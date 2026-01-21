SUSCRÍBETE POR $1100
    La coordinación de las clínicas con el Estado para enfrentar emergencias por incendios en el sur

    Instituciones como Clínica Indisa, UC Christus, ACHS y Andes Salud activaron planes de contingencia para enfrentar la emergencia por incendios forestales. Las iniciativas incluyen el despliegue de equipos técnicos, envío de insumos y traslado de pacientes graves a centros especializados.

    Por 
    Andrés Parra
    Instituciones de salud se coordinan para atender damnificados. Foto: Aton Chile.

    Las principales instituciones de salud privada y los organismos del Estado están coordinados para enfrentar la emergencia derivada de los incendios que afectan las zonas centro y sur del país. La articulación público-privada se ha materializado mediante la activación de convenios y la puesta a disposición de infraestructura especializada para enfrentar la contingencia de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

    Desde la autoridad sanitaria indicaron que la estrategia de integración se canalizó a través de la División de Emergencias Sanitarias, que centraliza los ofrecimientos. Respecto a esta gestión, desde el Ministerio de Salud señalaron que “hemos recibido ofrecimientos de diversas instituciones —Asociación Chilena de Seguridad, Pontifica Universidad Católica, Cruz Roja Chile, Organización Panamericana de la Salud, Desafío Levantemos Chile, Colegio Médico de Chile, entre otros— y hemos comenzado el despliegue de estos apoyos de manera ordenada conforme a los procedimientos establecidos”.

    Instituciones privadas se coordinan para atender damnificados. Foto: ATON.

    En el ámbito institucional, diversos prestadores han participado del despliegue de equipos técnicos. Clínica Indisa ha enfocado su colaboración inicial en el suministro de recursos críticos para centros de salud municipales en comunas como Penco y Concepción, mediante el envío de insumos médicos y fármacos. La entidad también ha puesto a disposición su capacidad instalada para casos de alta complejidad que requieran cuidados especializados en quemaduras. Sobre este punto, la institución destacó que “posteriormente, se evaluará junto a las autoridades el eventual traslado de pacientes a nuestra Unidad de Paciente Gran Quemado, referente nacional en esta especialidad”.

    Por otra parte, UC Christus, en alianza con la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, se encuentra evaluando la situación para determinar qué especialistas enviar. Desde la entidad informaron que “están trabajando en la evaluación y levantamiento de las necesidades locales en las zonas afectadas por los incendios en conjunto con los directivos de la Senapred, con el objetivo de detectar las especialidades que más se requieren y así poder enviar prontamente a los equipos de clínicos necesarios”.

    En paralelo, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) extendió los horarios de sus centros en ciudades clave como Temuco, Los Ángeles y Concepción, además de habilitar unidades de intervención en crisis para apoyo psicológico.

    Incendios forestales. Foto: Aton Chile.

    En ese sentido, explicaron que “el Safed ya fue implementado exitosamente tras los incendios de Valparaíso, donde se otorgaron más de 50 mil prestaciones de salud”.

    Asimismo, Andes Salud ha mantenido operativos médicos diarios en sectores como Lirquén y Punta de Parra, brindando atenciones generales y limpiezas oculares. Como parte de la integración con el sistema público, desde Andes Salud confirmaron que “se espera la firma de un convenio con Fonasa, que permitirá a pacientes del sistema público acceder a atención en clínicas y centros médicos Andes Salud”.

    Hasta el momento, el reporte oficial del Minsal indica un total de 270 atenciones de urgencia vinculadas a la catástrofe, con 5 casos de quemaduras grave bajo hospitalización.

