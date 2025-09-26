SUSCRÍBETE
La Tercera
Contratos, subsidios, Vivienda y CFA: la respuesta de Hacienda a advertencia de Matthei sobre condicionar tramitación del Presupuesto

Teatinos 120 explicó una a una las observaciones de la exalcaldesa, varios de los cuales tienen relación con el Ministerio de Vivienda.

David Nogales 
David Nogales
Nicolas Grau, ministro de Hacienda, y Evelyn Matthei, candidata presidencial

El Ministerio de Hacienda salió al paso de la advertencia de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, en torno a su sector va a condicionar la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026 en el Parlamento si no hay transparencia total sobre las finanzas públicas.

La candidata acusó cifras “fiscales mentirosas” y que habría contratos suscritos por ministerios como el de Vivienda y que “se están pateando para el próximo gobierno”.

“Quiero señalar muy claramente que no se va a tramitar ninguna ley de presupuesto este año si no se transparentan totalmente todo este tipo de situaciones”, fue la advertencia de la exalcaldesa.

En una declaración a los medios, Teatinos 120 explicó una a una las observaciones de la exalcaldesa, varios de los cuales tienen relación con el Ministerio de Vivienda.

La respuesta de Hacienda a Matthei por Presupuesto

La candidata planteó que habría deudas en sectores económicos como vivienda, salud y obras públicas, lo que pasaría a llevar la Ley de Presupuestos

La operación regular de los servicios públicos corresponden a facturas por pagar. Los procesos de autorización a pago de una factura son propios de cada institución. Hay pasos que cumplir desde que un proveedor emite una factura hasta que se concreta el pago. Dicho eso, los recursos para efectuar los pagos se van entregando a medida que se cumplen los procesos antes indicados y cuando los servicios las solicitan, lo que responde a la planificación de cada servicio de cómo va a ejecutar su presupuesto. De esta forma, toda factura emitida en el marco de la ley de presupuestos tiene recursos asegurados.

También se refirió a un eventual préstamo de Banco Estado al Ministerio de Vivienda

Banco Estado no ha realizado un préstamo al Ministerio de Vivienda, lo que la candidata describe en su alocución es una herramienta de Banco Estado llamada confirming, que le permite anticipar el cobro de facturas disponibilizadas por las empresas, y está en el marco de un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Banco Estado se utiliza al menos desde el año 2011. https://confirming.bancoestado.cl/

Además, afirmó que el CFA solicitó a Dipres información sobre cómo se financian los gastos de vivienda, lo que según ella el servicio de Hacienda no habría respondido

En enero de este año el CFA solicitó a la Dipres, por medio de un oficio y entre otros puntos, información sobre préstamos en vivienda e ingresos asociados a inversiones financieras. El 3 de marzo la Dipres respondió al CFA con información y además detalló que el tema sería abordado en un estudio sobre transacciones bajo la línea. Este estudio fue publicado en julio de este año. Además, desde marzo 2025 se publica mensualmente la ejecución de este componente.

Sobre compromiso de subsidios que exceden el programa de gobierno

Como siempre ha sucedido, los subsidios se entregan –y se siguen entregando- de acuerdo a los llamados que realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso va a dar inicio a un proceso de construcción de viviendas según los plazos regulares que tiene el ministerio para la ejecución de sus proyectos. Lo anterior, puede implicar que haya un porcentaje de viviendas que se inicien al año siguiente de la entrega de los subsidios, dependiendo del mes en que estos se entreguen.

