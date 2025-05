El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, se reunió el jueves con el presidente estadounidense Donald Trump, en medio de los llamados del presidente a tasas de interés más bajas, según informó un comunicado del banco central estadounidense. Esta es la primera vez que ambos se reúnen desde que Trump regresó a la Casa Blanca y ocurre en medio de las críticas de Trump a Powell.

Trump ha atacado a Powell por no actuar más rápido para bajar las tasas de interés y en ocasiones ha sugerido que podría intentar despedir al jefe de la Fed.

Según informó un comunicado de la Reserva Federal, “ por invitación del Presidente, el Presidente Powell se reunió con el Presidente hoy en la Casa Blanca para discutir los avances económicos, incluidos el crecimiento, el empleo y la inflación ”.

“El presidente Powell no analizó sus expectativas sobre la política monetaria, excepto para destacar que la trayectoria de la política dependerá enteramente de la información económica que se reciba y de lo que eso signifique para las perspectivas”, añadía el comunicado.

El jefe de la Reserva Federal “dijo que él y sus colegas del FOMC establecerán la política monetaria, como lo exige la ley , para apoyar el máximo empleo y precios estables y tomarán esas decisiones basándose únicamente en un análisis cuidadoso, objetivo y no político”, dice el comunicado, refiriéndose al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que fija las tasas de interés.

Trump recibe a Jerome Powell en la Casa Blanca tras meses de tensiones y amenazas Kevin Lamarque

Trump ha atacado a la Reserva Federal de Powell por no haber reducido las tasas de interés en las últimas semanas, aunque finalmente desistió de la amenaza de despedir a Powell.

La semana pasada, un fallo de la Corte Suprema sugirió que seguirá considerando constitucional la independencia legalmente consagrada de la Reserva Federal.