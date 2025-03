José Ramón Valente: “No hay indicio de que el crecimiento potencial haya tenido algún cambio durante la administración del Presidente Boric”

Un crecimiento mayor al esperado para 2024 reveló este martes el Banco Central, la cual finalmente fue de 2,6%, por sobre el 2,5% estimado. Junto con ello, corrigió al alza la expansión del PIB de 2023 y 2022, aunque confirmó una caída en la formación bruta de capital fijo por segundo año consecutivo. Las cifras de crecimiento, si bien son positivas, no son suficientes para estimar un avance del producto más allá del 2% en el mediano plazo, señala el economista José Ramón Valente.

Las cuentas nacionales arrojaron un crecimiento mayor al esperado para 2024. ¿En qué pie queda la economía para crecer este año y cuál es su proyección?

El mayor crecimiento del 2024 se explica por factores bastante específicos, como por ejemplo la mayor producción de cerezas. Hay un repunte importante en el último trimestre del sector minería, que es relevante para la economía y es un punto más de tendencia, pero en general, lo observado en el cuarto trimestre no es suficiente como para determinar una tendencia de un mayor tasa de crecimiento de la economía chilena a mediano plazo. Nuestra proyección de crecimiento para este año está entre 2% y 2,5%, fluctuará en ese rango dependiendo de qué factores específicos se producen, ya que , por ejemplo, hay un factor puntual positivo en el consumo en enero y febrero que tiene que ver con la llegada de nuestros vecinos argentinos. Pero no podemos proyectar eso como algo que se va a repetir en el tiempo.

¿Entonces ningún fundamento ha cambiado?

No creo que haya ningún cambio fundamental. Probablemente, donde uno puede ver mejor eso, es en inversión; entre los años 90 y el 2013, la inversión crecía al 8% promedio anual. Desde el 2014 hasta el 2024 la inversión crece cerca del 1%. En 2023 y 2024 la formación bruta de capital fijo cayó, por lo tanto, mientras no seamos capaces de retomar un crecimiento de la inversión y de la productividad, es muy difícil que Chile retome tasas de crecimiento por sobre el 2%.

¿Cómo evalúa el desempeño de Mario Marcel?

Mario Marcel ha dicho que no lo juzguemos por el Imacec de febrero. Tiene toda la razón, pero lo podemos juzgar respecto de si fue capaz de imponer en su gestión, y en la del Presidente Boric, una tasa de crecimiento más acelerada para Chile: y eso no es así. El Banco Central considera que la tasa de tendencia del crecimiento en Chile es cerca de 2% para los próximos 5 años. El FMI no ha cambiado su tasa de crecimiento de largo plazo de la economía, y no hay ningún indicio de que la tasa de crecimiento potencial haya tenido algún cambio durante la administración del Presidente Boric y del ministro Marcel.

¿Cuál es su perspectiva para la inversión este 2025?

Este año se espera un alza producto principalmente del sector minero, algo ya se notó en el cuarto trimestre y esperamos que se concrete. También hemos visto cómo maquinaria y equipo ha crecido como componente de la inversión, y eso probablemente es porque las mineras quieren tratar de extraer la mayor cantidad de cobre, dado los buenos precios que estamos observando. Eso nos da una perspectiva que probablemente para el 2025 tengamos una mejor lectura de la inversión que en los últimos tres años, lo que nos lleva a proyectar que, eventualmente, este año el PIB sea un poco superior al 2%, aun cuando nuestra predicción en el mediano y largo plazo no ha cambiado.

Justamente a propósito del crecimiento de mediano y largo plazo, hay dos proyectos clave que son permisología y permisos medioambientales, que hoy están entrampados en el debate. ¿Crees que falta voluntad política para avanzar?

No existe ninguna convicción política, en la coalición de gobierno de que estos temas sean relevantes para Chile. Eso deja al ministro Grau con una tarea muy difícil, porque no tiene apoyo de su coalición. Cuando el Presidente Boric culpa de la poca inversión a la ideología de los empresarios, es porque no se ha convencido de que en realidad los agentes económicos se mueve por incentivos.

La candidata presencial de Chile Vamos propone bajar el impuesto a las empresas a 18% en 10 años. ¿Es factible?

Es supernecesario hacerlo, porque Chile tiene impuestos por sobre el promedio de la Ocde. En EE.UU. el impuesto a las empresas es de 21%. Los países desarrollados crecen a tasas del orden del 2%, y dado que a Chile le queda mucho por crecer, es necesario hacer que las empresas sean lo más competitivas posible, y es muy difícil hacerlo con tasas de impuestos corporativos del 27%.

Dada la situación fiscal, ¿cómo compensamos menores ingresos? ¿Solo con crecimiento?

Si estuviésemos creciendo al 4% y no al 2%, esa probablemente sería la reforma tributaria más exitosa que cualquier gobierno pudiera hacer. La cantidad de recursos que llega creciendo al 4% equivale a varias reformas tributarias.

¿Es posible un ajuste fiscal de US$1.500 millones?

Eso es totalmente factible en la medida que haya los apoyos políticos. No significa que no vaya a tener consecuencias, pero cuando se observa que sobre el 60% de los programas que evalúa la Dirección de Presupuestos están mal evaluados, hay que sentarse y reformularlos, lo que no necesariamente significa cortar los recursos, pero sí gastarlos bien.

¿Por cuál candidatura se inclina más, Evelyn Matthei, José Antonio Kast o Johannes Káiser?

No estoy trabajando con ninguno, pero es superimportante la unidad de la derecha. El candidato mejor posicionado es Matthei, y ella tiene todos los pergaminos para ser una muy buena presidenta dada su experiencia. En ese sentido, le haría muy bien a Chile que se alinearan las fuerzas que están de acuerdo con una economía competitiva, con libertad, y salir detrás del candidato que tenga las mejores posibilidades que eso ocurra