La baja del litio también afecta al Fisco: Pago de SQM a Corfo es el menor en cuatro años

La compañía reportó en el segundo trimestre el menor precio de venta desde 2021: US$ 8,3 por kilogramo de litio. Entre enero y junio, consignó pagos a Corfo por US$ 151 millones, menos que los US$ 260 de 2024 y casi una décima parte de lo reportado en el histórico 2022.

Matías Vera
La baja en el precio del litio en 2025 no solo impactó en los resultados de SQM. También lo hará en las finanzas del Fisco, que arrienda a la empresa pertenencias mineras en el Salar de Atacama para la explotación de ese mineral.

Así lo reflejan los resultados financieros a junio de SQM, divulgados esta madrugada. Los ingresos por litio y derivados de SQM ascendieron a US$ 948 millones, lo que significó una disminución de 21,8% versus los US$ 1.212 millones del mismo periodo de 2024.

En el descenso influyó sobre todo la baja del precio del litio. SQM registró en este trimestre el precio promedio más bajo desde 2021 del mismo periodo. Entre abril y junio, SQM reportó un precio promedio de US$ 8,4 por kilogramo. En igual período del año pasado promedió US$ 12,7 por kilo.

Y eso que la compañía aumentó su volumen de producción: en el segundo trimestre reportó ventas por 53 mil toneladas métricas, más que las 52.300 del mismo cuarto de 2024.

La compañía vinculada a Julio Ponce Lerou y la china Tianqi, registró en sus estados financieros pagos por derechos a Corfo por US$151 millones el primer semestre de este año, lo que significó un 42% menos que el mismo periodo del año anterior, cuando ese monto fue de US$260 millones. El descenso representó US$109 millones a la baja entre los semestres comparados.

Los pagos de SQM a Corfo, considerado entre enero y junio, fueron así los menores desde 2021, cuando entregó US$40 millones. Y aún están muy lejos de los US$ 1.529 millones que SQM pagó a Corfo en el primer semestre de 2022, cuando los precios se dispararon en el mundo.

En el segundo trimestre, SQM contabilizó derechos a Corfo por US$71 millones, un 46% menos que los US$133 millones de abril-junio de 2024.

La firma ya había anticipado durante el segundo trimestre precios del litio más bajos que los observados en cuartos anteriores. “Algunos de los contratos vigentes alcanzaron los límites inferiores establecidos en estos, lo que afectó los volúmenes acordados. Como resultado, los volúmenes totales vendidos durante el segundo trimestre de este año fueron inferiores a los reportados en el primer trimestre, a pesar del crecimiento observado en el mercado”, declaró el gerente general de SQM, Ricardo Ramos. En el primer trimestre fueron 55 mil toneladas métricas.

“Ahora esperamos que los volúmenes de ventas de nuestras operaciones en el Salar de Atacama crezcan aproximadamente un 10% en comparación con el año pasado, a la vez que aumentamos nuestra proyección de ventas para nuestras operaciones en Australia”, cerró Ricardo Ramos.

Más sobre:SQMCorfoLitio

