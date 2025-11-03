OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Imacec: economía se expande a su mayor ritmo en cuatro meses, pero en la parte baja de las proyecciones

La minería una vez más opacó el desempeño de la actividad tras una caída de 2,2% ante la menor producción de cobre.

David NogalesPor 
David Nogales
Imacec de septiembre ANGLO AMERICAN

La economía chilena medida con el Imacec experimentó un crecimiento de 3,2% en septiembre, cifra que se ubicó en la parte baja de las proyecciones que habían hecho los expertos, las cuales estaban entre 3% y 4%.

Se trata, no obstante, de su mayor ritmo de expansión desde mayo pasado (3,3%).

De acuerdo al Banco Central, la serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente y 2,5% en doce meses.

Septiembre de este año tuvo dos días hábiles más que el mismo mes de 2024.

Cómo fue el Imacec de septiembre

Con este resultado, la actividad acumuló una expansión de 2,45% en lo que va de 2025.

Qué pasó con el Imacec en septiembre: otra vez la minería

La minería una vez más opacó el desempeño de la actividad. Según el emisor, la producción de bienes creció 0,5% en términos anuales, resultado que fue explicado por la industria, en particular, por una mayor elaboración de alimentos.

Compensaron parcialmente el efecto anterior, la minería y el resto de bienes que registraron caídas de 2,2% y 0,3%, respectivamente.

“La minería fue incidida por una menor extracción de cobre, mientras que en el resto de bienes se observó una disminución del valor agregado de la generación eléctrica”, precisó el emisor.

Cómo fue el Imacec de septiembre Oliver Llaneza Hesse

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 0,4% respecto del mes precedente, en línea con la actividad minera.

El dinamismo del comercio

El comercio mantiene su dinamismo. De hecho, se expandió aun ritmo de 10,8% en términos anuales.

Según el Central, todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista que fue impulsado por mayores ventas de maquinaria y equipos, y alimentos.

En tanto, en el comercio automotor se registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantenciones. Por su parte, en el comercio minorista crecieron las ventas en almacenes de comestibles, establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 1,0% respecto del mes anterior, incidido principalmente por el resultado del comercio mayorista.

Crecimiento moderado de los servicios

Los servicios aumentaron 3,3% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios empresariales, personales y de transporte.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,5% respecto del mes precedente, determinado por los servicios empresariales.

Conforme al calendario de difusión de las cifras de Cuentas Nacionales, los resultados preliminares del PIB correspondientes al tercer trimestre del año en curso, así como las revisiones del primer y segundo trimestre, serán difundidos el próximo martes 18 de noviembre.

Lee también:

Más sobre:ImacecEconomíaCrecimientoBanco Central

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Ministro de Justicia francés justifica su visita a Sarkozy en prisión: “Hago mi trabajo”

Metro de Santiago reporta estaciones sin servicio en la Línea 1

Biministro García y AC contra Pardow: “Creo que cumplió su responsabilidad política y por eso salió del ministerio”

Camión termina volcado tras chocar con bus RED en el centro de Santiago: tránsito es suspendido en plena hora punta

Aumentan a cerca de 20 los muertos y a 320 los heridos por el terremoto en el norte de Afganistán

Lo más leído

1.
Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

2.
Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

5.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Este país nórdico encontró mosquitos por primera vez en su historia pese al frío

Este país nórdico encontró mosquitos por primera vez en su historia pese al frío

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Servicios

Temblor hoy, lunes 3 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 3 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

Metro de Santiago reporta estaciones sin servicio en la Línea 1
Chile

Metro de Santiago reporta estaciones sin servicio en la Línea 1

Biministro García y AC contra Pardow: “Creo que cumplió su responsabilidad política y por eso salió del ministerio”

Camión termina volcado tras chocar con bus RED en el centro de Santiago: tránsito es suspendido en plena hora punta

Imacec: economía se expande a su mayor ritmo en cuatro meses, pero en la parte baja de las proyecciones
Negocios

Imacec: economía se expande a su mayor ritmo en cuatro meses, pero en la parte baja de las proyecciones

Holguras fiscales acotadas en un escenario de déficits persistentes

Un negocio emblemático en contracción: hay 20% menos de panaderías que en el 2019

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo
Tendencias

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué se sabe del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde mexicano que fue baleado en una celebración del Día de Muertos

El Grand Prix Lago Ranco prepara su séptima versión con récord de inscritos
El Deportivo

El Grand Prix Lago Ranco prepara su séptima versión con récord de inscritos

Copa Davis y Billie Jean King Cup junior: las mejores figuras del tenis mundial juvenil aterrizan en Santiago

“Nunca pierdo”: la soberbia de Dibu Martínez tras su grosero error en la caída del Aston Villa ante Liverpool

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Multirricachón, el videoclip que reunió a Héctor Noguera y Chancho en Piedra: “El que tenía más energía era él”
Cultura y entretención

Multirricachón, el videoclip que reunió a Héctor Noguera y Chancho en Piedra: “El que tenía más energía era él”

Linkin Park remeció al Estadio Nacional con la atronadora voz de Emily Armstrong

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Ministro de Justicia francés justifica su visita a Sarkozy en prisión: “Hago mi trabajo”
Mundo

Ministro de Justicia francés justifica su visita a Sarkozy en prisión: “Hago mi trabajo”

Aumentan a cerca de 20 los muertos y a 320 los heridos por el terremoto en el norte de Afganistán

Ucrania bombardea una de las refinerías de petróleo más antiguas de Rusia

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”