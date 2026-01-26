SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”

    Las expectativas de los economistas apuntan a un crecimiento más cerca de 2,5% y si bien comparten la visión de que la segunda parte del año será mejor que el primer semestre, no tienen el mismo optimismo que el futuro ministro de Hacienda.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Jorge Quiroz. Foto: Diego Martin de Aton Chile. Diego Martin

    “Pienso que este año vamos a tener un segundo semestre extremadamente dinámico”, esa fue una de las frases que lanzó el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz en entrevista con El Mercurio. Sin embargo, no precisó a qué se refiere ni cuánto es el nivel de crecimiento que para él sería “extremadamente dinámico”.

    Hoy las expectativas del mercado se ubican en 2,5%, mientras que el Banco Central tiene un rango entre 2% y 3%. Uno de los factores que los expertos coinciden en que ayudará a tener un mejor rendimiento económico es la inversión con crecimientos incluso sobre 5%.

    En el Informe de Política Monetaria de diciembre, el Banco Central mencionó que “las perspectivas para la inversión vuelven a mejorar, impulsadas por una evolución más favorable de sus fundamentos. El precio promedio del cobre proyectado sube a US$4,7 en 2026, lo que determina el menor déficit de la cuenta corriente previsto para ese año”.

    Asimismo, el ente rector planteó que “las condiciones financieras y las expectativas empresariales han mejorado en relación con años previos. Además, se espera que durante el horizonte de proyección el impulso de la inversión se vuelva más transversal entre sectores”.

    Si bien los expertos ven que este año la economía irá de menos a más no ven espacio todavía para que produzca una expansión anual mayor al 3%. De hecho, la mayoría de los consultados espera que el Producto Interno Bruto (PIB) anual en torno a 2,5%, similar al de 2025 (que se espera entre 2,3% y 2,4%) por lo que el escenario que delineó Quiroz de “un segundo semestre extremadamente dinámico”, no es compartido por los analista del mercado.

    Jorge Quiroz. Foto: Diego Martin de Aton Chile. Diego Martin

    Las dudas del mercado

    “Creo que puede estar siendo un tanto excesivamente optimista”, dice Alejandro Fernández, economista de Gemines. En su análisis acota que “no puede ignorarse el escenario externo que no es claro cómo va a evolucionar con tanto litigio geopolítico y, además, están las cosas se den internamente con la suficiente rapidez como para darle un impulso importante a la actividad en la segunda mitad del año”, afirma el economista de Gemines consultores, Alejandro Fernández.

    El economista indica si bien favorecerá la base de comparación, puesto que el PIB del segundo semestre del 2025 la actividad estuvo en torno a 2%,en términos desestacionalizados “no parece probable una aceleración importante, por lo que esperamos un crecimiento relativamente plano durante el año”.

    Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, afirma que para el 2026 su estimación es un alza del PIB de 2,5% respecto a 2025. En este escenario, prevé “un mayor impulso en la actividad durante el segundo semestre del año”, pero añade que “más que un punto de inflexión se esperaría una consolidación de un crecimiento más robusto de la economía en la segunda parte del año”.

    El economista y exasesor del comando de la candidatura de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, puntualiza que “estadísticamente, la aceleración del crecimiento del PIB, probablemente se haga notar más durante el segundo semestre de este año porque el último semestre de 2025 debe haber sido relativamente bajo, por lo que el nivel de comparación es favorable. También hay un elemento práctico: materializar un proyecto de inversión toma tiempo”.

    Escobar argumenta que un factor que permitirá el mayor crecimiento es el aumento del precio de cobre que se traducirá en una apreciación del peso. “La caída del tipo de cambio reduce el costo de la inversión, en su componente importado, y también reduce el costo de la canasta de consumo importada. Ambos elementos ayudarán a acelerar el crecimiento del PIB ya que no todo el aumento de la inversión y el consumo se filtra en importaciones, que se restan del crecimiento del PIB”.

    Para ejemplificarlo mejor, Escobar apuntó a que “Quiroz agarró viento de cola. Estas condiciones estaban dadas independientemente de la candidatura que ganara las elecciones de diciembre pasado. Ojalá el gobierno entrante no se gaste la bonanza fiscal que viene en reducciones de impuestos a las grandes empresas y reducción del gasto social”. Así, en su escenario base espera un PIB entre 2,5% y 3%.

    26/11/2025 - SEMINARIO LYD, RECUPERAR LA BRUJULA. EN LA FOTO, JORGE QUIROZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Rodrigo Cruz, economista de Banco Santander, subraya que “un crecimiento del PIB entre 2% y 2,5% este año, con una primera mitad relativamente más débil, donde influyen la menor producción minera y los efectos base del boom de cerezas y del turismo argentino”.

    Ahora, bien, Cruz señala que “hacia el segundo semestre, en cambio, esperamos una dinámica más favorable, con una recuperación más fuerte de la inversión no minera. Bajo este escenario, el crecimiento debería ir acelerándose y alcanzar en torno a 3% en promedio durante 2027”.

    Otra mirada entrega Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa quien menciona que “desde un punto de vista puramente estadístico, el segundo semestre debería ser bastante mejor que el primero. Lo relevante acá me parece que sería mirar los crecimientos desestacionalizados y, más que crecimientos interanuales, ver si la actividad se acelera”.

    Más sobre:PIBJorque QuirozMinistro de Hacienda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado aprueba última prórroga del gobierno de Boric del estado de emergencia en la Macrozona Sur

    Kast realiza ajuste en su itinerario en gira, agenda cita con Lula y posterga anuncio de subsecretarías

    Fiscalía pide prisión preventiva para Vivanco y Gendarmería habilita módulo VIP en cárcel de San Joaquín

    FA y PC piden al PS y PPD que se mantengan “unidos” ante posible exclusión en acuerdo administrativo de la Cámara

    La clase “magistral” que la contralora Pérez le hizo a los ministros de Kast

    Fauna silvestre golpeada por incendios: SAG registra la muerte de especies en peligro de extinción

    Lo más leído

    1.
    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    Las claves del próximo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para acelerar la inversión

    2.
    Fallece la presidenta del directorio de Casa de Moneda, Verónica Montellano, y asume el vicepresidente en su reemplazo

    Fallece la presidenta del directorio de Casa de Moneda, Verónica Montellano, y asume el vicepresidente en su reemplazo

    3.
    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    4.
    Reestructuración de las Cascadas de SQM: se disuelven dos sociedades pero acciones seguirán transando

    Reestructuración de las Cascadas de SQM: se disuelven dos sociedades pero acciones seguirán transando

    5.
    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso

    El cobre se acerca a US$6 y empuja al dólar a un nuevo descenso

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Senado aprueba última prórroga del gobierno de Boric del estado de emergencia en la Macrozona Sur
    Chile

    Senado aprueba última prórroga del gobierno de Boric del estado de emergencia en la Macrozona Sur

    Kast realiza ajuste en su itinerario en gira, agenda cita con Lula y posterga anuncio de subsecretarías

    Fiscalía pide prisión preventiva para Vivanco y Gendarmería habilita módulo VIP en cárcel de San Joaquín

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses
    Negocios

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses

    Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Universidad de Concepción se arma para su regreso a la Liga de Primera: Agustín Urzi es el nuevo refuerzo penquista
    El Deportivo

    Universidad de Concepción se arma para su regreso a la Liga de Primera: Agustín Urzi es el nuevo refuerzo penquista

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    El doble sueño de Franco Mastantuono en el Real Madrid y la selección argentina

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno
    Cultura y entretención

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China
    Mundo

    Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China

    Trump endurece su ofensiva comercial y anuncia alza de aranceles a Corea del Sur por incumplir acuerdo bilateral

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur