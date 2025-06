Jara reitera que de asumir la presidencia respetará acuerdo Codelco-SQM, pero advierte que “sino voy a buscar otro camino”

Previo a ganar las elecciones primarias de la centro izquierda, la candidata representante del Partido Comunista (PC) y de Acción Humanista (PAH), Jeannette Jara, había dejado en claro en varias oportunidades su rechazo al acuerdo alcanzando entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el salar de Atacama.

Y hoy reiteró su postura, sin embargo, la exministra del Trabajo, que ha sido la voz disonante en el oficialismo para uno de los legados del gobierno de Gabriel Boric, como lo es el pacto entre Codelco y SQM, reiteró que respetará el acuerdo, si éste ya está concretado, en caso de asumir como presidenta de Chile.

En entrevista con Radio Cooperativa, consultada respecto de si matizaría su postura contraria al acuerdo Jara indicó que “no lo creo”. Pero afirmó que “voy a esperar lo que resuelva el gobierno, porque tiene una negociación en curso. Si nos toca asumir la Presidencia y esto está resuelto, yo lo voy a respetar, evidentemente aquí hay Estado de derecho, pero sino voy a buscar otro camino”

Empresa Nacional del Litio

A fines de junio en el debate organizado por La Tercera y Radio Duna, Jara había señalado que “lo que pasa es que a mí no me gusta que hagamos negocios con SQM. No solo por su herencia pinochetista, sino que también por el rol que jugó en el financiamiento ilegal de la política. Realmente, eso encuentro que no es buena idea”.

Más allá de sus reparos con SQM, Jara también se ha mostrado contraria a licitar la explotación del litio a privados apuntando a impulsar una Empresa Nacional del Litio, ya que, a su juicio el mineral debiera ser un bien público de todos los chilenos.

Septiembre fecha clave

En marzo, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, dijo que todo apuntaba a que en septiembre se daría inicio a la asociación con SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama. A tres meses de que se cumpla ese plazo fatal, Pulso, citando fuentes de la minera estatal, publicó que ese calendario sigue incólume.

El 31 de mayo de 2024, ambas compañías suscribieron el Acuerdo de Asociación que se hará cargo de la producción de litio entre 2025 y 2060. Bajo este acuerdo, se aspira lograr una producción adicional total para el periodo 2025-2030 de 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), mientras que para el periodo 2031 al 2060 se define una producción de litio de 280 a 300 mil toneladas anuales de LCE.

La idea es que los beneficios de esta asociación, aunque se firme después, comenzarán a hacerse efectivos a contar del 1 de enero de 2025 pasado.

Pero ambas partes quieren hacerlo lo antes posible. Para ello, sin embargo, hay varios pendientes, que se reducen a tres temas: la consulta indígena, la aprobación de China y la autorización oficial de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen).

La luz verde del consejo de la Cchen sería inminente, dijeron fuentes conocedoras del proceso.

La consulta indígena, en tanto, según cuentan en la empresa, ha avanzado de acuerdo a lo previsto y con una presencia bastante masiva de las comunidades vecinas al salar de Atacama.

Así la condición quizás más compleja sea la aprobación de la autoridad de libre competencia de China, la State Administration for Market Regulation(SAMR).