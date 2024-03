IPSA acumula alza semanal, mientras Wall Street cierra en rojo

La Bolsa de Santiago vivió una positiva jornada, y logró acumular una subida semanal, al igual que los mercados europeos, mientras que Wall Street finalizó pérdidas en estos cinco días de operaciones, ante datos de relevancia y a la espera de la decisión de la Fed.

En la jornada el IPSA avanzó un 0,05%, mientras que acumuló una subida semanal de 1,99%.

“En EE.UU., se dieron a conocer un set de indicadores tales como: Índice de Precios de Exportación (Feb) 0,8% mensual (vs 0,2%e y 0,9% anterior), Índice de Precios de Importación (Feb) 0,3% mensual (vs 0,3%e y 0,8% anterior), además del Índice Manufacturero Empire State (Mar) que marcó -20,9 puntos (vs -7,0e y -2,4 anterior). También se publicó el índice de Producción Industrial (Feb) 0,1% mensual (vs 0,0%e y -0,5% anterior) y Producción Manufacturera (Feb) 0,8% mensual (vs 0,3%e y -1,1% anterior)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

En Europa, si bien hoy los mercados anotaron pérdidas, en la semana acumularon cifras positivas. La mirada está puesta en la reunión que llevará a cabo la Fed el próximo 19 y 20 de marzo, donde se estima que no habría movimiento de tasas. El mercado apuesta a que la primera baja podría ocurrir recién en junio. Esto luego que varias cifras mostraran que la inflación en EEUU sigue siendo persistentemente alta.

“Todos estos indicadores son los últimos insumos a considerar por la FED en la reunión a celebrarse la próxima semana (20 de marzo). No esperamos movimientos en la tasa y el principal punto de interés estará en el “dot plot”, para ver si se mantienen los 3 recortes de tasas en 2024 previstos en diciembre pasado”, señaló Araya.

Wall Street cerró en rojo y finalizó la semana con pérdidas. Los inversionistas aún analizan las cifras publicadas en la semana, y esperan la decisión y el comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por su sigla en inglés), con respecto a las tasas en EEUU.

En su última reunión la Fed decidió mantener las tasas de interés.