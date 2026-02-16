Las gestoras de fondos favoritas de las AFP en el inicio del 2026

Inversiones netas por US$947,5 millones recibieron algunos de los mayores gestores de fondos activos a nivel global por parte de las AFP.

Así lo detalla el último reporte mensual sobre las inversiones de las gestoras elaborado por HMC Capital.

Según el informe, en el primer mes de este 2026 la administradora Vontobel recibió flujos netos por US$495,8 millones , siendo la gestora que recibió la mayor cantidad de recursos en enero entre aquellos fondos dedicados a la inversión activa.

Detrás se ubicó Franklin Templeton con flujos netos por US$171 millones, Lazard con US$121 millones y LarrainVial con US$103 millones. A ellos les siguió Man Group (US$92,9 millones), Morgan Stanley (US$90,6 millones) y Pimco (US$75,9 millones).

Entre las gestoras pasivas, la mayor inversión neta en enero recayó en BlackRock con US$247 millones, seguida por la gestora SPDR con US$302,8 millones e Invesco, con US$106,5 millones.

Por el lado de las administradoras de fondos activos, Schroder es la que acumula las mayores inversiones de los fondos de pensiones chilenos, con un stock de US$7.695,6 millones, seguida por Pimco con US$6.549,9 millones y Man Group con US$4.716,3 millones.

Sin embargo, los mayores montos se encuentran en la gestión pasiva: BlackRock maneja un stock de US$18.030 millones y Vanguard unos US$13.463,3 millones. Tercera es SPDR con US$2.741,9 millones.

Nicolás Fonseca, head de distribución - líquidos de HMC Capital, señaló que el año comenzó “con la misma dinámica observada a finales de 2025: las AFP mantuvieron su preferencia por activos defensivos y generadores de carry, impulsando nuevamente a la renta fija como el principal receptor de capital dentro del sistema”.

Según el experto, en enero, la renta fija capturó US$ 2 mil millones en flujos netos, consolidando la tendencia observada durante el segundo semestre de 2025, donde el apetito por instrumentos de crédito global, multiestrategia de renta fija y deuda emergente ya se venía acelerando.

En el detalle, las categorías más beneficiadas fueron: convertibles (US$ 856 millones), deuda emergente (US$ 796 millones), multiestrategia (US$ 276 millones) y financials (US$ 105 millones).

“Este comportamiento refuerza la preferencia de las AFP por activos con ingresos estables y menor volatilidad relativa comparada con el entorno de los mercados accionarios”, indicó Fonseca.

Por otra parte, la renta variable registró su tercer mes consecutivo de salidas, esta vez por US$ 1 mil millones. Los mayores retiros se concentraron en Estados Unidos (US$ 920 millones) y Europa (US$ 420 millones).

El analista detalló que “esta tendencia responde a un conjunto de factores que han llevado a los inversionistas institucionales a moderar su exposición a los mercados accionarios: por un lado, los datos de actividad de inicios del año han mostrado moderación en consumo, inversión y manufactura”.

Además, sostiene que el escenario de “soft landing” se ha mantenido, pero con un ritmo de crecimiento más lento que el anticipado.

“Por otro, persiste incertidumbre en torno al ritmo y la magnitud de los recortes de tasas que se anticipan para 2026. A esto se suma que las valoraciones en Estados Unidos siguen siendo exigentes luego del buen desempeño de 2025, incentivando toma de utilidades en sectores que se habían apreciado significativamente”, añade Fonseca.