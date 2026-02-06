SUSCRÍBETE POR $1100
    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    La reunión entre el actual biministro Álvaro García y su sucesora en Energía, Ximena Rincón, será la próxima semana. Los principales gremios eléctricos definen las urgencias del sector: reforzar la operatividad, solucionar retrasos tarifarios, y modernizar la regulación de la distribución.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, y sucesora de la cartera energética, Mónica Rincón.

    La reunión bilateral entre el actual biministro de Economía y Energía, Álvaro García, y la futura jefa de la cartera energética, Ximena Rincón, ya tiene fecha. Será el próximo martes 10 de febrero durante la mañana, según confirman a Pulso desde gobierno.

    El objetivo de la bilateral es similar a las demás reuniones que ya han sostenido otras autoridades durante la semana: informar los avances, desafíos, mejoras y hacer, básicamente, un traspaso ordenado.

    El sector energético experimentó al menos dos grandes problemas visibles y que afectaron directamente a la ciudadanía durante el gobierno de Gabriel Boric: cortes de luz, apagones y errores en las cuentas de la luz.

    Durante el invierno de 2024, se registraron cortes de luz en la Región Metropolitana que afectaron a cerca de 450 mil clientes, lo que derivó en procesos administrativos para quitarle la concesión a Enel y distintas multas. A su turno, el 25 de febrero del año pasado se reportó un apagón que se extendió por todo el país y que afectó al 98% de la población.

    Después llegaron los errores tarifarios de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de Transelec, que corrieron por carriles diferentes, pero que se dieron a conocer en un periodo similar, los que implicaron ciertas reducciones en el proceso de tarifas para este semestre.

    Las urgencias del sector eléctrico

    Los gremios que representan a los principales componentes del sistema eléctrico, generación, transmisión y distribución, dieron sus puntos de vista sobre los temas centrales que tiene actualmente la industria eléctrica, y que deberían ser de importancia para las nuevas autoridades.

    Los ejes centrales del sector para Generadoras de Chile, son asegurar la viabilidad técnica de los procesos reglamentarios hoy en curso. “La prioridad debiera estar puesta en reforzar la seguridad, resiliencia y eficiencia operativa del sistema, cerrando definiciones pendientes en servicios complementarios, reglas de operación y señales económicas, de modo que las nuevas tecnologías se integren de manera ordenada y segura”, apuntan desde el gremio.

    “Todo ello, considerando que la energía es una industria estratégica para el desarrollo de sectores clave como la minería, los data centers y la desalación”.

    Generadoras añadió que “en este proceso, la experiencia de la futura ministra será fundamental para conducir esta etapa, y desde el sector de generación existe plena disposición a colaborar técnica y constructivamente”.

    El gremio también hizo hincapié en los problemas transcurridos durante el gobierno. “Los episodios que ha debido enfrentar el sistema eléctrico en los últimos años han evidenciado que, en sistemas cada vez más complejos, asegurar la coherencia entre reglas, procesos, capacidades técnicas y coordinación institucional resulta clave para fortalecer la seguridad y resiliencia operativa, anticipar riesgos y resguardar la sostenibilidad del sector”.

    Por su parte, la Asociación de Transmisoras de Chile expresó que su “principal prioridad es solucionar los retrasos acumulados en los procesos tarifarios. Esto es fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema, porque a través de dichos procesos se proveen los incentivos para seguir invirtiendo”.

    El gremio dijo que se “requiere tomar el tiempo necesario para completar y actualizar la base de activos de transmisión, a fin de evitar problemas de tarificación en los próximos procesos. Avanzar decididamente en la normalización del régimen regulatorio tarifario es una condición intransable e impostergable”.

    La asociación que representa a las principales empresas de transmisión apunta que se requiere “una reforma institucional con miras a modernizar los organismos sectoriales actuales es un tema que debiera abordarse con todo el sector, con el objetivo de enfrentar los desafíos que se vienen en las próximas décadas”.

    Las Empresas Eléctricas A.G, que representan a las principales empresas distribuidoras, indicaron que “de cara al próximo gobierno, creemos clave avanzar en una agenda energética que genere confianza y certezas. Modernizar la regulación de la distribución, asegurar procesos tarifarios claros y oportunos, y fortalecer la institucionalidad permitirá seguir invirtiendo, mejorar la calidad del servicio y acompañar de mejor forma a las personas frente a los desafíos del sistema eléctrico”.

