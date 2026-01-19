SUSCRÍBETE POR $1100
    Las razones que dio CLC para su nuevo aumento de capital: cerrar etapa de estabilización financiera y ejecutar el proyecto estratégico

    CLC detalló los fundamentos y materias a ser tratados en la junta extraordinaria de accionistas que se realizará a fin de mes, a la que convocaron para aumentar su capital en hasta $80 mil millones.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    CLC y razones de nuevo aumento de capital: cerrar etapa de estabilización financiera y ejecutar el proyecto estratégico

    Clínica Las Condes (CLC) informó hace un par de semanas mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que el directorio de la compañía acordó de manera unánime citar a una junta extraordinaria de accionistas para aumentar su capital en hasta $80 mil millones, “o por el monto que defina soberanamente la junta”.

    La junta extraordinaria se realizará el 30 de enero a las 10 horas en las dependencias de CLC, según informó la compañía en cuya propiedad participan Euroamérica y Clínica Indisa. El aumento de capital se hará “mediante la emisión de acciones de pago en un número, valor de colocación, plazo y demás condiciones a ser determinados” por la junta de accionistas.

    Este llamado ocurrió casi dos semanas después de que CLC reportó que encontró irregularidades y algunas inconsistencias contables que la obligarán a hacer ajustes en sus estados financieros de 2023 y 2024 por casi $73 mil millones en menor patrimonio. La compañía agregó que hará este ajuste contable en los estados financieros de 2025, con lo que esperan “cerrar el capítulo heredado de la administración anterior”, señaló CLC en su declaración hace un mes.

    Y este lunes CLC detalló los fundamentos y materias a ser tratados en la junta de accionistas que se realizará a fin de mes. Allí explicó que el propósito del aumento de capital tiene por objetivo dos cosas. Primero, “cerrar la etapa de estabilización financiera de Clínica Las Condes”.

    Y segundo, “habilitar la ejecución disciplinada del proyecto estratégico definido por la nueva administración, permitiendo avanzar desde una fase de recuperación hacia un ciclo de creación de valor sostenible, alineado a la capacidad instalada y al contexto actual del sistema de salud. En concreto, el aumento de capital habilita el cierre del proceso de estabilización y la ejecución del proyecto estratégico, incorporando capital de trabajo incremental y activando inversiones orientadas a productividad y evolución del modelo de negocio”.

    Con respecto al criterio de inversión, CLC señaló que la idea es “asignar capital con disciplina y foco en retorno, priorizando iniciativas que apalanquen la base instalada, mejoren productividad y eficiencia, y mantengan controlada la estructura de costos”.

    Por otra parte, sobre el uso de los fondos, en primer lugar mencionó que el objetivo es el “cierre de la etapa de estabilización financiera”. A su vez, puntualizó que lo anterior considera el “fortalecimiento de la base asistencial y continuidad clínica”, un “ordenamiento de compromisos financieros y operativos”, y también “capital de trabajo incremental (habilitador transitorio)”.

    En segundo lugar, el uso de los fondos apunta a la “activación del proyecto estratégico”, lo que “considera recuperar la posición competitiva de CLC y mejorar la captura de valor sobre la base instalada existente, sin incrementar de manera significativa la base de costos fijos”.

    Con este último objetivo se aplicará “eficiencia y productividad a través de gestión por datos y digitalización de procesos críticos”, también detallaron que apuntarán a “centros clínicos de diferenciación: cáncer y metabólico”, y también considera un “modelo de negocio ampliado: fortalecimiento del pilar académico e innovación aplicada”.

    El directorio de CLC actualmente es presidido por Carlos Kubick, e integrado también por Fernando Massú, Pedro Uribe, Jorge Selume, Carlos Schnapp, Sergio Yavar, Roberto Negrin, Fernando Escrich y Christian Traeger.

    Este llamado para hacer un nuevo aumento de capital ocurre a un mes desde que CLC reportó que encontró irregularidades y algunas inconsistencias contables que la obligarán a hacer ajustes en sus estados financieros de 2023 y 2024 por casi $73 mil millones en menor patrimonio.

    Las millonarias irregularidades que reportó CLC ocurrieron durante los años de gestión de Alejandro Gil, expresidente de la empresa entre noviembre de 2019 y enero de 2025, pareja de Cecilia Karlezi, la controladora de CLC durante cinco años. Eso, hasta que Clínica Indisa y Euroamerica compraron en partes iguales el 55,75% de CLC el 10 de enero: pagaron US$ 40 millones y ese mismo día nominaron un nuevo directorio.

    Entre otras cosas, CLC en su declaración reveló que detectaron “ajustes manuales irregulares” ocurridos en la administración anterior. Bajo este escenario, por lo que acordaron “ejercer las acciones judiciales y administrativas que correspondan contra los responsables de estos hechos”, comunicó la empresa hace dos semanas.

