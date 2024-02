JP Morgan alcanza participación relevante en Azure Minerals y enciende alertas para SQM

La diversificación de SQM más allá de las fronteras chilenas sumó un nuevo episodio, en una trama que se ha extendido ya por más de seis meses. En medio del proceso que la minera privada chilena lleva adelante junto a la australiana Hancock Propsecting, para quedarse con el 100% de la firma oceánica Azure Minerals, este lunes se concretaron movimientos accionarios en una operación que tuvo como protagonista a uno de los mayores bancos de inversión norteamericanos: JP Morgan.

Según comunicó Azure a la Bolsa de Valores de Australia (ASX, por sus siglas en inglés), el banco de EE.UU. alcanzó un 15,01% de participación en la firma que desarrolla el megaproyecto de litio Andover, ubicado en Australia Occidental, y donde cuenta con el 60% de la propiedad. Esto, luego de adquirir en una operación off market un total de 66.580.974 de acciones de Azure, de parte de tres vendedores: Lithium Resources Operations Pty Ltd, Wodgina Lithium Pyt Ltd, y Minerals Resources Limited. El paquete representa en total el 14,5% de la propiedad de Azure.

De acuerdo al documento enviado a la plaza oceánica, fue Chris Ellison, director ejecutivo de Minerals Resources, quien aprobó en nombre de las tres sociedades la operación, el miércoles pasado.

La operación tuvo como fecha de negociación el jueves último, y este lunes estaba contemplado el pago del monto acordado. Si bien no fue público, el pago habría alcanzado un monto de 3,42 dólares australianos por cada papel, lo que representa un descuento de 7,6% respecto de la oferta de adquisición presentada por SQM y Hancock, que asciende a los 3,7 dólares australianos.

Sin embargo, JP Morgan ya contaba con una pequeña participación previa, a través de tres subsidiaras: JP Morgan Securities Austrailia Limited, JP Morgan Securities Plc, y JP Morgan Chase Bank. De hecho, un balance realizado para el período relevante de la operación da cuenta que, a finales de octubre de 2023, el banco de inversión mantenía en su poder 1.567.915 acciones de Azure, monto que fue variando en una serie de operaciones de compraventa que realizó hasta el pasado 21 de febrero, tras el acuerdo alcanzado con las tres sociedades que vendieron su participación en la minera australiana.

Así, Azure reportó que la participación de JP Morgan lo convierte en un accionista relevante de la minera donde SQM tiene el 19,4% desde enero de 2023, pero que busca controlar desde julio del año pasado. En ese entonces, la chilena sostuvo negociaciones confidenciales y presentó un precio de oferta de 2,31 dólares australianos por acción, lo que valorizaba a Azure en US$584 millones. Pero dicha oferta fue rechazada.

Luego, en octubre ofertó 3,52 de la divisa oceánica por acción para quedarse con el 80%, valorizándola en cerca de US$900 millones. Sin embargo, la multimillonaria australiana Gina Rinehart, la mayor fortuna individual en dicho país y controladora de Hancock Prospecting, ya tenía el 10% de la firma, e inició una frenética disputa accionaria que la llevó a aumentar su participación hasta el 18,3%, lo que la acercaba a posiciones capaces de bloquear el acuerdo.

Pero finalmente, el 18 de diciembre del año pasado ambas partes unieron fuerzas y por medio de un JBA (joint bidding agreement) crearon la sociedad SH Mining Pty Limited. A través de ella presentaron una oferta conjunta por el 100% de Azure, la que avanza de acuerdo al calendario indicativo inicialmente presentado. De hecho, a mediados de marzo se espera que los accionistas de Azure sometan a votación los acuerdos de la oferta conjunta, la que, de ser aprobada, se implementaría pocos días después.