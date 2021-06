La apuesta eléctrica de Fernando del Sol que utiliza aire líquido

El empresario y presidente de Enlasa, Fernando del Sol, está en tierra derecha para comenzar a utilizar el aire líquido para generar electricidad en nuestro país. Una novedosa tecnología que permitirá contribuir con energía 100% renovable en las horas de la noche. Un proyecto chileno-británico que espera esté operativo a comienzos de 2024 en Diego de Almagro en la Región de Atacama, y que además considera una inversión en torno a los US$150 millones.

En conversaciones con Pulso TV dijo que es el momento idóneo para invertir en estas tecnologías, por el cambio climático y también por la descarbonización de la matriz energética.

“A medida que va saliendo el carbón más energía vas a necesitar en la hora que no está el sol ni el viento, entonces este almacenamiento es clave para tener nuestra matriz limpia. Y es idóneo porque hay que hacerlo ya (...) con el aumento de la energía solar y eólica en nuestra red y por las ganas que tiene el Congreso y el gobierno de descarbonizar la red eléctrica cada uno con sus fechas especiales, esta era una solución que obviamente vimos que se iba a necesitar si o si, porque a las 7 de la tarde muchas centrales solares se apagan porque no hay sol”, sostuvo el empresari.

El proyecto que lleva adelante Highview Enlasa está en fase de desarrollo de la ingeniería de prefactibilidad y tiene previsto ingresar a trámite ambiental en agosto de este año

“Todos sabemos que en el desierto tenemos la mejor radiación solar del mundo, porque es seco, y cuando es seco la energía que hay disponible con paneles solares es muy grande. Toda la tecnología de energía solar ha ido bajando de costo a unos niveles muy competitivos, tanto la solar como la eólica, pero sobre todo la solar. Con esa capacidad solar que tenemos, siendo que no tenemos en Chile ni gas ni petróleo o muy poco, de tal forma que la solar es nuestra energía predilecta, y tenemos todo el desierto para tener muchas hectáreas de energía solar, por lo tanto el almacenamiento es el complemento adecuado”, indicó del Sol.

La apuesta de Highview Enlasa es que esta tecnología pueda ser utilizada por las empresas que quieren ser 100% renovables, y que es una oportunidad a medida que se van cerrando las carboníferas.

“Lo más importante hoy día es que vamos a construir la primera planta, pero también estamos interesados de comunicar esta tecnología para que todos los generadores que están sacando carbón puedan usar esta tecnología. Esta tecnología está disponible para todos los generadores o mineros, que quieren ser 100% renovables que es lo que el mundo exige (...) Hemos estado trabajando para darnos a conocer, por lo tanto explícitamente no hemos hablado con ninguna empresa, pero tenemos interés de hablarlo porque esto es una oportunidad”, recalcó el empresario.

El proyecto que no tiene ningún costo medioambiental es además una fuente de empleo en esta comuna del norte del país.

“Estas plantas tienen varias fases de empleo, una es la construcción que genera mucho empleo en la región y en el manejo de las plantas también se va a necesitar mucha gente, no son intensos empleos como el retail pero ocupa bastante gente (...) de las carboneras que va a ir saliendo esto es perfecto para la gente que trabajó ahí”.

Invertir en el país

En su último IPoM el Banco Central hizo hincapié en la incertidumbre política que hay en el país y dejó entrever que golpea la inversión futura. A pesar de este panorama, Fernando del Sol, dice que en el caso de esta tecnología para almacenar energía limpia es una necesidad.

“Esto no es una necesidad para los próximos años es una necesidad ahora. Claro que hay incertidumbre, hacer un edificio de lujo para vender departamentos es muy distinto a hacer un almacenamiento que ya están requiriendo las inversiones que se están haciendo en energía solar”, puntualizó el empresario.

Y agregó que “esto se necesita ahora. Imagínate que el congreso aprueba sacar el carbón en 2025, si no estamos nosotros esto no funciona (...) La energía solar ya está y hay que almacenarla, porque si no vamos a tener apagones, independiente del presidente, La Moneda no se puede quedar apagada. Esto no es de derecha ni de izquierda, esto es del ser humano, así lo veo yo”.

Un debate que a juicio del empresario y ejecutivo de Enlasa, va más allá incluso de la nueva Carta Magna y sostuvo que “obviamente si la Constitución se hace mejor, mejor vamos a estar los chilenos, pero eso no cambia que uno tenga que hacer algo que sea una necesidad. Creo que es una necesidad que si no la tienes te vas a quedar con la luz apagada o vas a tener que pagar un precio altísimo por la electricidad”.