SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

¿Se enfrían las expectativas?: los cálculos de los economistas para el año tras el decepcionante Imacec de agosto

La actividad creció a un tibio 0,5% en agosto, el segundo registro más bajo del año.

David NogalesPor 
David Nogales
Ramiro Torres, Gonzalo Escobar, Alejandro Weber, Pablo Pérez y Rodrigo Montero.

La economía chilena medida por el Imacec creció apenas 0,5% en agosto, muy por debajo de las proyecciones de los expertos que esperaban una expansión de entre 0,9% y 2,2%.

La minería afectó principalmente el desempeño de la actividad. Según el Banco Central, la producción de bienes cayó 3,4% en términos anuales, resultado que fue determinado por el fuerte retroceso de 8,6% de este sector, en particular, por una menor extracción de cobre.

Detrás de esto está la paralización de El Teniente luego del trágico accidente de fines de julio y que aún impide al yacimiento operar en un 100%. Lo anterior anuló el mejor desempeño del comercio y los servicios, medidos en términos interanuales.

Con este resultado, la actividad económica acumula un crecimiento de 2,4% en lo que va de 2025 y de 2,6% anualizado al mes de agosto, aún lejos del 3% que idealizó el exministro de Hacienda, Mario Marcel, hace unos meses.

En este contexto, ¿qué pasa ahora con las proyecciones para el resto del año? El Ipom (Informe de Política Monetaria) del Banco Central estimó que la economía crecerá entre 2,25% y 2,75% en este ejercicio, mientras que el cálculo de Hacienda es de 2,5%.

Precisamente, el titular de esa cartera, Nicolás Grau, descartó tras esta última cifra cambios en las previsiones. “Esto no significa que nosotros vayamos a hacer una nueva predicción respecto a lo que esperamos a final de año”, afirmó en radio Duna.

Las apuestas de los expertos

Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma:

Rodrigo Montero, Universidad autónoma

“Claramente el dato de agosto es un traspié. Más allá del 0,5%, que estuvo un punto porcentual por debajo de lo que eran las expectativas y el consenso de mercado, hay cosas que muestran que además la economía en el margen se desaceleró, puesto que el índice desestacionalizado cae 0,7% respecto del mes anterior”.

“La economía para lograr sus proyecciones promedio para este 2025, debiera estar creciendo durante el segundo semestre en torno a un 2%. Si vemos lo que llevamos ahora acumulado en este tercer trimestre, estamos con un 1,2%, es decir, se ha puesto la pendiente en alto y hay un desafío no menor para la economía. Sin embargo, debiéramos ver mejores cifras durante los próximos meses, una vez que ya se vaya disipando, por cierto, el efecto negativo que tuvo la minería en agosto”.

“Es probable que este año el crecimiento se ubique más cerca de la parte baja del rango propuesto por el Banco Central. Por lo tanto, creo que un crecimiento en torno al 2,3/2,4% resulta bastante probable”.

Alejandro Weber, decano Facultad Economía, Negocios y Gobierno de la U. San Sebastián:

“El débil avance de apenas 0,5% refleja que la economía aún no logra encender sus motores”.

“Esto debería invitarnos a moderar las expectativas. Sin embargo, anoche vimos al Presidente en cadena nacional describiendo un país en bonanza, algo que no corresponde a la realidad. Sería más responsable que las autoridades transparentaran el escenario: los datos no sostienen ese relato”.

“El crecimiento de este año rondaría el 2,5%, una cifra insuficiente y sin gran impulso, que dejaría al gobierno del Presidente Boric con un promedio anual de 1,9%. Las proyecciones para 2026 y 2027 tampoco son alentadoras, con techos de 2,75% y 2,5% respectivamente”.

Ramiro Torres, subgerente de estudios y análisis cuantitativo, Principal:

Subgerente de estudios y análisis cuantitativo, Principal

“Estos números estarían por debajo de lo esperado por el mercado en todos los casos, ya que se contemplaba una desaceleración, pero no de esta magnitud”.

“En septiembre podría verse un repunte de la actividad dada la normalización en la producción minera y por tener la misma cantidad de días hábiles que el año pasado -agosto tuvo un día menos-, mientras la parte de comercio tendría impulsos positivos por la celebración de fiestas patrias, pero también contenidos por la anticipación del Cyber Day de octubre”.

“Con todo, este dato no sería suficiente para cambiar materialmente las proyecciones de actividad para cierre de año, las que apuntan a un crecimiento en torno al 2,4% para la economía local”.

Pablo Pérez, economista del Instituto Libertad:

Pablo Pérez, economista del Instituto Libertad:

“Nuestra proyección para el último trimestre de 2025 es de un crecimiento moderado, en torno al 2,4%–2,6% anual. El golpe que sufrió el Imacec de agosto —con apenas un 0,5% interanual y una caída de 0,7% desestacionalizada por la paralización minera en El Teniente— deja en evidencia la fragilidad de la recuperación".

“En términos prácticos, Chile cerrará 2025 con un dinamismo inferior a su potencial, atrapado en la franja baja de las proyecciones del Banco Central (2,0%–2,75%). Para las familias, esto significa que el empleo seguirá creciendo poco y con salarios reales presionados; y para las empresas, que la confianza no se recuperará mientras no existan señales claras de un rumbo procrecimiento".

“Desde el Instituto Libertad insistimos: si el país no adopta reformas estructurales que incentiven inversión, productividad y competitividad, seguiremos con Imacec que reaccionan más a shocks puntuales que a un verdadero ciclo expansivo”.

Gonzalo Escobar, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello:

Gonzalo Escobar, profesor Facultad de Economía y Negocios U. Andrés Bello

“Es una sorpresa la variación que experimentó el Imacec durante el mes de agosto, es decir, solamente un 0,5% en comparación con el año pasado, lo que no está en línea con lo que plantea la encuesta del Banco Central, que más o menos está en torno al 2% como techo. Por lo tanto, es una cifra que sorprende. Ahora, lo que sorprende y lo que explica esta caída es que, en cierta medida, la producción de bienes disminuyó en un 3,4%, y lo que hay detrás esto es un retroceso bastante fuerte en la actividad minera”.

“Esto puede estar relacionado con el accidente de la mina El Teniente, que tuvo parada la producción de cobre unos días. Ahora, el sector comercio compensó un poco esta variación, con un incremento en torno al 4%, principalmente por las ventas en el retail, es decir, ventas minoristas”.

“Indistintamente, de si es presencial u online, pero el canal minorista es el que explica ese fuerte incremento, y también el incremento de más de un 2% en los servicios. Esa es la explicación de lo que sucedió con el Imacec del mes de agosto. Ahora, para el próximo año, recordando que el Imacec es un índice que anticipa la evolución del crecimiento de la economía, debería estar en torno al 2,5 o 2,6%. No deberíamos observar un cambio tan drástico en las proyecciones para 2026″.

Lee también:

Más sobre:ImacecEconomíaCrecimiento

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jorge Valdivia no vuelve a la cárcel y plazo de la investigación en su contra se extendió 70 días

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar

Exministro Cavallo dice que Milei enfrenta un caso similar al que vivió Menem y llama a adoptar un tipo de cambio libre

Matthei repasa a Boric y a Kast tras cruce por Presupuesto de la Nación 2026

Telefónica critica el avance local en 5G: “Chile ya perdió ese liderazgo”

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Juventus por la Champions League por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Juventus por la Champions League por TV y streaming

Jorge Valdivia no vuelve a la cárcel y plazo de la investigación en su contra se extendió 70 días
Chile

Jorge Valdivia no vuelve a la cárcel y plazo de la investigación en su contra se extendió 70 días

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Sporting de Lisboa por la Champions League por TV y streaming

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES
Negocios

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES

Exministro Cavallo dice que Milei enfrenta un caso similar al que vivió Menem y llama a adoptar un tipo de cambio libre

Telefónica critica el avance local en 5G: “Chile ya perdió ese liderazgo”

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar
Tendencias

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Director de la U ataca a la ANFP tras no suspender el clásico ante la UC: “Nos convocan jugadores para un partido corneta”
El Deportivo

Director de la U ataca a la ANFP tras no suspender el clásico ante la UC: “Nos convocan jugadores para un partido corneta”

Leyenda del Liverpool anuncia que está en bancarrota

¿Se negó a jugar? La controversia que tensiona al Real Madrid de Xabi Alonso tras polémico video de Federico Valverde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Lollapalooza Chile 2026 revela su programación por día: ve aquí cuándo se presentará cada artista
Cultura y entretención

Lollapalooza Chile 2026 revela su programación por día: ve aquí cuándo se presentará cada artista

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar
Mundo

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar

Dinamarca sostiene que la crisis de drones es la situación “más peligrosa” desde el final de la Segunda Guerra Mundial

El Gobierno de Israel insta a la flotilla que va a Gaza a detenerse: “No es demasiado tarde”

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta
Paula

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres