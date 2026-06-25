Grupo Angelini vende su participación en Puerto Coronel a la familia von Appen

Arauco, ligada al holding Empresas Copec del grupo Angelini, vendió el 50% que tiene en la sociedad que controla las operaciones del Puerto de Coronel. El comprador es otro socio dentro de la sociedad: Neltume Ports S.A de la familia Von Appen.

La operación data desde abril de este año, según se notificó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), pero la FNE notificó del proceso recién ahora, ya que en el reporte de la operación había “identificado errores y omisiones”.

Ante este contexto, las observaciones de la FNE se arreglaron con nuevos antecedentes ingresados entre el 28 de mayo de este año y el 17 de junio pasado. Luego de este proceso, la FNE inició la investigación porque “daría cuenta de una operación de concentración”.

De acuerdo con la memoria de Arauco y Empresas Copec, el grupo Angelini controla el 50% de Inversiones Puerto Coronel S.A.

A la fecha, en Puerto Coronel, puerto multipropósito de la Región del Bío Bío, especialista en contenedores, carga general y graneles, participan las empresas Arauco, Neltume Ports y Belfi.

En tanto, Neltume en el sector portuario tiene 20 operaciones y tres empresas de estiba. La firma tiene presencia en Chile y en otros cinco países: Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Guatemala.

Mientras que Arauco está enfocada en el negocio forestal y actualmente destaca porque está impulsando su megaproyecto, que requería 400 mil hectáreas de plantación de eucaliptos para producir 3,5 millones de toneladas de pulpa al año, en su inicaitva de Sucuriú en Brasil, de US$ 4.600 millones de inversión.