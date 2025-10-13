SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Gremio de la madera alerta por posibles cierre de empresas en Chile por aranceles de Estados Unidos

El presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Rodrigo O’Ryan, planteó que el sector no está en un buen escenario para absorber el impacto por los aranceles en Estados Unidos.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
O DAI KUROKAWA

Corporación Chilena de la Madera (Corma) proyectó que los aranceles que impondrá Estados Unidos a la madera generará un gran daño en la industria nacional. La medida se implementará el 14 de octubre de este año por parte de la administración de Donald Trump, y van desde un 10% para la madera en esta primera etapa y crecería a un 30% para enero del próximo año. En el caso de la madera manufacturada, el arancel llegaría a 50% en 2026.

Ante este contexto, Corma estima efectos en la industria nacional, ya que Estados Unidos es el segundo comprador de madera chilena, por detrás de China.

(Representa) un 18% de la exportación total de Chile (de madera), y eso es del orden de US$ 1.063 millones más o menos. Y para muchos productos constituye uno de los mercados principales, por lo tanto, es una situación bastante complicada que nos tiene que esperar para poder ver cómo revertirlo y no perder esta competitividad", dijo el presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan, en entrevista con radio Pauta.

Madera MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

O’Ryan plantea la dificultad para el mercado nacional con base en el contexto de que el comprador en Estados Unidos desista de comprar madera en Chile o la empresa tenga que absorber el arancel para no disminuir sus ventas.

“Las empresas que marginan más de 10%, que le recorten un 10%, es muchísimo entorno en la proporción al margen. Por lo tanto, es muy difícil que llegue a alguien y pueda absorberlo tan fácilmente ese 10%, así que muchas empresas van a tener que cerrar probablemente", proyectó el dirigente gremial.

Sin embargo, Corma, a la hora entregar cifras sobre las empresas con riesgo de cerrar, desistió de encontrar un número concreto. “No es tan fácil poder estimar el impacto”, dijo.

“Hay que ver cómo se empiezan a readecuar también los flujos de exportación. Y eso va a depender de qué tan rápido nos movamos para buscar nuevos mercados y qué tan factible sea, porque recordemos que hay otros países que también están en la misma situación”, explicó.

O’Ryan también explicó que “muchos de los volúmenes que estaban destinados de otros países a Estados Unidos van a salir a competir también por esos mismos mercados con Chile”.

“Estos procesos son lentos. Ir a abrir un mercado no es tan rápido. Entonces, va a depender de espalda financiera, quién tan diversificado estaba esa empresa, cuáles eran sus niveles de márgenes, qué capacidad financiera tiene para resistir”, dijo sobre el riesgo de que las empresas cierren.

El Claro Arena JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Sobre las empresas más grandes del sector, como Arauco y CMPC, dijo desconocer, si por tener producción en Estados Unidos, esto les generaría condiciones más favorables para la madera que exportan desde Chile. “Están preocupadas las empresas, las grandes, porque sí les afecta”, acotó.

En su alerta, O’Ryan apuntó que el sector forestal en Chile estaría condicionado por el contexto de los incendios forestales, inseguridad, el alza del salario mínimo y la reducción parcial de la jornada semanal de 45 horas a 40.

Esto como una persona que está enferma y que no resiste un resfriado”, aseguró. Esto en el contexto de que hay otros países que compiten con Chile en la industria de la madera, como Brasil, están con un arancel mayor.

Sobre la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric en la materia, Corma valora la relación para buscar quedar exento del arancel, pero también reconocen la dificultad para llegar a un acuerdo en el contexto de que son varios de los países que buscan el mismo objetivo.

“Pedir de que de un día para otro nosotros podamos ser los primeros en quedar exentos, creo que es exigir demasiado (...) sí hemos tenido ya buena respuesta y se nota un buen ánimo desde el gobierno norteamericano para la conversación con Chile”, dijo O’Ryan.

En relación con soluciones para este contexto, el dirigente planteo medidas como fomentar el uso de madera en la industria nacional y resaltó el caso de la construcción del estadio del club deportivo Universidad Católica (Claro Arena).

La construcción en madera va a ser uno de los pilares (del futuro), por el hecho de capturar carbono. Quizás esto debería presionarnos a acelerar el apoyo y el desarrollo de la industria de la construcción en madera en Chile”, comentó.

Más sobre:EconomíaMercadosCorma

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo invertir en los ciclos alcistas del cobre y el oro desde Chile

Comando de Jara acusa a Kast de mentir sobre cifras de funcionarios públicos y arremete contra Valenzuela por dichos de “parásitos”

Presupuesto 2026: Asociación de gobernadores regionales pide recuperar 3% destinado a emergencias

Miguel Bosé vuelve por partida doble al Movistar Arena de Santiago

Sartor acusa a Toesca de “conflicto de interés” y cuestiona gestión de interventor

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Lo más leído

1.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

2.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

3.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

4.
Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

5.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Servicios

Publican Sorteo General del Servicio Militar 2026: revisa con el RUT

Publican Sorteo General del Servicio Militar 2026: revisa con el RUT

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por TV y streaming

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comando de Jara acusa a Kast de mentir sobre cifras de funcionarios públicos y arremete contra Valenzuela por dichos de “parásitos”
Chile

Comando de Jara acusa a Kast de mentir sobre cifras de funcionarios públicos y arremete contra Valenzuela por dichos de “parásitos”

Presupuesto 2026: Asociación de gobernadores regionales pide recuperar 3% destinado a emergencias

Kast comparte postura de Valenzuela sobre “parásitos” en el Estado: “Qué bueno que se pongan nerviosos”

Cómo invertir en los ciclos alcistas del cobre y el oro desde Chile
Negocios

Cómo invertir en los ciclos alcistas del cobre y el oro desde Chile

Presupuesto 2026: Estrechez de corazón

Sartor acusa a Toesca de “conflicto de interés” y cuestiona gestión de interventor

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood
Tendencias

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Cómo es el regreso de miles de palestinos a Gaza tras el alto al fuego entre Israel y Hamas

17 países sacan la calculadora: revisa las selecciones que pueden clasificar al Mundial en el cierre de esta fecha FIFA
El Deportivo

17 países sacan la calculadora: revisa las selecciones que pueden clasificar al Mundial en el cierre de esta fecha FIFA

“Lo clásico siempre vuelve”: la referencia a los Guns N’ Roses de Alexis Sánchez para explicar su renacer en el Sevilla

Joaquín Niemann apunta al reemplazo de Mito Pereira en Torque y se ilusiona con tener el LIV Golf en Chile

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC
Finde

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Miguel Bosé vuelve por partida doble al Movistar Arena de Santiago
Cultura y entretención

Miguel Bosé vuelve por partida doble al Movistar Arena de Santiago

Bridgerton regresa: Netflix presenta primer teaser oficial de la cuarta temporada

Ruidosa Fest día 2: la fortaleza de la música femenina con Francisca Valenzuela y Mon Laferte

Aseguran que más de 150 prisioneros palestinos liberados son obligados al exilio
Mundo

Aseguran que más de 150 prisioneros palestinos liberados son obligados al exilio

Llegan a Egipto los 154 presos palestinos deportados por Israel tras el acuerdo con Hamas

Primera radiografía de la salud pospandémica: Las tasas de mortalidad disminuyen en todo el mundo, excepto entre los jóvenes

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa