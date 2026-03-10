Kevin Cowan (BC) destaca el estado de la economía local para enfrentar los efectos del conflicto en Medio Oriente

El próximo 24 de marzo el Banco Central tiene su reunión de Política Monetaria, donde en febrero el consenso del mercado era una baja de la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 4,50% a 4,25%, pero ahora la expectativa cambió y se aplazó, según la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE). Esto en medio del reciente conflicto en Medio Oriente, un contexto que el ente emisor no pasa por alto.

“Lo que estamos haciendo ahora es analizar con mucha atención cuáles son las consecuencias de esto (el conflicto en Medio Oriente) para la economía chilena e incorporando esto en las decisiones y discusiones de la próxima (reunión de) política monetaria”, dijo el consejero del Banco Central, Kevin Cowan, en entrevista con Radio Duna.

El economista recién sumado al consejo del ente emisor calificó el episodio como algo que podría ocurrir, según las proyecciones del Banco Central del pasado. “Lo que ocurre en la última semana, en cierta medida, es una materialización de unos de esos riesgos”, comentó.

“El 2025 ya había sido un año donde el Banco Central venía, en sus distintos reportes, comentando o alertando que el escenario global era más incierto y más volátil de lo que estábamos acostumbrados”, agregó el consejero nominado, en su momento, por el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric y ratificado por el Congreso.

Así, el consejero del Banco Central relató el alza y baja de los mercados tras el inicio y desarrollo del conflicto, esta última corrección por la proyección de un fin del conflicto en el corto plazo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un fin que llegaría con la caída de Irán, según el mandatario.

El economista descartó adelantar un análisis sobre los efectos a la fecha y planteó que se darán a conocer, por parte del Banco Central, en la próxima Reunión de Política Monetaria y el Informe de Política Monetaria del 25 de marzo. Un trabajo que comenzó esta semana, según explicó.

Sin embargo, el consejero del Banco Central destacó el escenario con que la economía chilena recibe este conflicto en Medio Oriente. Un ajuste de la economía luego de los desequilibrios por motivo de la pandemia, los retiros de dinero desde los fondos de pensiones y las ayudas masivas por el contexto de la crisis sanitaria.

“Si bien el ambiente global es desafiante, pilla la economía chilena con el trabajo hecho en términos de estos desequilibrios de demanda, oferta y evolución de precios”, comentó Cowan.

De esta forma, el consejero del Banco Central destacó que “lo que nosotros vemos es una economía que venía creciendo cercano a su PIB potencial, con una inflación que ha venido progresivamente a la baja y, de hecho, en los dos últimos meses también con una baja incluso algo mayor que lo que esperaba el mercado”.