Grau defiende crítica de Boric a Kast en el Presupuesto: “Es razonable que nosotros demos una opinión política”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió esta mañana la inédita alusión que hizo el presidente Gabriel Boric a la propuesta de recorte del gasto fiscal de US$ 6.000 millones de José Antonio Kast en la presentación del Presupuesto 2026.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar US$6.000 millones de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo”, dijo el mandatario en su discurso en el contexto de la cadena nacional.

En conversación con T13 radio, el secretario de Estado argumentó que la crítica que hace el mandatario es porque el tema del gasto social es muy atingente a la discusión presupuestaria y que la propuesta de José Antonio Kast pone en riesgo los avances que ha hecho el gobierno en sus cuatro años.

Según el secretario de Estado, el presidente no rompe la prescindencia que deben tener las autoridades en el contexto de las campañas electorales.

“Cuando las propuestas que se plantean son, en algunos casos, basadas en aseveraciones que no corresponden, ponen en riesgo algo relevante que uno está construyendo en ese momento y, por lo tanto, tienen un efecto en la política que nosotros estamos implementando, es razonable que nosotros demos una opinión política”, afirmó.

En desarrollo...