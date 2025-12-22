Inmobiliaria Las Salinas: “El año 2026 para nosotros es un año relevante”

Sorprendido se muestra el gerente general de Inmobiliaria Las Salinas, Ricardo Labarca Alcaíno (41), en una sala de reuniones del piso 16 de El Golf 150, edificio donde están las empresas del Grupo Angelini, por la última decisión de la Municipalidad de Viña del Mar. El ejecutivo, que asumió el cargo hace poco más de un año, enfrenta hoy un desafío clave para el futuro de la iniciativa que impulsa un proyecto urbano de alto estándar en la comuna viñamarina, proyecto que ha encontrado la oposición de la alcaldesa frenteamplista Macarena Ripamonti.

Labarca, ingeniero en obras civiles, ingresó a la compañía hace más de once años y actualmente lidera un proceso que se ha transformado en uno de los principales focos de tensión entre la inmobiliaria y la administración comunal. Esto, luego que Ripamonti dictara un decreto de demolición de los containers que instaló la empresa para llevar adelante la remediación del terreno en que por décadas fue usado para los silos de combustibles de Copec.

La iniciativa se encuentra en plena ejecución, pese a los reparos de la jefa comunal, que cuestiona los permisos por las edificaciones que permiten al personal de la empresa el monitoreo en terreno de las medidas que permitirán el saneamiento de los paños.

“Es una situación compleja, incómoda, porque el documento tiene un trasfondo arbitrario que usa de mala manera la permisiología para tratar de detener un proyecto que tiene todas sus aprobaciones y que lo que está buscando es generar inversión, empleo, a través de un proyecto de saneamiento que está plenamente aprobado”, acusa el ejecutivo.

El gerente general también señala que en seis ocasiones han solicitado audiencias en el marco de la Ley de Lobby para reunirse con la alcaldesa de la comuna, pero que todas han sido rechazadas o derivadas a terceros. A la fecha, la filial inmobiliaria de Empresas Copec ha invertido más de US$ 40 millones en el desarrollo de la iniciativa, una parte significativa de los cuales está asociada al proyecto de remediación que actualmente se encuentra en ejecución.

“Este es un proyecto que se ha desarrollado cumpliendo todas las instancias formales. Por nuestra parte, no ha existido falta de interés en reunirnos con la alcaldía; por el contrario, en diversas ocasiones hemos solicitado audiencias formales, a través de la plataforma y con todas las formalidades que exige la normativa, para sostener reuniones con la autoridad municipal. Sin embargo, dichas solicitudes han sido rechazadas o bien derivadas a distintos funcionarios del municipio”, añadió.

Consultado sobre si el proyecto se ha flexibilizado para acoger la visión del municipio y la comunidad aledaña, el gerente explica que más que una flexibilización ha existido una voluntad de mejorar la iniciativa y adaptarla de la mejor manera posible a la ciudad.

En ese proceso —que ya lleva más de un año de ejecución— el proyecto ha sumado cambios relevantes, como la reducción significativa de las alturas, limitando las edificaciones a un máximo de 12 pisos; el tránsito desde un esquema de áreas verdes dispersas a un gran parque central de dos hectáreas, definido incluso mediante un concurso internacional; y una propuesta arquitectónica de mediana altura, inspirada en la Viña del Mar de las décadas de 1960 y 1970, junto con un fortalecimiento del modelo de participación comunitaria.

Consultado sobre la cantidad de unidades de departamento que considera el proyecto, Labarca explica que aún es difícil precisar un número exacto, ya que se avanza desde los grandes volúmenes.

Con la propuesta de edificaciones de mediana altura, de hasta 12 pisos, se ha establecido un objetivo de construir cerca del 50% de lo que permite el plan regulador en términos de metros cuadrados, es decir, ni siquiera aprovechar el 100% del potencial, quizá incluso menos de la mitad. Actualmente, el proyecto contempla aproximadamente 270.000 metros cuadrados útiles, distribuidos en una amplia diversidad de usos.

Futuro

El proyecto Las Salinas contempla una inversión total aproximada de US$ 1.300 millones, considerando no solo el desarrollo inmobiliario, sino también el impacto económico asociado a la construcción de esta escala. Al respecto, Labarca explica que “construir ciudad tiene un beneficio muy relevante, ya que la inversión no se limita únicamente a la ejecución de las obras. A menudo se acota la inversión al costo de construir, pero cuando se construye ciudad, esta termina generando mayor inversión y más empleo”.

El proyecto ha calculado la base construible tomando en cuenta factores como las áreas verdes, los espacios públicos, entre otros. Lo que incluirá departamentos, servicios, hotel y centro de convenciones está siendo estructurado con un nivel de detalle específico.

La compañía decidió involucrarse directamente en el futuro del proyecto de edificación. “Hemos decidido participar en esos procesos, quedarnos y de esa manera poder cumplir un rol medianamente de ser garante de que este es un proyecto que se va a desarrollar en la misma línea de lo que hemos conversado con las comunidades”, destaca.

“Nosotros lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a participar del proceso de desarrollo de todas las unidades del proyecto de la ciudad”, recalcó.

También sostuvo que “hoy día estamos en un pleno proceso de acercamiento a distintos tipos de desarrolladores que van desde una edificación de departamento, de una oficina, de equipamiento, servicio, hotelería, el centro de convenciones”.

“Estamos en un proceso de invitación a conversar, con todas estas compañías, porque el año 2026 para nosotros es un año relevante justamente para empezar a tomar posición sobre quiénes deberían ser estas personas”, concluyó.

También detalló que “la conversación de las unidades (de departamentos) es algo que nos interesa llevar a cabo este año para acercarnos a una propuesta más detallada y acompañado de los desarrolladores específicos”. “Hoy estamos en un proceso activo de subdivisión de los predios y que dan cuenta después de los anteproyectos. Es una cadena de procesos que ya comenzaron este año”, concluyó.