Hacienda dice que las cifras de crecimiento son insuficientes y “reafirman la urgencia de cambiar el rumbo”

Ipom de junio: economistas ven que BC cerrará la puerta a PIB bajo 2% en 2025 y subirá inflación a 4%

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, planteó que los resultados “reafirman la urgencia de cambiar el rumbo económico del país” , afirmó que el crecimiento de 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, informado por el Banco Central en las Cuentas Nacionales, confirma un escenario de bajo dinamismo económico y no modifica el diagnóstico sobre la situación de la actividad.

Tras la publicación del informe, la repartición señaló que la cifra fue “marginalmente superior” a lo anticipado por el Imacec (2,3%) y a las expectativas del mercado (2,4%), pero advirtió que “este resultado no cambia el diagnóstico de fondo sobre la situación económica del país”.

En esa línea, Rodríguez sostuvo que “esta cifra confirma un promedio de crecimiento en torno al 2,1% en los últimos 10 años y ratifica el segundo peor desempeño económico de un período de cuatro años desde el retorno a la democracia”.

El subsecretario agregó que “con estas cifras de crecimiento, la economía chilena sigue siendo incapaz de cumplir con las expectativas, necesidades y sueños de los chilenos”, enfatizando que el país “necesita volver a crecer con fuerza, dinamismo y confianza para generar más oportunidades, mejores empleos y mayor bienestar”.

Asimismo, planteó que los resultados “reafirman la urgencia de cambiar el rumbo económico del país” y avanzar hacia una estrategia de crecimiento sostenido. En ese contexto, destacó como objetivo “terminar este gobierno con un crecimiento de largo plazo que se acerque al 4,0%”.

Finalmente, la autoridad indicó que el desafío central es “reconstruir las confianzas, fortalecer la certeza para invertir y dar espacio a que la economía despliegue todo su potencial”, añadiendo que “Chile no puede resignarse a crecer por debajo de sus capacidades”