Gremio del gas natural asegura que el sistema en Chile mantiene una operación y precios estables frente a la volatilidad global

Vista de la planta de producción de gas natural licuado en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar. Foto: Stringer/dpa/Europa Press

La Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) afirmó este lunes que en medio del conflicto geopolítico en Medio Oriente y la reacción observada en los mercados energéticos internacionales, el sistema chileno de abastecimiento de gas natural cuenta con condiciones estructurales que le permiten enfrentar escenarios de incertidumbre externa con capacidad de adaptación, lo cual es favorable para Chile y los consumidores de este recurso energético.

Al respecto recordó que el sistema nacional combina importaciones a través de los gasoductos binacionales con Argentina con barcos cargueros de gas natural licuado (GNL) provenientes de distintos países, que llegan a los terminales de regasificación en la zona central (Quintero) y norte (Mejillones).

“Este origen dual del aprovisionamiento chileno de gas otorga flexibilidad operativa ante un escenario de alta volatilidad”, dijo Carlos Cortés, presidente Ejecutivo de AGN.

Añadió que si bien la evolución futura de los precios internacionales dependerá del desarrollo del conflicto en Medio Oriente y del comportamiento de los mercados globales, el abastecimiento nacional, particularmente en el caso de GNL, se sustenta sobre todo en contratos de largo plazo, la mayor parte de ellos vinculados al Henry Hub, indexador de precios del mercado de gas natural de Estados Unidos, estructura que contribuye a moderar considerablemente el impacto de las fluctuaciones del mercado spot internacional sobre los precios en Chile.

“A diferencia de otros mercados altamente expuestos al precio spot, Chile cuenta con contratos de largo plazo y con una matriz de orígenes diversificada, lo que mitiga la exposición chilena a movimientos bruscos de corto plazo”, explicó Cortés.

GNL Quintero

Monitoreo de la situación

Sin embargo, indicó, la industria chilena continúa monitoreando la situación global, dado que la trayectoria futura de estos precios dependerá de cómo evolucione el conflicto, en un contexto que podría continuar caracterizado por episodios de gran volatilidad en los indicadores de precio spot.

“Chile no es completamente ajeno a la dinámica internacional. Sin embargo, la integración regional, la diversificación de orígenes del gas que llega a Chile y un marco contractual de largo plazo nos permiten, como país, enfrentar escenarios externos complejos con mayor resiliencia”, agregó Cortés.

AGN señaló que mantiene abiertos sus canales de información y coordinación permanente con los diferentes actores del sector energético chileno, para resguardar la estabilidad del suministro para los distintos segmentos de demanda: hogares, comercios, industrias y generación eléctrica.