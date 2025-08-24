SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa),la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Multigremial Araucanía y la Corporación Chilena de la Madera (Corma) expresaron su repudio al ataque.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este domingo, tres gremios condenaron el ataque que provocó la muerte de un guardia forestal y un herido en Victoria de la región de La Araucanía.

Así, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro; la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); el presidente de Multigremial Araucanía, Patricio Santibáñez; y el presidente nacional de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Rodrigo O’Ryan, publicaron declaraciones frente a esto.

Así, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) “condena de manera categórica el ataque ocurrido en Victoria, Región de La Araucanía, que costó la vida de un guardia de seguridad de CMPC y dejó a otro trabajador gravemente herido", declaró.

Sumó que “manifestamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y toda nuestra solidaridad con CMPC y su comunidad”.

“Este violento atentado constituye un grave golpe a la seguridad y a la paz social en una región que requiere urgentemente recuperar condiciones de confianza para su desarrollo”, continuó.

Agregó que “hechos como este son inaceptables y demandan una respuesta decidida por parte del Estado, con investigaciones rápidas y eficaces, sanciones ejemplares a los responsables y medidas concretas de protección para quienes día a día trabajan en la zona”.

Concluyó con que “Sofofa reafirma su convicción de que Chile solo puede avanzar en un marco de paz, seguridad y respeto a la vida humana”.

Por su lado, el presidente nacional de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Rodrigo O’Ryan, también condenó el ataque.

“Hoy acompañamos con profundo dolor a la familia de Manuel León Urra, trabajador forestal asesinado en Victoria, y a su compañero César Osorio, que resultó gravemente herido. Condenamos con toda la fuerza este cobarde y brutal ataque, que no podemos permitir que quede impune", comenzó.

Continuó diciendo que “a este crimen se suma el atentado ocurrido ayer en Carahue, donde fueron incendiadas múltiples maquinarias, mostrando que la violencia se ha transformado en una amenaza permanente para quienes trabajan en el sur de Chile”.

“Estos hechos no solo golpean a la actividad forestal, sino que hieren profundamente a todo el mundo rural: a los trabajadores agrícolas, a los transportistas, a los pequeños emprendedores y a las industrias que día a día aportan al desarrollo del país desde las regiones”, explicó.

También detalló que “no se trata de un problema exclusivo de las forestales. Es un atentado contra la paz, contra la convivencia democrática y contra el derecho de todas las familias a vivir tranquilas, a trabajar con dignidad y a tener la certeza de que cada día volverán sanos y salvos a sus hogares”.

“Por eso exigimos al Estado y a sus autoridades acciones inmediatas, firmes y efectivas para garantizar la seguridad en el sur. Estos atentados ocurren incluso bajo Estado de Excepción, lo que demuestra la osadía de quienes están detrás" complementó.

Finalizó expresando que “el nivel de violencia ya es insostenible, y si el Estado baja la guardia podríamos pasar a lo que antes solo veíamos en países tomados por el narcoterrorismo. No bastan medidas para contener: se debe enfrentar el problema de fondo, con decisión y eficacia".

Por último, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también se sumó a las declaraciones.

Por medio de una declaración pública señalaron que “condenamos con fuerza y lamentamos profundamente el cobarde asesinato de un trabajador de la empresa CMPC, víctima de un violento ataque ocurrido la noche del sábado en Victoria, mientras realizaba sus labores de vigilante junto a otro trabajador que resultó gravemente herido".

“Enviamos nuestro más sentido pésame a su familiares, compañeros de trabajo y amigos, y también a toda la comunidad de la región de La Araucanía y la Macrozona sur, que lleva años sufriendo a causa de la violencia y el terrorismo, que afecta a las personas y al mundo productivo", detallaron.

Sumaron que “este acto reviste la máxima gravedad y no puede ser normalizado. Requiere actuar con total celeridad por parte de las autoridades a cargo, de manera que los asesinos sean identificados y sancionados con el máximo rigor de la ley”.

“Esperamos que se haga justicia a la brevedad y pedimos al Gobierno y al Estado de Chile -responsable de la seguridad pública- actuar con urgencia y determinación para garantizar el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de todos los habitantes de nuestro país", subrayaron.

Comentaron que “se requiere fortalecer el orden público y a todas las instituciones encargadas de perseguir el crimen, de manera de avanzar en estrategias de inteligencia y persecución penal eficaces”.

“Además del gravísimo perjuicio a la vida y la paz social provocado a los habitantes de esta zona del país, hechos como el ocurrido en Victoria dañan seriamente el normal funcionamiento de las empresas al minar las condiciones mínimas de seguridad que se requieren para invertir y desarrollar actividades productivas que generen empleo, oportunidades y bienestar a las personas", expresaron.

“Los chilenos no pueden esperar más. La seguridad es un derecho fundamental y una condición esencial para el bienestar y el futuro del país”, finalizaron.

También el presidente de Multigremial Araucanía, Patricio Santibáñez, comentó “mandamos nuestra condolencias a la familia de don Manuel León Urra, a sus amigos. Y nuestra solidaridad también para las familias y compañeros de trabajo de don César Osorio. Ambos atacados brutalmente anoche en las cercanía de Selva Oscura".

“Es muy lamentable que tengamos que constatar por estos hechos que el terrorismo aún existe en la región. El Gobierno debe invocar la Ley Antiterrorista. No lo ha hecho en la mayoría de los casos de terrorismo desde que se promulgó, salvo en el caso del atentado Rucalhue y otro más. Pero, en la mayoría de los casos no”, determinó el presidente de Multigremial Araucanía.

Agregó que “por otra parte, las áreas donde se requieren guardias para hacer faenas deberían ser copadas absolutamente por personal de Estado de Emergencia. Las áreas son conocidas, no puede ser que sigan ocurriendo estos hechos a pesar de tanto tiempo en Estado de Excepción”.

“El foco debe ser la desarticulación, una actitud mucho más ofensiva y no pasiva. Esperar solamente la persecución penal no, hay que ir tras estas personas y grupos. Se debe lograr la desarticulación total. Eso lo está pidiendo la ciudadanía por todas partes”, terminó Santibáñez.

Lee también:

Más sobre:Multigremial AraucaníaSOFOFACPCCORMALa AraucaníaVictoriaAtaque

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Representantes de Matthei y Jara se reúnen con vecinos de campamentos en encuentro organizado por Techo Chile

“El Estado no puede seguir de brazos cruzados”: Matthei, Kast y Kaiser condenan fatal ataque en La Araucanía

CMPC exige mayor seguridad tras ataque armado en Victoria que dejó un muerto y un herido

En medio de atentados en Cali: Ecuador incauta gran cantidad de explosivos que iban hacia Colombia

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

Investigan caso de corrupción en agencia de discapacidad en Argentina que vincularían a Karina Milei

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

5.
Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

“El Estado no puede seguir de brazos cruzados”: Matthei, Kast y Kaiser condenan fatal ataque en La Araucanía
Chile

“El Estado no puede seguir de brazos cruzados”: Matthei, Kast y Kaiser condenan fatal ataque en La Araucanía

CMPC exige mayor seguridad tras ataque armado en Victoria que dejó un muerto y un herido

Hallan cuerpo de hombre arrastrado por río Pilmaiquén durante ceremonia de sanación

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado
Negocios

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

Grau y su experiencia en el Gobierno: “Me ha cambiado y me ha cambiado para bien”

El cambio de modelo económico que viene para Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10
Tendencias

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Colo Colo acaba con el invicto del Claro Arena: vence a la UC en el fútbol femenino
El Deportivo

Colo Colo acaba con el invicto del Claro Arena: vence a la UC en el fútbol femenino

El fútbol ecuatoriano está de luto: muere Marcos Olmedo, el jugador del Mushuc Runa que chocó en su auto

Kylian Mbappé vuelve al rescate de Xabi Alonso en el triunfo del Real Madrid sobre el Oviedo

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”
Cultura y entretención

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

En medio de atentados en Cali: Ecuador incauta gran cantidad de explosivos que iban hacia Colombia
Mundo

En medio de atentados en Cali: Ecuador incauta gran cantidad de explosivos que iban hacia Colombia

Investigan caso de corrupción en agencia de discapacidad en Argentina que vincularían a Karina Milei

Vicepresidente de EE.UU. dice que Rusia ha hecho “concesiones significativas” para lograr acuerdo de paz con Ucrania

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo