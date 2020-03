Isapres subirán precio de planes de salud, aunque proponen aplazar ajuste por crisis

Como todos los años, las isapres tienen un plazo final para informar cuál será el alza que aplicarán en sus planes para la próxima temporada, que inicia en julio de 2020 y termina en junio de 2021. La Superintendencia de Salud informó que en total, el promedio ponderado del ajuste en los planes del sistema de isapres será de 4,5% real (más la variación del IPC).

En siete isapres (6 abiertas y 1 cerrada) de un total de nueve, informaron que reajustarán sus precios al alza de la siguiente forma: Colmena, Banmédica y Vida Tres los subirán en 4,9% promedio. Luego se ubica Nueva Masvida con un alza de 4,7% promedio. Y entre las que registran los menores incrementos de isapres abiertas se ubica Cruz Blanca y Consalud, con 4,0% cada una. Por su parte, en Isalud (isapre de Codelco), el plan subirá 3,0%.

“Las alzas que informan las isapres afectan al 88,7% del total de beneficiaros del sistema, estamos hablando de más de 3 millones de beneficiarios; y no se ve afectado el 11,3%, porque son de isapres que no informaron alzas, o están adscritos a planes grupales que no están sujetos a este proceso, los cuales son aproximadamente 387 mil personas”, dijo el superintendente de Salud, Patricio Fernández.

Congelar alza por coronavirus

Pese a que las alzas de planes recién informadas se deberían ver reflejadas en julio de este año, la Superintendencia de Salud ha mantenido varias reuniones con las isapres con el objetivo de ver un mecanismo que permita aliviar la carga financiera de los hogares en medio de la contingencia por el coronavirus.

La idea era suspender las alzas de los planes por, al menos, tres meses. “Sostuvimos intensas reuniones con todos los actores de la industria, solicitándoles de manera vehemente flexibilizar criterios y congelar estas alzas. Hicimos esfuerzos porque creímos que podría lograrse un acuerdo entre el regulador y la industria, pero no se llegó a él”, afirmó Patricio Fernández, superintendente del área.

Y si bien esta idea sólo se podía concretar si todas las isapres estaban de acuerdo, lo cierto es que algunas isapres enviaron cartas al regulador viendo qué medidas adoptar para sus clientes en esta contingencia. La respuesta la dará este miércoles el regulador.

Colmena propuso buscar los mecanismos que permitan aplazar por tres meses el cobro de este reajuste. “Invitamos a la autoridad a considerar esta propuesta, de manera de aliviar en parte la carga financiera de muchas familias en este momento”.

Desde Consalud también le mandaron una carta al superintendente, donde propone “no efectuar el cobro del aumento de precio base durante los dos primeros meses de vigencia del mismo”.

Cruz Blanca igual envió una carta al superintendente, donde muestra su disposición para que se postergue el alza de planes para todos los afiliados a quienes los afecte, por tres meses. Banmédica y Vida Tres se sumaron con una propuesta distinta: le dijeron al superintendente que durante los tres primeros meses, los afiliados que estén desempleados, y presenten un finiquito, se les extenderá por un mes la vigencia del contrato sin el pago de la prima correspondiente. Durante los próximos tres meses se darán facilidades de pago para quienes tienen dificultades de estar al día con sus primas, otorgando plazos adicionales sin cobro de intereses y reajustes. Nueva Masvida también evalúa medidas.