Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”

“Pienso que este año vamos a tener un segundo semestre extremadamente dinámico”, esa fue una de las frases que lanzó el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz en entrevista con El Mercurio. Sin embargo, no precisó a qué se refiere ni cuánto es el nivel de crecimiento que para él sería “extremadamente dinámico”.

Hoy las expectativas del mercado se ubican en 2,5%, mientras que el Banco Central tiene un rango entre 2% y 3%. Uno de los factores que los expertos coinciden en que ayudará a tener un mejor rendimiento económico es la inversión con crecimientos incluso sobre 5%.

En el Informe de Política Monetaria de diciembre, el Banco Central mencionó que “las perspectivas para la inversión vuelven a mejorar, impulsadas por una evolución más favorable de sus fundamentos. El precio promedio del cobre proyectado sube a US$4,7 en 2026, lo que determina el menor déficit de la cuenta corriente previsto para ese año”.

Asimismo, el ente rector planteó que “las condiciones financieras y las expectativas empresariales han mejorado en relación con años previos. Además, se espera que durante el horizonte de proyección el impulso de la inversión se vuelva más transversal entre sectores”.

Si bien los expertos ven que este año la economía irá de menos a más no ven espacio todavía para que produzca una expansión anual mayor al 3%. De hecho, la mayoría de los consultados espera que el Producto Interno Bruto (PIB) anual en torno a 2,5%, similar al de 2025 (que se espera entre 2,3% y 2,4%) por lo que el escenario que delineó Quiroz de “un segundo semestre extremadamente dinámico”, no es compartido por los analista del mercado.

Jorge Quiroz. Foto: Diego Martin de Aton Chile. Diego Martin

Las dudas del mercado

“Creo que puede estar siendo un tanto excesivamente optimista”, dice Alejandro Fernández, economista de Gemines. En su análisis acota que “no puede ignorarse el escenario externo que no es claro cómo va a evolucionar con tanto litigio geopolítico y, además, están las cosas se den internamente con la suficiente rapidez como para darle un impulso importante a la actividad en la segunda mitad del año”, afirma el economista de Gemines consultores, Alejandro Fernández.

El economista indica si bien favorecerá la base de comparación, puesto que el PIB del segundo semestre del 2025 la actividad estuvo en torno a 2%,en términos desestacionalizados “no parece probable una aceleración importante, por lo que esperamos un crecimiento relativamente plano durante el año”.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, afirma que para el 2026 su estimación es un alza del PIB de 2,5% respecto a 2025. En este escenario, prevé “un mayor impulso en la actividad durante el segundo semestre del año”, pero añade que “más que un punto de inflexión se esperaría una consolidación de un crecimiento más robusto de la economía en la segunda parte del año”.

El economista y exasesor del comando de la candidatura de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, puntualiza que “estadísticamente, la aceleración del crecimiento del PIB, probablemente se haga notar más durante el segundo semestre de este año porque el último semestre de 2025 debe haber sido relativamente bajo, por lo que el nivel de comparación es favorable. También hay un elemento práctico: materializar un proyecto de inversión toma tiempo”.

Escobar argumenta que un factor que permitirá el mayor crecimiento es el aumento del precio de cobre que se traducirá en una apreciación del peso. “La caída del tipo de cambio reduce el costo de la inversión, en su componente importado, y también reduce el costo de la canasta de consumo importada. Ambos elementos ayudarán a acelerar el crecimiento del PIB ya que no todo el aumento de la inversión y el consumo se filtra en importaciones, que se restan del crecimiento del PIB”.

Para ejemplificarlo mejor, Escobar apuntó a que “Quiroz agarró viento de cola. Estas condiciones estaban dadas independientemente de la candidatura que ganara las elecciones de diciembre pasado. Ojalá el gobierno entrante no se gaste la bonanza fiscal que viene en reducciones de impuestos a las grandes empresas y reducción del gasto social”. Así, en su escenario base espera un PIB entre 2,5% y 3%.

26/11/2025 - SEMINARIO LYD, RECUPERAR LA BRUJULA. EN LA FOTO, JORGE QUIROZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Rodrigo Cruz, economista de Banco Santander, subraya que “un crecimiento del PIB entre 2% y 2,5% este año, con una primera mitad relativamente más débil, donde influyen la menor producción minera y los efectos base del boom de cerezas y del turismo argentino”.

Ahora, bien, Cruz señala que “hacia el segundo semestre, en cambio, esperamos una dinámica más favorable, con una recuperación más fuerte de la inversión no minera. Bajo este escenario, el crecimiento debería ir acelerándose y alcanzar en torno a 3% en promedio durante 2027”.

Otra mirada entrega Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa quien menciona que “desde un punto de vista puramente estadístico, el segundo semestre debería ser bastante mejor que el primero. Lo relevante acá me parece que sería mirar los crecimientos desestacionalizados y, más que crecimientos interanuales, ver si la actividad se acelera”.