquiler en el barrio que visitan, información que luego es comparada con precios de mercado: el resultado se suma como una fuente de ingresos equivalente.

Por lo mismo, se resolvió establecer dos mediciones para la pobreza: una con alquiler imputado y otra para propietarios. Así, a través de la metodología que se presentará, se incorporarán ambas mediciones para la línea de la pobreza.

Otro de los cambios relevantes es que se avanzará hacia una canasta básica de alimentos, reduciendo los alimentos ultra procesadosy aumentando las opciones de frutas, verduras, granos y legumbres. Hasta el momento, la Casen no incorporaba ningún producto de la canasta saludable, sino que reflejaba los hábitos de consumo de los sectores de mayor pobreza y que con ellos se lograra cumplir con las 2.000 calorías diarias que es el requisito mínimo de una persona. El problema de esa fórmula es que muchas veces se llegaba a las 2.000 calorías con productos que no eran saludables. Eso es lo que se cambiará en esta nueva metodología y se avanza a una canasta con alimentos que aportan no solo calorías, sino que proteínas.

Y la tercera modificación de relevancia que se prepara es que la medición de los productos que se integrarán a la canasta básica de alimentos será en base a lo que técnicamente se llama precios observados.Hasta ahora, la toma de la muestra era en base al 20% de los productos de menores precios, puesto que se consideraba que las personas de menores recursos buscaban los alimentos más baratos, pero para los expertos era un supuesto “bastante optimista” el pensar que el comportamiento de consumo se guiaba bajo ese criterio.