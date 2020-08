Hacienda dice que se han pagado cerca de 400 mil bonos clase media y se compromete con trabajadoras de casa particular

Unos 10 días han pasado desde que comenzó a operar el portal habilitado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para que los contribuyentes con caídas del 30% en sus ingresos soliciten el bono clase media. Pese a las fallas que ha registrado el sistema, a la fecha, ya son cerca de 400 mil los subsidios que han sido pagados.

De eso dio cuenta el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien en el marco de su participación en la Comisión de Economía del Senado, indicó que las estimaciones de la cartera apuntan a que a más tardar el próximo lunes sean ya más de un millón de solicitantes los que tengan estos recursos en sus cuentas.

El dato de Briones se da en un contexto en el que el proceso para acceder a este beneficio ha sido objeto de innumerables críticas, tanto por el lado de los solicitantes como de los mismos parlamentarios.

Por eso, y a la par de presentar sus excusas por los inconvenientes que ha tenido la plataforma para recibir y procesar las distintas solicitudes, el director del SII, Fernando Barraza, señaló que la principal dificultad se explica por el alto flujo de visitantes a una página web que habitualmente no recibe volúmenes similares. A modo de ejemplo, y con gráfico en mano, explicó que en un año normal, el mayor tráfico se produce entre abril y mayo durante la operación renta. Sin embargo, indicó que en agosto de este año el número de visitas más que se cuadruplicó.

No obstante, el director del SII explicó que este problema ya se solucionó y que para ello se segmentó el portal en función del trámite a realizar, otro elemento que se habilitó fue la “espera virtual”, la que le permite al solicitante saber en qué estado está la página y si es que le es posible acceder.

Vacío en datos administrativos

Sin embargo, un punto pendiente y que queda más bien por fuera de lo operacional, es que en muchos casos los datos administrativos no están completos, por consiguiente, y tomando como base que esta es una condición necesaria que establece la ley, “si el Servicio no tiene información de las rentas de algunas personas o sectores, lamentablemente no es posible realizar los análisis, los cálculos”.

Este punto sin solventar fue el que justamente llamó la atención de varios de los senadores de la Comisión de Economía ligados a la centroizquierda, quienes no dudaron en señalar que eso lo que está afectando a las trabajadoras de casas particulares.

Ante esto, el director del SII sostuvo que “nosotros hemos hecho todo lo humanamente posible por buscar formas para que aquellos que, por falta de datos administrativos, no han podido entrar, logren hacerlo”.

En el caso de las trabajadoras de casas particulares, dijo que a partir de sus cotizaciones previsionales han intentado establecer una línea de ingresos, “lo estuvimos conversando con la Superintendencia de Pensiones, pero la información de ellos tiene dos meses de desfase, y esta ley opera solo en agosto. Hemos buscado las formas, pero estamos contra el tiempo y lamentablemente no tenemos cómo resolverlo dentro de lo que dice la normativa” dijo.

Pero la explicación del funcionario no dejó convencidos a los senadores. Desde Ximena Rincón (DC) pasando por Isabel Allende (PS) hasta llegar a Álvaro Elizalde (PS) la crítica fue la misma: “no hay voluntad del gobierno para avanzar en esta dirección”.

El compromiso

Tras esto, el ministro Briones salió al paso y en un intento de acercar posturas, se comprometió a buscar una solución y de momento planteó utilizar el registro de cotizaciones previsionales para reconstruir el sueldo bruto imponible que ese trabajador debería haber tenido, “para que con eso podamos tener una métrica del ingreso 2019”. Por otro lado, y para evaluar la caída durante el período que indica la ley, dijo que “se podría acudir al autoreporte”.

Solicitudes de crédito blando

De acuerdo con las estimaciones del SII, desde el domingo pasado hasta el cierre de este lunes, las solicitudes de trabajadores dependientes para este crédito ascendían a 165.643, cifra que representa $68,4 millones; por otro lado, 19.406 fueron independientes ($5,7 millones) y 8.160 empresarios empresarios individuales ($2,9 millones).