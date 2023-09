José Miguel Benavente: “El sistema de financiamiento temprano de emprendimiento en Chile está aún inmaduro”

La última semana de agosto, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, estuvo con la agenda bastante copada debido al encuentro anual de la Red Latinoamericana de Innovación (Relai) que se realizó en Santiago, el que reúne a entidades similares a Corfo de doce países de la región. Chile tiene actualmente la presidencia. Un poco antes, el 23 de agosto, Corfo lanzó Venture Capital Chile, la nueva marca país para fomentar la industria de capital de riesgo, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras para las startups locales.

Con estos hitos bajo el brazo, Benavente viajará en una semana más al Chile Day que se realiza en Londres. El año pasado, en el mismo evento, ya deslizó la idea de crear Venture Capital Chile. “Y ahora vamos a mostrarles a los inversionistas las diferentes alternativas que existen en las empresas chilenas, principalmente en etapas tempranas. O sea, hasta rondas Serie A”, dice el timonel de Corfo. También lleva como antecedente para su pitch el programa ScaleX Santiago Venture Exchange, lanzado en abril de 2023, para que las startups se abran un mercado alternativo de la Bolsa de Santiago. Benavente explica que Venture Capital Chile es una evolución: “Corfo creó a fines de los 90 fondos de capital de riesgo y hubo un primer ciclo hasta el 2011. Luego se produjo una sofisticación de esos instrumentos que duró hasta el 2020. Hoy tenemos una tercera etapa que surge de lo que aprendimos con Start-Up Chile”.

¿Cuál fue ese aprendizaje?

-Cuando se creó, el objetivo era poner una empresa chilena en el Nasdaq, algo que aún no hemos conseguido. Pero Start-Up Chile logró de facto que los emprendedores en Chile interactuaran con emprendedores extranjeros, lo que cambió la forma de entender el emprendimiento. Ese fue su gran valor. Y ahora queremos hacer lo mismo, pero con los inversionistas, ya que el sistema de financiamiento temprano de emprendimiento en Chile está aún inmaduro.

¿En qué sentido?

-En la mayoría de los países donde este mercado es sofisticado, los financistas van a tocar la puerta de los emprendedores. Aquí pasa al revés: los emprendedores tienen que tocar la puerta de los financistas. Es algo muy raro. Es un síntoma de que no hay una oferta lo suficientemente grande ni sofisticada de financiamiento temprano. Entonces, lo que estamos haciendo con el programa Chile Venture Capital es atraer inversionistas extranjeros para que se mezclen con inversionistas chilenos, para que aprendan de las prácticas que existen afuera. Pero, además, para que aumente la oferta.

¿Qué tipo de inversionista chileno esperan que se entusiasme? ¿Institucionales? ¿Grandes empresas? ¿Family offices? Los inversores de riesgo ya conocen este mercado.

-En la etapa de transición de las startups, cuando pasan a scaleups, necesitan tipos de financiamientos distintos. Lo que estamos haciendo es que en cada una de esas etapas exista más oferta. Pero, al mismo tiempo, junto con el Ministerio de Economía y el Banco Estado estamos pensando crear un Fondo de Fondos (de inversión de riesgo).

Ese es un proyecto bastante esperado y que viene dando vueltas hace tiempo...

-Claro, y justamente el Fondo de Fondos está en una etapa más arriba, donde incluso pueden entrar institucionales. Porque ellos no van a ir a buscar abajo a las startups que están empezando, sino un poco más arriba, ya que, por sus condiciones de inversión, requieren un conjunto de elementos regulatorios por los recursos involucrados y reglas más claras. Entonces, el Fondo de Fondos es una solución para emprendimientos de 2, 3 o 4 millones de dólares en sus rondas de inversión, algo que aún no existe en Chile.

¿Cuándo se concretaría?

-Estamos trabajando arduamente y podríamos tener noticias a finales de este año. Pero todo esto tiene que estar aprobado por la CMF y la Contraloría, entre otras etapas.

¿Qué proyección tienen con respecto a los resultados de Chile Venture Capital?

-En los fondos actuales, Corfo ha invertido desde el lado público como US$ 1 millón aparte de lo que ha invertido conjuntamente el sector privado. Tenemos casi 450 empresas que han sido apoyadas con financiamiento puro. Queremos multiplicar eso por cinco en los próximos cinco años. Y en número de empresas, aumentar por lo menos el triple.

José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo.

Zanahoria y garrote

¿Cuál es la importancia de que Chile presida la Red Latinoamericana de Innovación (Relai)?

-Chile, y la Corfo en particular, ha tomado una relevancia muy fuerte en estos temas, porque si bien ha empujado tradicionalmente la innovación, el emprendimiento y el desarrollo productivo, sobre todo en las tres últimas administraciones, hoy estamos tratando de darle un plus al respecto, como por ejemplo, con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde o la Estrategia Nacional del Litio (ver recuadro), cuyos diseños salen de acá. Muchos países quieren aprender un poco de lo que hacemos acá, los que nos posiciona muy bien en el concierto regional. Pero también estamos aprendiendo de otros, como Brasil, que ya tiene una banca de desarrollo. Hacemos bien las cosas, pero aún nos falta.

¿Por ejemplo?

-Hace una década, Chile gastaba cerca del 0,76% del PIB en Investigación y Desarrollo (I+D). Hoy es cerca del 0,34% cifra que se ha mantenido más o menos igual en los últimos cinco años. Este gobierno tiene el compromiso de duplicar ese gasto, que aumente unos US$900 millones. En esa línea están los llamados a licitación para centros de investigación, como por ejemplo, para el desarrollo del litio. Para cerrar las brechas en I+D que tenemos con otros países latinoamericanos como Brasil y Argentina nos estamos focalizando en ciertos temas que como Estado estamos obligados.

¿Cómo cuáles?

-Como con la descarbonización al 2050, a la cual nos comprometimos como país. Y el hidrógeno verde es funcional a eso y para lograrlo, necesitamos desarrollo de conocimiento, así como la atracción de inversión extranjera. Con el litio pasa lo mismo, por eso tenemos contratos y licitaciones especiales en esa línea.

¿Cómo lograr atraer la inversión de privados en esas áreas que el país se está focalizando?

-Hay varias formas dentro de la lógica de la zanahoria y el garrote.

Partamos por los garrotes...

-Cuando uno mira la experiencia de otros países, el garrote más fuerte para que el sector privado incorpore innovación en forma rutinaria es -literalmente- sus pérdidas de competitividad. Cuando hay falta de competencia o de pares que te estén desafiando, no inviertes en innovación. Y el diagnóstico que tenemos es que en nuestros países la competencia no es muy fuerte, sobre todo en mercados domésticos y en algunos servicios. Necesitamos meterle más competencia.

El segundo elemento vía garrote son las normas y estándares. El principal motivo porque en Chile las empresas innovan es porque tienen que cumplirlos, más que por ganar más dinero o acaparar más espacio en el mercado. Entonces, como autoridad pública hay que desarrollar normas y estándares -como por ejemplo con el tema del cambio climático-, y las empresas van a tener que innovar para cumplirlas o sino quedarán fuera. Para estos dos mecanismos tienes que tener un apoyo y ahí entra el Estado con una buena justificación.

¿Y las zanahorias?

-Tenemos un montón de programas y recursos para que las empresas que quieran generar innovación lo puedan hacer, pero que no sustituya el esfuerzo privado. O sea, si una empresa está dispuesta a poner un peso en innovación, el Estado te pone otro. Si la empresa está dispuesta a financiar una startup como administradora de fondos, yo también pongo una parte. Esos son elementos que generan el ecosistema. Pero efectivamente necesitamos que el sector privado participe más activamente en estas cosas, o si no, estamos perdiendo terreno.

¿Y el tema tributario? ¿No es un incentivo?

-La evidencia es mixta. Los instrumentos, exenciones o créditos tributarios son aquellos que mejor impulsan a las empresas a hacer investigación y desarrollo. Pero durante mucho tiempo se decía que no eran buenos instrumentos costo-eficiente. Ahora hay una discusión que en algunos casos funcionan bien y en otros casos, es mejor otro tipo de instrumentos. Personalmente, creo en los instrumentos de crédito tributario, más que por un tema de eficiencia, como una señal desde el Estado, que dice qué es lo que le interesa. Es como un empujoncito para aquellas empresas que no están aún muy convencidas y que no visualizan lo importante que es invertir en I+D.

Litio: “Nuestra idea es que antes de fin de año hagamos la apertura de la cuota de Albemarle”

Hay una sensación de varios sectores que no hemos avanzado muy fuerte en la estrategia del litio y del hidrógeno verde, mientras otros países van más rápido.

En el caso del litio es algo técnico. Estamos preocupados de explotar en buena forma, con respeto al medioambiente y las comunidades, pero también de manera eficiente. Ese aprendizaje lo haces participando en la producción y esa es la invitación a que Codelco junto con SQM llegaran a un acuerdo para aumentar la producción de litio. También tenemos el mecanismo de las licitaciones que estamos haciendo (por el 25% de la producción, donde la empresa china BYD ya se adjudicó la mitad, un 12,5%, de la cuota de SQM), donde exigimos que los trabajadores sean chilenos, para que quienes se capaciten en el extranjero, dejen su conocimiento en Chile.

¿Cuándo se adjudicará la otra mitad del 25% que corresponde a SQM?

-Ahora, en unos dos meses más se cierra la segunda parte. Lo estamos evaluando, ya tenemos muchos postulantes y pronto tendremos noticias.

¿Cuándo se abrirá el concurso de la cuota de Albemarle?

-Teníamos una pequeña diferencia contractual con ellos, que la estamos solucionando por avenimiento. Nuestra idea es que antes de fin de año hagamos la apertura de la cuota de Albemarle.

¿Y en qué van las negociaciones con Codelco y SQM?

-Hay que preguntarles a ellos. Yo creo que van bien. Estamos confiados en que se va a lograr. Lo que diseñamos está pensado para que para ambas partes sea conveniente.