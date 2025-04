La mirada de Prochile sobre India y las oportunidades para las exportaciones chilenas

En momentos en que el comercio internacional atraviesa momentos convulsionados, Chile iniciará una intensa agenda para ampliar los destinos de exportaciones. Uno de ellos es India, lugar que el Presidente Gabriel Boric visitó durante una semana. El balance que hicieron las autoridades fue positivo y, por lo mismo, ya se anticipa una agenda de trabajo.

“Los resultados de esta visita de Estado son concretos: en lo comercial, lo principal son las negociaciones de Subrei para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA). Además, se firmaron convenios entre organismos públicos y privados de ambos países”, afirma el director de Prochile, Ignacio Fernández.

En ese sentido, detalló la agenda de trabajo a seguir este año. Lo primero que dijo es que, con el sector agroalimentario, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre ProChile y el Foro de Importadores de Alimentos de India (FIFI) el que permitirá traer a algunas de sus 5.500 empresas a al país. “En concreto, estamos preparando un Encuentro Exportador de Alimentos (Enexpro) para el segundo semestre, donde vendrán 26 importadores de 13 mercados”.

También se firmó en Bangalore un acuerdo con India SME Forum, que reúne a miles de Pymes de ese país. Sumado al convenio entre Corfo y la Global Innovation Alliance, esto nos acerca al ecosistema de innovación indio, el tercero más dinámico del mundo. “Estamos trabajando para traer empresas, aceleradoras, incubadoras y autoridades indias a Chile este año, en el marco de eventos como Emprende tu Mente, en que colabora ProChile”, agregó Fernández.

También mencionó que esta gira les permitió continuar acercándose a la industria fílmica de Bollywood. “Este segundo Shoot in Chile dio el pie para que el Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio y ProChile oficializaran la reactivación de la Film Commission Chile; estamos trabajando para que este año vengan nuevas misiones de Bollywood, como logramos en marzo”.

30/10/2024 IGNACIO FERNANDEZ, GERENTE DE PROCHILE MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Fernández apuntó que “con estas acciones concretas, queremos aprovechar el impulso de la gira presidencial y las oportunidades que nos da India para diversificar nuestros mercados de destino: el año pasado, este país recibió un récord de US$ 779 millones en exportaciones no cobre no litio desde Chile que, sin embargo, son menos del 2% de nuestros envíos. Estoy seguro de que la colaboración público-privada, que fue el sello de esta visita de Estado, es el camino correcto para seguir creciendo”.

Fernández añadió que “fuera de las exportaciones mineras y forestales, hoy los productos agroalimentarios están en una posición muy favorable para aprovechar en el futuro un mayor acceso al mercado indio. Es notable que estemos exportando unos US$ 100 millones de nueces al año cuando actualmente este producto tiene aranceles; o las manzanas, que el año pasado crecieron en valor exportado a India en más de 67%, o las peras, que subieron casi 112%”.

Aseveró que “vemos oportunidades de colaboración en sectores de tecnología e innovación: India tiene el tercer ecosistema de start-ups más dinámico del mundo y hay empresas chilenas que tienen potencial para exportar sus soluciones a este país, como climatech, healthtech, fintech y otras. Y, por supuesto, es muy relevante para nuestra industria audiovisual acercarse al gigante que es Bollywood, que estrena más de 1.500 películas al año, tanto para promover las filmaciones en nuestro país como para exportar los servicios audiovisuales que Chile ha desarrollado”.