Juan Guillermo Agüero, CEO de BTG Pactual: “Como sector privado y empresarial tenemos que apoyar y ojala que al gobierno próximo le vaya muy bien”

hace 20 minutos Tiempo de lectura: 3 minutos

El ejecutivo, eso si, apuntó que “las reformas que ya se han anunciado, como por ejemplo la tributaria, ojalá sea una reforma que no afecte mayormente a la inversión, que no desincentive el trabajo, que no promueva la fuga de capitales, en lo personal pienso que el 5% del PIB que se espera recaudar es un exceso y probablemente habrá que ir en forma gradual”.