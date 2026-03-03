SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Guerra en Irán: Ipsa llega a perder casi 6% en medio de espiral bajista que el mercado mira con preocupación

    Las mayores caídas se están produciendo en Norte Grande con -12,6%, seguida por Oro Blanco (-8,3%), ILC (-7,61%), Salfacorp (-7,58%), SQM-B (-7,62%).

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    01 Junio 2018 Fachada Bolsa de Comercio Foto: Andres Perez RUEDA - VISTA - INTERIOR - OPERADORES DE BOLSA - MERCADO DE VALORES Andres Perez

    Como una tormenta perfecta califican algunos operadores del mercado local lo que está ocurriendo con el Ipsa en la Bolsa chilena, donde la salida de aportantes de fondos mutuos y las mayores exigencias de garantías para quienes tienen operaciones simultáneas vigentes está presionando a una caída histórica al selectivo accionario, en medio de la profunda tendencia bajista que viven las plazas globales ante el conflcto bélico wn Irán.

    A esta hora la Bolsa local cae 4,75% y cotiza entorno a los 10.042 puntos, pero durante la mañana las pérdidas perforaron la barrera sicológica de los 10.000 puntos, tras una pérdida que alcanzó hasta 5,83%, la misma que anotó el Ipsa el 23 de marzo de 2020, en plena pandemia del Covid 19.

    La caída del mercado es generalizada, con todas las acciones del selectivo accionario en rojo, sin distinción. Las mayores caídas se están produciendo en Norte Grande con -12,6%, seguida por Oro Blanco (-8,3%), ILC (-7,61%), Salfacorp (-7,58%), SQM-B (-7,62%), Socovesa (-7,17%) y Parque Araucpo (-7,09%).

    En el caso de Latam Airlines, que ayer fue el segundo papel con la mayor baja del mercado (-5,5%), a esta hora pierde 4,78%.

    Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que el Ipsa está cayendo en línea con los mercados internacionales, “ante la incertidumbre por la guerra entre Irán y EE.UU.-Israel, donde la clave es la duración que pueda tener el conflicto y su efecto en el precio del petróleo Brent que sube un 8,58%, a US$ 84,35 el barril, y esto afecta a las economías de todo el mundo”.

    Los principales mercados del mundo retroceden fuertemente ante el renovado temor de los inversionistas. Así, el índice S&P500 cae 2,02%, mientras que el industrial Dow Jones y el tecnológico Nasdaq bajan 2,18% y 2,14%, respectivamente.

    Sin embargo, a este escenario global se suman otros aspectos. Jorge García, gerente de inversiones de Nevasa AGF, señala que la baja probablemente se ha visto influenciada por la depreciación del tipo de cambio y por “venta o salida de clientes de FFMM”.

    A esto, Araya agrega que “acciones tales como SQM son las que tienen mayor volumen de simultáneas. Si el precio de ellas cae y tienen como garantía otras acciones, los inversionistas se ven obligados a vender las otras acciones para cubrir sus garantías”, lo que generaría una espiral bajista.

    Para el viernes pasado, según datos de Bice Inversiones, el stock vigente de simultáneas alcanzaba los $394.313 millones. Las mayores operaciones se encontraban en $98.421 millones, seguido por Copec con $45.862 millones, Enel Chile con $34.410 millones, SQM-B con $29.173 millones, CMPC con $27.934 millones y Enel Americas con $27.907 millones.

    Fuentes de la industria señalan además que, tras estas fuertes caídas, las corredoras deberán liquidar las operaciones de clientes excesivamente apalancados, lo que podría seguir presionando a la Bolsa.

    Según Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. hasta este lunes la visión del mercado no era tan pesimista, pues en conflictos similares se habían abierto canales de comunicación, pero esa visión se retrotrajo luego del “anuncio de Irán del cierre del Estrecho de Ormuz”.

    Para Tolosa, en el corto plazo no se prevé un impacto mayor en los suministros de petróleo, pero existen “muchos informes que apuntan a que, con una extensión del conflicto, pensando en tres o cinco meses, el impacto se va a sentir a nivel global, tanto en la inflación como en el crecimiento del PIB”.

    Más sobre:MercadoIpsaIrán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile

    Gisèle Pelicot y su “Himno a la vida”: El libro que transforma la vergüenza en un mensaje de esperanza

    Indagan homicidio de menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Lo más leído

    1.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    2.
    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    3.
    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    4.
    Ley de 40 horas: Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Ley de 40 horas: Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando
    Chile

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando

    Indagan homicidio de menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    Parlamentarios de oposición reaccionan a tensa reunión por cable chino y apuntan a Boric por reiterados cambios de su versión

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones
    Negocios

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Comisión regional aprueba proyecto de ampliación de Puerto de Valparaíso de US$900 millones

    Richard von Appen plantea la necesidad de cuidar el comercio internacional de Chile por el caso del cable chino

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile
    Tendencias

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    Con un dardo directo a Pablo Milad: Arturo Vidal aborda la caída libre de la Roja
    El Deportivo

    Con un dardo directo a Pablo Milad: Arturo Vidal aborda la caída libre de la Roja

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 5

    Enzo Fernández sobre Marcelo Díaz: la potente mezcla que armó Arturo Vidal con lo mejor de Chile y Argentina

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra
    Tecnología

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile
    Cultura y entretención

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile

    Gisèle Pelicot y su “Himno a la vida”: El libro que transforma la vergüenza en un mensaje de esperanza

    El camino espiritual asentado en la India de Gorillaz en The Mountain

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí
    Mundo

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Kuwait condena el “brutal ataque iraní” contra la embajada de Estados Unidos en el país

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras