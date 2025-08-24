Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

Este domingo, tres gremios condenaron el ataque que provocó la muerte de un guardia forestal y un herido en Victoria de la región de La Araucanía.

Así, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro; la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); el presidente de Multigremial Araucanía, Patricio Santibáñez; y el presidente nacional de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Rodrigo O’Ryan, publicaron declaraciones frente a esto.

Así, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) “condena de manera categórica el ataque ocurrido en Victoria, Región de La Araucanía, que costó la vida de un guardia de seguridad de CMPC y dejó a otro trabajador gravemente herido", declaró.

Sumó que “manifestamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y toda nuestra solidaridad con CMPC y su comunidad”.

“Este violento atentado constituye un grave golpe a la seguridad y a la paz social en una región que requiere urgentemente recuperar condiciones de confianza para su desarrollo”, continuó.

Agregó que “hechos como este son inaceptables y demandan una respuesta decidida por parte del Estado, con investigaciones rápidas y eficaces, sanciones ejemplares a los responsables y medidas concretas de protección para quienes día a día trabajan en la zona”.

Concluyó con que “Sofofa reafirma su convicción de que Chile solo puede avanzar en un marco de paz, seguridad y respeto a la vida humana”.

Por su lado, el presidente nacional de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Rodrigo O’Ryan, también condenó el ataque.

“Hoy acompañamos con profundo dolor a la familia de Manuel León Urra, trabajador forestal asesinado en Victoria, y a su compañero César Osorio, que resultó gravemente herido. Condenamos con toda la fuerza este cobarde y brutal ataque, que no podemos permitir que quede impune", comenzó.

Continuó diciendo que “a este crimen se suma el atentado ocurrido ayer en Carahue, donde fueron incendiadas múltiples maquinarias, mostrando que la violencia se ha transformado en una amenaza permanente para quienes trabajan en el sur de Chile ”.

“Estos hechos no solo golpean a la actividad forestal, sino que hieren profundamente a todo el mundo rural: a los trabajadores agrícolas, a los transportistas, a los pequeños emprendedores y a las industrias que día a día aportan al desarrollo del país desde las regiones”, explicó.

También detalló que “no se trata de un problema exclusivo de las forestales. Es un atentado contra la paz, contra la convivencia democrática y contra el derecho de todas las familias a vivir tranquilas, a trabajar con dignidad y a tener la certeza de que cada día volverán sanos y salvos a sus hogares”.

“Por eso exigimos al Estado y a sus autoridades acciones inmediatas, firmes y efectivas para garantizar la seguridad en el sur. Estos atentados ocurren incluso bajo Estado de Excepción, lo que demuestra la osadía de quienes están detrás" complementó.

Finalizó expresando que “el nivel de violencia ya es insostenible, y si el Estado baja la guardia podríamos pasar a lo que antes solo veíamos en países tomados por el narcoterrorismo. No bastan medidas para contener: se debe enfrentar el problema de fondo, con decisión y eficacia".

Por último, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también se sumó a las declaraciones.

Por medio de una declaración pública señalaron que “condenamos con fuerza y lamentamos profundamente el cobarde asesinato de un trabajador de la empresa CMPC, víctima de un violento ataque ocurrido la noche del sábado en Victoria, mientras realizaba sus labores de vigilante junto a otro trabajador que resultó gravemente herido".

“Enviamos nuestro más sentido pésame a su familiares, compañeros de trabajo y amigos, y también a toda la comunidad de la región de La Araucanía y la Macrozona sur, que lleva años sufriendo a causa de la violencia y el terrorismo, que afecta a las personas y al mundo productivo", detallaron.

Sumaron que “este acto reviste la máxima gravedad y no puede ser normalizado. Requiere actuar con total celeridad por parte de las autoridades a cargo, de manera que los asesinos sean identificados y sancionados con el máximo rigor de la ley ”.

“Esperamos que se haga justicia a la brevedad y pedimos al Gobierno y al Estado de Chile -responsable de la seguridad pública- actuar con urgencia y determinación para garantizar el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de todos los habitantes de nuestro país", subrayaron.

Comentaron que “se requiere fortalecer el orden público y a todas las instituciones encargadas de perseguir el crimen, de manera de avanzar en estrategias de inteligencia y persecución penal eficaces”.

“Además del gravísimo perjuicio a la vida y la paz social provocado a los habitantes de esta zona del país, hechos como el ocurrido en Victoria dañan seriamente el normal funcionamiento de las empresas al minar las condiciones mínimas de seguridad que se requieren para invertir y desarrollar actividades productivas que generen empleo, oportunidades y bienestar a las personas", expresaron.

“Los chilenos no pueden esperar más. La seguridad es un derecho fundamental y una condición esencial para el bienestar y el futuro del país”, finalizaron.

También el presidente de Multigremial Araucanía, Patricio Santibáñez, comentó “mandamos nuestra condolencias a la familia de don Manuel León Urra, a sus amigos. Y nuestra solidaridad también para las familias y compañeros de trabajo de don César Osorio. Ambos atacados brutalmente anoche en las cercanía de Selva Oscura".

“Es muy lamentable que tengamos que constatar por estos hechos que el terrorismo aún existe en la región. El Gobierno debe invocar la Ley Antiterrorista. No lo ha hecho en la mayoría de los casos de terrorismo desde que se promulgó, salvo en el caso del atentado Rucalhue y otro más. Pero, en la mayoría de los casos no”, determinó el presidente de Multigremial Araucanía.

Agregó que “por otra parte, las áreas donde se requieren guardias para hacer faenas deberían ser copadas absolutamente por personal de Estado de Emergencia. Las áreas son conocidas, no puede ser que sigan ocurriendo estos hechos a pesar de tanto tiempo en Estado de Excepción”.