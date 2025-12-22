SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Inmobiliaria Las Salinas: “El año 2026 para nosotros es un año relevante”

    El ejecutivo señala que el proyecto se ha desarrollado cumpliendo todas las instancias formales y adaptándose a la ciudad y la comunidad, y agrega que en seis ocasiones las solicitudes de reunión con la alcaldesa fueron rechazadas o derivadas a terceros.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    18/12/2025 - RICARDO LABARCA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Sorprendido se muestra el gerente general de Inmobiliaria Las Salinas, Ricardo Labarca Alcaíno (41), en una sala de reuniones del piso 16 de El Golf 150, edificio donde están las empresas del Grupo Angelini, por la última decisión de la Municipalidad de Viña del Mar. El ejecutivo, que asumió el cargo hace poco más de un año, enfrenta hoy un desafío clave para el futuro de la iniciativa que impulsa un proyecto urbano de alto estándar en la comuna viñamarina, proyecto que ha encontrado la oposición de la alcaldesa frenteamplista Macarena Ripamonti.

    Labarca, ingeniero en obras civiles, ingresó a la compañía hace más de once años y actualmente lidera un proceso que se ha transformado en uno de los principales focos de tensión entre la inmobiliaria y la administración comunal. Esto, luego que Ripamonti dictara un decreto de demolición de los containers que instaló la empresa para llevar adelante la remediación del terreno en que por décadas fue usado para los silos de combustibles de Copec.

    La iniciativa se encuentra en plena ejecución, pese a los reparos de la jefa comunal, que cuestiona los permisos por las edificaciones que permiten al personal de la empresa el monitoreo en terreno de las medidas que permitirán el saneamiento de los paños.

    “Es una situación compleja, incómoda, porque el documento tiene un trasfondo arbitrario que usa de mala manera la permisiología para tratar de detener un proyecto que tiene todas sus aprobaciones y que lo que está buscando es generar inversión, empleo, a través de un proyecto de saneamiento que está plenamente aprobado”, acusa el ejecutivo.

    El gerente general también señala que en seis ocasiones han solicitado audiencias en el marco de la Ley de Lobby para reunirse con la alcaldesa de la comuna, pero que todas han sido rechazadas o derivadas a terceros. A la fecha, la filial inmobiliaria de Empresas Copec ha invertido más de US$ 40 millones en el desarrollo de la iniciativa, una parte significativa de los cuales está asociada al proyecto de remediación que actualmente se encuentra en ejecución.

    “Este es un proyecto que se ha desarrollado cumpliendo todas las instancias formales. Por nuestra parte, no ha existido falta de interés en reunirnos con la alcaldía; por el contrario, en diversas ocasiones hemos solicitado audiencias formales, a través de la plataforma y con todas las formalidades que exige la normativa, para sostener reuniones con la autoridad municipal. Sin embargo, dichas solicitudes han sido rechazadas o bien derivadas a distintos funcionarios del municipio”, añadió.

    Consultado sobre si el proyecto se ha flexibilizado para acoger la visión del municipio y la comunidad aledaña, el gerente explica que más que una flexibilización ha existido una voluntad de mejorar la iniciativa y adaptarla de la mejor manera posible a la ciudad.

    En ese proceso —que ya lleva más de un año de ejecución— el proyecto ha sumado cambios relevantes, como la reducción significativa de las alturas, limitando las edificaciones a un máximo de 12 pisos; el tránsito desde un esquema de áreas verdes dispersas a un gran parque central de dos hectáreas, definido incluso mediante un concurso internacional; y una propuesta arquitectónica de mediana altura, inspirada en la Viña del Mar de las décadas de 1960 y 1970, junto con un fortalecimiento del modelo de participación comunitaria.

    Consultado sobre la cantidad de unidades de departamento que considera el proyecto, Labarca explica que aún es difícil precisar un número exacto, ya que se avanza desde los grandes volúmenes.

    Con la propuesta de edificaciones de mediana altura, de hasta 12 pisos, se ha establecido un objetivo de construir cerca del 50% de lo que permite el plan regulador en términos de metros cuadrados, es decir, ni siquiera aprovechar el 100% del potencial, quizá incluso menos de la mitad. Actualmente, el proyecto contempla aproximadamente 270.000 metros cuadrados útiles, distribuidos en una amplia diversidad de usos.

    Futuro

    El proyecto Las Salinas contempla una inversión total aproximada de US$ 1.300 millones, considerando no solo el desarrollo inmobiliario, sino también el impacto económico asociado a la construcción de esta escala. Al respecto, Labarca explica que “construir ciudad tiene un beneficio muy relevante, ya que la inversión no se limita únicamente a la ejecución de las obras. A menudo se acota la inversión al costo de construir, pero cuando se construye ciudad, esta termina generando mayor inversión y más empleo”.

    El proyecto ha calculado la base construible tomando en cuenta factores como las áreas verdes, los espacios públicos, entre otros. Lo que incluirá departamentos, servicios, hotel y centro de convenciones está siendo estructurado con un nivel de detalle específico.

    La compañía decidió involucrarse directamente en el futuro del proyecto de edificación. “Hemos decidido participar en esos procesos, quedarnos y de esa manera poder cumplir un rol medianamente de ser garante de que este es un proyecto que se va a desarrollar en la misma línea de lo que hemos conversado con las comunidades”, destaca.

    “Nosotros lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a participar del proceso de desarrollo de todas las unidades del proyecto de la ciudad”, recalcó.

    También sostuvo que “hoy día estamos en un pleno proceso de acercamiento a distintos tipos de desarrolladores que van desde una edificación de departamento, de una oficina, de equipamiento, servicio, hotelería, el centro de convenciones”.

    “Estamos en un proceso de invitación a conversar, con todas estas compañías, porque el año 2026 para nosotros es un año relevante justamente para empezar a tomar posición sobre quiénes deberían ser estas personas”, concluyó.

    También detalló que “la conversación de las unidades (de departamentos) es algo que nos interesa llevar a cabo este año para acercarnos a una propuesta más detallada y acompañado de los desarrolladores específicos”. “Hoy estamos en un proceso activo de subdivisión de los predios y que dan cuenta después de los anteproyectos. Es una cadena de procesos que ya comenzaron este año”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasImobiliariaSalinasViña del Mar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

    Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

    Homicidio en Puente Alto: hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública

    Lo más leído

    1.
    La ambiciosa y compleja rebaja de impuestos que promete Kast

    La ambiciosa y compleja rebaja de impuestos que promete Kast

    2.
    Mayoría de trabajadores independientes son profesionales y principal preocupación es la falta de certeza en ingresos

    Mayoría de trabajadores independientes son profesionales y principal preocupación es la falta de certeza en ingresos

    3.
    AFP han retenido fondos de casi 130 mil deudores de pensiones de alimentos en un año por US$ 600 millones

    AFP han retenido fondos de casi 130 mil deudores de pensiones de alimentos en un año por US$ 600 millones

    4.
    Pablo González, gerente general de ILC: “Creo que hemos tenido suficientes reformas”

    Pablo González, gerente general de ILC: “Creo que hemos tenido suficientes reformas”

    5.
    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Homicidio en Puente Alto: hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública
    Chile

    Homicidio en Puente Alto: hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública

    Simpertigue niega irregularidades y descarta “estrecha familiaridad” con abogados imputados Lagos y Vargas

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”
    Negocios

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

    Monitoreo del gasto público: evidencia para una mejor gestión fiscal

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia
    Tendencias

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    Por qué decir groserías te puede hacer más fuerte físicamente, según un estudio

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia
    El Deportivo

    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    Alexis Sánchez no tiene dudas sobre quién debe ser el próximo entrenador de la Roja

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos
    Mundo

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos

    Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

    Las primeras medidas económicas de Rodrigo Paz acentúan sus diferencias con su vicepresidente en Bolivia

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar