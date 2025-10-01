SUSCRÍBETE
La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas

La minería fue el gran talón de Aquiles de la economía chilena, según los datos del Banco Central.

David NogalesPor 
David Nogales
Cómo fue el Imacec de agosto Ivan Alvarado

Un decepcionante desempeño tuvo la economía en el mes de agosto. El Banco Central reveló que la actividad medida con el Imacec mostró un crecimiento de solo 0,5% en el octavo mes del año, muy por debajo de las expectativas.

Los cálculos de los expertos consultados por Pulso apuntaban a una expansión de entre 0,9% y 2,2%.

Con el resultado de agosto, el segundo Imacec más bajo del ejercicio, la economía chilena medida con este indicador acumula una expansión de 2,35% en el balance de 2025.

El Banco Central detalló que la serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente aunque aumentó 1,3% en doce meses, y que el mes registró un día hábil menos que agosto de 2024.

¿Qué pasó con el Imacec en agosto?

La minería volvió a golpear a la actividad económica. En su reporte, el Banco Central dijo que la producción de bienes cayó 3,4% en términos anuales, resultado que fue determinado por el retroceso de 8,6% de la minería, en particular, por una menor extracción de cobre.

Hay que recordar que El Teniente, la división más relevante de Codelco en materia de producción de cobre, aún no retoma el 100% de la operación tras el fatal accidente de fines de julio pasado.

En tanto, el resto de bienes presentó una disminución de 0,8%, explicada por una caída en el valor agregado de la generación eléctrica.

Por su parte, la industria creció 0,5%, donde se compensó una mayor elaboración de alimentos con un desempeño negativo de la industria química.

