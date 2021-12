Importaciones se disparan en noviembre mientras que el valor de las exportaciones alcanza máximos históricos

En medio de la recuperación económica y la inflación global, el comercio exterior de Chile sigue dando muestras de fortaleza. De acuerdo al Banco Central, Chile tuvo un superávit comercial de US$ 834 millones en noviembre lo que se compara con el déficit por US$ 352 millones del mes anterior.

El valor de las exportaciones ascendió a US$ 8.414 millones, lo que representa un alza de 30,3% en doce meses y su nivel más alto de la historia. Con este resultado, el valor de los envíos acumula US$ 85.668 millones, superando los US$ 73.485 millones de todo el 2020.

Puerto de San Antonio

Buena parte de esto se explica porque las exportaciones de cobre también llegaron a récords en noviembre. El valor de los envíos del principal producto de exportación del país ascendió a US$ 5.315 millones, un alza de 24,4% en relación al mismo mes del año pasado.

Así las cosas, el valor de las exportaciones de cobre asciende a US$ 53.329 millones en el año, cifra que sirve para dimensionar la relevancia que tiene la materia prima para el comercio de Chile.

Finalmente, las importaciones llegaron a US$ 7.580 millones en el undécimo mes del ejercicio en curso, lo que representa un fuerte salto de 62,1% respecto a 2020, cuando Chile y el mundo estaba en plena pandemia y con muchas medidas de restricción.

Con esta cifra, el valor de las importaciones a noviembre llega a US$ 75.289 millones, lo que se compara favorablemente con los US$ 49.385 a igual mes del año pasado.