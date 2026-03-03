Guerra en Irán: Ipsa llega a perder casi 6% en medio de espiral bajista que el mercado mira con preocupación

01 Junio 2018 Fachada Bolsa de Comercio Foto: Andres Perez RUEDA - VISTA - INTERIOR - OPERADORES DE BOLSA - MERCADO DE VALORES

Como una tormenta perfecta califican algunos operadores del mercado local lo que está ocurriendo con el Ipsa en la Bolsa chilena, donde la salida de aportantes de fondos mutuos y las mayores exigencias de garantías para quienes tienen operaciones simultáneas vigentes está presionando a una caída histórica al selectivo accionario, en medio de la profunda tendencia bajista que viven las plazas globales ante el conflcto bélico wn Irán.

A esta hora la Bolsa local cae 4,75% y cotiza entorno a los 10.042 puntos, pero durante la mañana las pérdidas perforaron la barrera sicológica de los 10.000 puntos, tras una pérdida que alcanzó hasta 5,83%, la misma que anotó el Ipsa el 23 de marzo de 2020, en plena pandemia del Covid 19.

La caída del mercado es generalizada, con todas las acciones del selectivo accionario en rojo, sin distinción. Las mayores caídas se están produciendo en Norte Grande con -12,6%, seguida por Oro Blanco (-8,3%), ILC (-7,61%), Salfacorp (-7,58%), SQM-B (-7,62%), Socovesa (-7,17%) y Parque Araucpo (-7,09%).

En el caso de Latam Airlines, que ayer fue el segundo papel con la mayor baja del mercado (-5,5%), a esta hora pierde 4,78%.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que el Ipsa está cayendo en línea con los mercados internacionales, “ante la incertidumbre por la guerra entre Irán y EE.UU.-Israel, donde la clave es la duración que pueda tener el conflicto y su efecto en el precio del petróleo Brent que sube un 8,58%, a US$ 84,35 el barril, y esto afecta a las economías de todo el mundo”.

Los principales mercados del mundo retroceden fuertemente ante el renovado temor de los inversionistas. Así, el índice S&P500 cae 2,02%, mientras que el industrial Dow Jones y el tecnológico Nasdaq bajan 2,18% y 2,14%, respectivamente.

Sin embargo, a este escenario global se suman otros aspectos. Jorge García, gerente de inversiones de Nevasa AGF, señala que la baja probablemente se ha visto influenciada por la depreciación del tipo de cambio y por “venta o salida de clientes de FFMM”.

A esto, Araya agrega que “acciones tales como SQM son las que tienen mayor volumen de simultánea s. Si el precio de ellas cae y tienen como garantía otras acciones, los inversionistas se ven obligados a vender las otras acciones para cubrir sus garantías ”, lo que generaría una espiral bajista.

Para el viernes pasado, según datos de Bice Inversiones, el stock vigente de simultáneas alcanzaba los $394.313 millones. Las mayores operaciones se encontraban en $98.421 millones, seguido por Copec con $45.862 millones, Enel Chile con $34.410 millones, SQM-B con $29.173 millones, CMPC con $27.934 millones y Enel Americas con $27.907 millones.

Fuentes de la industria señalan además que, tras estas fuertes caídas, las corredoras deberán liquidar las operaciones de clientes excesivamente apalancados, lo que podría seguir presionando a la Bolsa.

Según Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. hasta este lunes la visión del mercado no era tan pesimista, pues en conflictos similares se habían abierto canales de comunicación, pero esa visión se retrotrajo luego del “anuncio de Irán del cierre del Estrecho de Ormuz”.

Para Tolosa, en el corto plazo no se prevé un impacto mayor en los suministros de petróleo, pero existen “muchos informes que apuntan a que, con una extensión del conflicto, pensando en tres o cinco meses, el impacto se va a sentir a nivel global, tanto en la inflación como en el crecimiento del PIB”.